Ai sẽ đến dự “siêu đám cưới” Kim Woo Bin - Shin Min Ah?

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa thôi, Kim Woo Bin và Shin Min Ah sẽ khép lại hành trình yêu đương 10 năm để mở ra trang mới: cuộc sống hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức ngày 20.12 tại khách sạn The Shilla sang chảnh bậc nhất Seoul. Đây sẽ là 1 lễ cưới riêng tư chỉ mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết tới chung vui.

Dù vậy với địa vị của cô dâu chú rể trong làng giải trí, netizen cho rằng hôn lễ của Shin Min Ah - Kim Woo Bin sẽ quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng của showbiz Hàn. Dưới đây là những cái tên được dự đoán sẽ góp mặt trong hôn lễ thế kỷ này

Lee Kwang Soo đảm nhận vai trò MC

Vào ngày 18.12, công ty quản lý của Kim Woo Bin xác nhận Lee Kwang Soo sẽ đảm nhận vai trò MC trong hôn lễ. Đây là điều không mấy ngạc nhiên bởi Lee Kwang Soo và Kim Woo Bin đã chơi thân với nhau hơn 10 năm, thường xuyên thể hiện tình bạn thân thiết trên màn ảnh và ngoài đời. "Anh hươu" sẽ chủ trì buổi lễ và gửi lời chúc mừng chân thành khi cặp đôi bắt đầu chương mới trong cuộc sống hôn nhân.

Lee Kwang Soo sẽ đảm nhận vai trò MC hôn lễ. Ảnh: Korean Celebrities

Lee Jong Suk - Kang Ha Neul

Đây là 2 người bạn đồng trang lứa, cùng đồng hành với Kim Woo Bin từ những ngày "chân ướt chân ráo" bước vào showbiz. Lee Jong Suk - Kim Woo Bin từng làm người mẫu với nhau, rồi cùng đóng phim School 2013. Từ bộ phim thay đổi số phận của cả hai, cặp đôi Woo Bin - Jong Suk đã trở nên thân thiết đến mức dính tin đồn tình cảm. "Tình bạn là một dạng của tình yêu", Kim Woo Bin từng đáp trả về tin đồn hẹn hò đồng giới của anh và bạn thân như thế.

Lee Jong Suk - Kim Woo Bin thân đến mức vướng tin đồn hẹn hò. Ảnh: Pinterest

Kim Woo Bin và Kang Ha Neul quen biết nhau qua bộ phim đình đám châu Á The Heirs và tiếp tục có duyên khi cùng nhau tham gia tác phẩm Twenty . Nhờ vậy mà cả hai trở thành bạn thân, thường xuyên gặp gỡ và chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Ngay sau khi nghe tin Kim Woo Bin mắc bệnh ung thư, Kang Ha Neul đã viết một bức tâm thư dài để động viên người bạn thân thiết. Với tình bạn bền chặt, nhiều khả năng Lee Jong Suk và Kang Ha Neul sẽ đến chung vui cùng Kim Woo Bin trong ngày trọng đại của cuộc đời

Kang Ha Neul cũng là bạn thân chí cốt của chú rể. Ảnh: Topstarnews

Hội bạn thân "hươu cao cổ": D.O. (EXO) vắng mặt đáng tiếc, Song Joong Ki bị khai trừ?

Trong showbiz Hàn, Kim Woo Bin là thành viên của hội bạn thân "hươu cao cổ" do Lee Kwang Soo khởi xướng gồm Cha Tae Hyun, Bae Sung Woo, Jo In Sung, Kim Ki Bang, Song Joong Ki, Park Bo Gum, D.O. (EXO). Đây đều là những nhân vật "tai to mặt lớn", có sức ảnh hưởng vô cùng lớn của làng giải trí châu Á. Nhiều khả năng, hội bạn này cũng sẽ đến tham dự đám cưới của Kim Woo Bin.

Tuy nhiên, D.O. (EXO) vắng mặt đáng tiếc do bận lịch trình lễ trao giải Melon Music Awards ngày 20.12. Song Joong Ki từ lâu đã không còn xuất hiện bên hội bạn thân này nên có lẽ chồng cũ Song Hye Kyo sẽ không đến dự đám cưới đàn em.

D.O. (EXO) vắng mặt đáng tiếc. Ảnh: Instagram

Song Joong Ki không còn chơi với hội bạn này. Ảnh: Instagram

Hội người mẫu F5 Model

Kim Woo Bin, "ma cà rồng" Lee Soo Hyuk, Kim Young Kwang, Sung Joon, Hong Jong Hyun nổi đình nổi đám trong làng giải trí showbiz vì đều là những tài tử chân dài, tài năng, điển trai và lại còn chơi thân với nhau. Được biết, hội bạn này gặp gỡ từ những ngày đầu tiên chập chững bước lên sàn diễn thời trang. 5 thành viên đều xuất thân từ giới người mẫu, sau này bắt đầu thử sức với diễn xuất và trở thành những chàng tài tử cực phẩm của xứ sở kim chi. Hội bạn này thường xuyên liên lạc, ủng hộ và còn quay chương trình thực tế cùng nhau. Chính vì vậy, họ được dự đoán là khách mời trong "đám cưới thế kỷ" của Kim Woo Bin - Shin Min Ah.

Kim Woo Bin có hội F5 Model gồm toàn người mẫu lừng danh. Ảnh: Instagram

Gong Hyo Jin

Cô dâu Shin Min Ah là người khá kín tiếng và không có nhiều mối quan hệ trong showbiz. Gong Hyo Jin là 1 trong những người chị em thân thiết hiếm hoi của Shin Min Ah. Tính đến nay, cặp chị em này đã chơi thân với nhau được hơn 2 thập kỷ, gặp gỡ từ khi Gong Hyo Jin học trung học và Shin Min Ah học lớp 8.

Sau khi bước chân vào làng giải trí, Gong Hyo Jin và Shin Min Ah lần đầu hợp tác trong bộ phim đầu tay của Shin Min Ah là Volcano High năm 2001. 7 năm sau, họ tái hợp trong Sisters On The Road. Gong Hyo Jin nói rằng dù tính cách khác biệt, cả 2 chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề gì với nhau. Hơn nữa, sinh nhật của họ chỉ cách nhau 1 ngày. Như vậy, có thể nói rằng Gong Hyo Jin chắc chắn sẽ tham gia đám cưới của cô em thân thiết.

Gong Hyo Jin - Shin Min Ah thân thiết từ thời đi học...