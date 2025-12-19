2025 được ví là "năm thanh lọc" và showbiz Trung Quốc cũng đối mặt với làn sóng đáng sợ này. Chỉ trong 12 tháng, ngành giải trí xứ tỷ dân đã trải qua vô số drama "kinh thiên động địa". Có hàng chục nghệ sĩ bị bóc phốt thái độ, đạo đức và cả hành vi vi phạm pháp luật. Việc bị lật tẩy vỏ bọc trước ống kính khác xa đời thực khiến các ngôi sao hàng đầu dính bê bối để đời. Họ sụp đổ nhanh chóng, trả giá đắt khi "rơi mặt nạ". Đặc biệt vụ việc Ngu Thư Hân bị lan truyền ảnh khỏa thân nhạy cảm có thể coi là cú sốc cực đỉnh vào những ngày cuối năm 2025 của Cbiz.

Triệu Lộ Tư công khai bệnh tình, quậy đục nước Cbiz

Nữ diễn viên này là cái tên liên tục lên top tìm kiếm nóng trên MXH, với những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe sa sút nghiêm trọng của cô ngay đầu năm 2025. Ngoài việc chính thức công khai bản thân mắc bệnh trầm cảm, Triệu Lộ Tư còn tiết lộ việc cô từng bị sếp lớn trong công ty quản lý sỉ nhục, tra tấn tinh thần trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng. Người này thậm chí còn "tác động vật lý" với nữ diễn viên vào năm 2019. Nguyên nhân của vụ bạo hành đến từ việc Triệu Lộ Tư liên tục thử vai thất bại. Vụ việc khiến người đẹp gen Z sốc nặng, rơi vào trạng thái u uất. Tuy nhiên, việc than khóc kể khổ quá nhiều, thậm chí quay show thực tế về bệnh tâm lý đã khiến Triệu Lộ Tư bị lên án, tẩy chay.

Triệu Lộ Tư công khai việc mắc bệnh trầm cảm. Tuy nhiên, sau đó, cô mang tiếng xấu dùng bệnh tật đánh bóng tên tuổi vì kể lể quá nhiều. Ảnh: Sina, Weibo.

Đến đầu tháng 8, vụ đấu tố của Triệu Lộ Tư với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu trở thành sự kiện nóng nhất showbiz Hoa ngữ. Nữ diễn viên đã đăng tâm thư dài "kể tội", tố cáo công ty quản lý áp bức, chèn ép, khấu trừ tiền vô lý và đe dọa "phong sát" hủy hoại cô. Đáng chú ý, Triệu Lộ Tư cho biết cô đang ở trong tình cảnh chịu thiệt khi còn hơn 4 năm nữa mới hết hạn hợp đồng với Ngân Hà Khốc Ngu. Nếu muốn ra đi, người đẹp này được cho là phải trả khoản tiền "chuộc thân" lên tới 1.400 tỷ.

Sau đó, phía Ngân Hà Khốc Ngu chính thức phản hồi những tố cáo của Triệu Lộ Tư. Công ty này phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định không hề có hành vi bóc lột sức lao động vi phạm pháp luật và hợp đồng đối với nghệ sĩ. Vì vậy, Ngân Hà Khốc Ngu mong Triệu Lộ Tư không đăng tải những phát ngôn mơ hồ, gây hiểu lầm trong dư luận. Không ngồi yên, Triệu Lộ Tư đáp trả công ty quản lý. Cô mắng Ngân Hà Khốc Ngu "trà xanh", giả tạo. Nữ diễn viên cho biết cô sẵn sàng ra tòa đối chất với Ngân Hà Khốc Ngu và đang nắm trong tay vô số bằng chứng muốn tung ra.

Vụ tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý chưa kết thúc, Triệu Lộ Tư đã bị hơn 200 triệu người chất vấn, đòi tẩy chay vì nghi vấn trục lợi từ hoạt động cứu trợ nông sản. May mắn về sau cô đã được minh oan. Phải đến gần cuối năm 2025, Triệu Lộ Tư mới thoát khỏi những ồn ào, lấy lại ánh hào quang.

Triệu Lộ Tư dính ồn ào trong gần cả năm 2025. Ảnh: Weibo.

