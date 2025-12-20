Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa mùa hè 2015 và kết thúc xứng đáng cho Kim Woo Bin - Shin Min Ah

Trong thế giới Kbiz đầy ồn ào và chóng vánh, câu chuyện tình của Kim Woo Bin và Shin Min Ah nổi lên như một bản tình ca dịu dàng, chứng minh rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi thử thách. Sau gần 10 năm bên nhau, họ không chỉ là "cặp đôi mẫu mực" mà giờ đây còn sắp trở thành vợ chồng – một cái kết đẹp khiến hàng triệu fan rơi nước mắt hạnh phúc.

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa mùa hè 2015

Mọi thứ bắt đầu vào mùa hè năm 2015, khi cả hai cùng làm người mẫu quảng cáo cho 1 thương hiệu thời trang. Kim Woo Bin lúc ấy là "hoàng tử màn ảnh" với chiều cao 1m88, gương mặt góc cạnh và nụ cười làm tan chảy hàng triệu trái tim fangirl. Shin Min Ah đã là "nữ thần" từ lâu với vẻ đẹp trong trẻo và diễn xuất tự nhiên khó cưỡng. Những cánh tay đan vào nhau trước ống kính không chỉ là pose chuyên nghiệp, mà hóa ra lại là sợi chỉ đỏ định mệnh, kéo họ lại gần nhau ngoài đời thực.

Buổi chụp hình định mệnh đã se duyên cho cặp đôi (clip: YouTube)

Họ bắt đầu hẹn hò bí mật, và đến năm 2017, công ty quản lý AM Entertainment chính thức xác nhận mối quan hệ. Tin tức ấy như cơn gió mát lành giữa vô vàn drama tình ái của Kbiz. Người ta gọi họ là "cặp đôi kín đáo" vì từ ngày công khai, họ ở bên nhau rất âm thần, không phô trương ồn ào. Tuy nhiên, khoảng cách 5 tuổi của cặp đôi chị - em khiến 1 số khán giả nghi ngại: "Liệu họ có ở bên nhau lâu dài được?".

Biến cố ung thư và sức mạnh của tình yêu

Biến cố lớn nhất ập đến vào ngày 24/5/2017: Kim Woo Bin được chẩn đoán ung thư vòm họng. Ở tuổi 28, khi sự nghiệp đang đỉnh cao với The Heirs và Uncontrollably Fond, anh đột ngột dừng mọi hoạt động để điều trị. Những buổi hóa trị, xạ trị khiến anh sụt hơn 20kg, mái tóc dày dặn phải cạo trọc, và có lúc anh yếu đến mức không tự đứng dậy.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Kim Woo Bin bất ngờ ngã bệnh (ảnh: Pinterest)

Trong những ngày đen tối ấy, Shin Min Ah chọn ở lại, cô không một lời than vãn, không một lần dùng chuyện này để "đánh bóng" hình ảnh. Cô lặng lẽ bên anh suốt 3 năm, đến bệnh viện thường xuyên, mang đồ ăn anh thích, ngồi hàng giờ bên giường bệnh. Shin Min Ah thậm chí tạm dừng sự nghiệp để tập trung chăm sóc anh, một quyết định khiến công chúng khâm phục. Kim Woo Bin sau này chia sẻ