"Trai đẹp" Lý Minh Đức giải nghệ, "bóc phốt" cả showbiz và cái kết đi tù

Cùng với Triệu Lộ Tư, Lý Minh Đức là nhân vật khiến Cbiz hỗn loạn ngay từ đầu năm nay. Anh gây rúng động, được réo gọi nhiều nhất trên mạng xã hội với màn quậy banh showbiz Trung Quốc. Lý Minh Đức liên tục livestream và đăng bài lên trang cá nhân "bóc phốt" nghệ sĩ này đến nghệ sĩ kia khiến Cbiz náo loạn. Trong đó, cựu diễn viên không ngừng khóc kể, tố cáo đàn anh Mã Thiên Vũ chảnh chọe, lợi dụng mối quan hệ tình cảm với đạo diễn mà lạm quyền trong đoàn phim. Theo Lý Minh Đức, do anh vùng lên phản kháng nên đã bị Mã Thiên Vũ và thế lực tư bản đứng sau đoàn phim Tam Nhân Hành chèn ép, bắt nạt và phải giải nghệ. Đến tháng 2 cùng năm, hành vi thao túng dư luận, bạo lực của Lý Minh Đức bại lộ. Anh bị bắt, đi tù 6 tháng và bồi thường 200.000 NDT (hơn 730 triệu đồng) cho việc say xin, phá hoại tài sản người khác nhưng không chịu bồi thường.

Hiện tại, Lý Minh Đức đã bị cấm sóng ở showbiz Trung Quốc vì có hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định của Tổng cục Phát thanh, Truyền hình Trung Quốc, nghệ sĩ vướng bê bối hình sự, có tiền án tiền sự sẽ bị "phong sát" vĩnh viễn ở showbiz Hoa ngữ.

Lý Minh Đức được cho là trả giá đắt cho hành vi ngông cuồng, xem trời bằng vung của mình. Ảnh: Baidu.

Ngu Thư Hân rớt đài, còn bị dân tình đuổi khỏi giới giải trí

Cuối tháng 8, Ngu Thư Hân bị phơi bày nhân cách thật âm điểm. Scandal xoay quanh thái độ ứng xử không đúng mực với đồng nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1995 có đến 2 tỷ lượt xem trên MXH Weibo. Tranh cãi của Ngu Thư Hân nổ ra khi Triệu Lộ Tư công khai mỉa mai "đối thủ cạnh tranh" này chơi xấu, hạ bệ cô. Sau đó, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt cũng "đăng đàn" vạch trần hành vi bắt nạt, chèn ép của Ngu Thư Hân. Trong bài viết dài đăng trên trang cá nhân của mình, Trương Hạo Nguyệt đau khổ cho biết cô rơi vào tình trạng "sống dở chết dở", bị trầm cảm nặng và rối loạn tâm lý vì Ngu Thư Hân.

Nhưng nghiêm trọng hơn cả là công ty của gia đình nữ diễn viên đã bị tố tham nhũng 1,5 tỷ NDT (5.300 tỷ đồng), trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác. Không chỉ dừng lại ở nghi vấn biển thủ công quỹ, liên doanh bất thường và làm thất thoát tài sản công, ông Ngu Phi Kiệt - cha của Ngu Thư Hân - còn dính líu đến hành vi cho vay nặng lãi. Có tài liệu pháp lý cho biết, ông Ngu Phi Kiệt từng cho người khác vay 37,8 triệu NDT (132 tỷ đồng) với lãi suất thỏa thuận 42%/năm (lãi kép thực tế 51.11%), vượt xa mức trần pháp định 24%. Số tiền đánh lãi của cha Ngu Thư Hân tương đương với tổng thu nhập bình quân của công nhân lao động phổ thông trong 1.100 năm. Trước những cáo buộc này, Ngu Thư Hân im lặng không lên tiếng giải thích.

Ngu Thư Hân bị bóc phốt nhân cách, gia đình cô cũng được cho là có hành vi chiếm đoạt 5.200 tỷ đồng tài sản công. Ảnh Weibo.

Các đối tác lớn như thương hiệu hủy hợp đồng đại diện, sự kiện và đoàn phim dừng lịch trình, đài truyền hình cũng cắt sóng nữ diễn viên. Đến gần đây, Ngu Thư Hân tái xuất sau nhiều tháng ở ẩn. Tuy nhiên, cô chỉ tham dự các sự kiện ở nước ngoài. Tại Trung Quốc, nữ diễn viên có bộ phim Song Quỹ lên sóng. Thế nhưng, tác phẩm này không giúp Ngu Thư Hân lấy lại danh tiếng, ngược lại càng khiến cô bị chỉ trích nhiều hơn. Hiện tại, nhiều khán giả đang đòi cấm sóng Ngu Thư Hân sau khi hình ảnh khỏa thân nhạy cảm, tạo hiệu ứng tiêu cực của cô trong tác phẩm bị phát tán tràn lan trên mạng.

Hình ảnh khỏa thân gây sốc của Ngu Thư Hân bị lan truyền khắp MXH. Việc nữ diễn viên chấp nhận đóng cảnh nóng dung tục này khiến công chúng càng thêm chán ghét cô. Ảnh: Weibo.

Hứa Khải bị tố hại đời gái trẻ, cầm đầu ổ bạc showbiz tại gia

"Hoy boy Tử Cấm Thành" khiến ông bầu nâng đỡ mình Vu Chính sốc đến phải vào viện truyền nước vì dính cả biển phốt. Cuối tháng 8, Hứa Khải bị nữ diễn viên Hứa Lệ Sa đăng đàn tố cáo lén lút vụng trộm, rủ rê Triệu Tình đi khách sạn sau lưng cô vào năm 2023. Theo Hứa Lệ Sa, cô quen biết Hứa Khải khi cùng dự tiệc sinh nhật của bạn chung vào năm 2021. Sau đó, "hot boy đẹp trai nhất Tử Cấm Thành" đã mời cô tới nhà dự tiệc. Khi khách mời lần lượt ra về, nam diễn viên trong men say đã có hành động đụng chạm nhạy cảm, vượt giới hạn với Hứa Lệ Sa. Sau khi tỉnh táo, Hứa Khải xin lỗi, giải thích rằng bản thân say đến mức không nhớ chuyện gì, rồi chủ động liên lạc và tán tỉnh Lệ Sa. Không chỉ Hứa Lệ Sa, 1 bạn gái cũ khác của Hứa Khải là hot girl Đại Kim cũng lên tiếng cáo buộc mỹ nam này thường xuyên giả vờ say xỉn để giở trò hại đời phụ nữ.

Khi ồn ào ngoại tình và cáo buộc âm mưu cưỡng bức phụ nữ còn chưa lắng xuống, Hứa Khải lại bị tố cáo cầm đầu tổ chức đánh bạc trái phép. Với việc bị tố cáo có 3/4 thói xấu "tứ đổ tường" gồm gái gú - cờ bạc - rượu chè, danh tiếng của nam diễn viên điển trai sụp đổ hoàn toàn.

Hứa Lệ Sa tố cáo Hứa Khải ngoại tình với Trệu Tình (phải). Ảnh: Weibo.

Hứa Khải bị tung bằng chứng tổ chức đánh bài trái phép ở nhà riêng. Ảnh: Weibo.

Vương Đại Lục khiến gần 50 sao hạng A bị điều tra

Giữa tháng 2, Vương Đại Lục bị điều tra về cáo buộc nghi ngờ làm giả hồ sơ bệnh án để trốn nghĩa vụ quân sự. Sau khi kết thúc điều tra, cơ quan chức năng thông báo họ không truy tố hình sự nam diễn viên 9X. Tuy nhiên, anh phải đi nghĩa vụ quân sự vào ngày 13/3. Thế nhưng, chưa kịp đi lính bù, vào ngày 4/3, Vương Đại Lục đã bị giam giữ khẩn cấp vì dính đến cáo buộc hình sự nghiêm trọng là tình nghi cố ý giết người, xúi giục đánh người gây thương tích.

Vương Đại Lục đã chỉ đạo cho bạn thân Du Tường Mẫn đánh đập dã man tài xế và người điều phối xe của 1 nền tảng. Nguyên nhân gây án là Vương Đại Lục không hài lòng với dòng xe được điều đến và không biết mở cửa chiếc Tesla. Hiện, nam diễn viên đã được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh lên tới 5 triệu Đài tệ (hơn 3,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, anh bị cấm xuất cảnh, cấm rời khỏi nơi cư trú và phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ phía cơ quan chức năng. Nếu bị kết tội, Vương Đại Lục chắc chắn sẽ ngồi tù với bản án không hề nhẹ.

Vương Đại Lục đang bị xét xử cáo buộc hình sự cố ý giết người. Ảnh: Weibo.

Vụ án trốn nghĩa vụ quân sự của Vương Đại Lục đã mở ra chuyên án cực lớn cho cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc). Mỹ nam Thơ Ngây vốn nhờ vả Trần Chí Minh làm giả bệnh án để trốn nghĩa vụ quân sự, với số tiền 3,6 triệu TWD (3 tỷ đồng). Tuy nhiên, Trần Chí Minh đã bị bắt giữa chừng vì dính líu tới một vụ lừa đảo khác. Sau nhiều lần không liên lạc được với Trần Chí Minh, nghĩ bản thân bị lừa tiền, Vương Đại Lục đã đi báo án và đâm đơn kiện Trần Chí Minh.

Cảnh sát đã tiến hành giải mã dữ liệu điện thoại của Trần Chí Minh và phát hiện ra 1 đường dây tổ chức cho nghệ sĩ nam trốn nghĩa vụ quân sự trong showbiz. Kẻ cầm đầu đường dây thu phí từ 50.000 đến 500.000 TWD (tương đương từ 45 triệu đồng đến 450 triệu đồng) để giúp các sao nam đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự gian lận trong việc kiểm tra sức khỏe.

Tính sơ sơ đã có gần 50 nam nghệ sĩ bị bắt giữ, trong đó có khoảng 20 người là sao hạng A như Tu Kiệt Giai (chồng của nữ diễn viên phim kinh điển giờ vàng Giả Tịnh Văn), Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ, Tại Khôn Đạt (nhóm nhạc Energy, chồng Ảnh hậu Kha Gia Yến), Tiểu Kiệt (nhóm Lollipop)... Hiện tại, đã có 24 người nổi tiếng bị truy tố với tội danh vi phạm Quy định về phòng ngừa cản trợ nghĩa vụ quân sự và Bộ luật hình sự có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, yêu cầu công chức ghi sai thông tin và lập hồ sơ gian dối để trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật pháp Đài Loan (Trung Quốc), bất kỳ ai bị kết tội trốn nghĩa vụ quân sự và làm giả giấy tờ đều có thể đối mặt với mức án nhẹ thì đi tù 6 tháng hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự bù, nặng thì nhận án phạt lên tới 7 năm tù giam. Trường hợp khai báo gian dối và không hợp tác sẽ áp dụng tình tiết tăng nặng.

Nhìn số lượng sao nam hạng A vướng lao lý, công chúng phải ca thán rằng đây là sự kiện lịch sử khi nhắm mắt rồi mở mắt ra showbiz Đài Loan (Trung Quốc) rơi rụng gần như 1 nửa tên tuổi lớn. Không ít netizen chứng kiến idol bị bắt và truy tố hàng loạt đã bình luận đầy châm biếm rằng: "Các nhà tù sắp tới không khác gì showbiz thu nhỏ, thậm chí có thể mở liveshow trong đó vì 1 mét vuông có chục sao nam từ ca sĩ, diễn viên, MC, danh hài đến người mẫu".

Nhiều nghệ sĩ hạng A của showbiz xứ Đài bị bắt giữ vì làm giả giấy tờ, hồ sơ bệnh án để trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: China Times.

Giới giải trí Đài tê liệt diện rộng, nhiều ngôi sao bị xóa sổ. Ảnh: Setn.

Bên cạnh những vụ việc gây sốc nói trên, Cbiz còn bị phủ đen với vụ Trương Tụng Văn bị tố cáo bạo hành bạn gái cũ là nữ diễn viên Khương Trần, lợi dụng việc dạy học diễn xuất để dụ dỗ học viên nữ lên giường rồi quay lén clip nóng; đỉnh lưu "Lộc Hàm" bị hạn chế trên MXH vì hành vi phản cảm say xỉn và chửi thề dung tục; mỹ nữ Na Nhĩ Na Thiến bị xóa sổ vì lợi dụng quan hệ để gian lận học vấn; ngôi sao phim thần tượng Lý Uy bị điều tra cáo buộc giết người; Thôi Mạn Lị bị xử phạt bằng hình thức tạm giam theo quy định pháp luật vì dựng chuyện từng lái xe trong tình trạng say xỉn, gây tai nạn và bỏ trốn; nam diễn viên Trịnh Ký Phong bị bắt giữ và truy tố hình sự lợi dụng chức vụ, mượn việc tuyển chọn diễn viên để xâm hại tình dục trẻ em...

Nguồn: Sina, Sohu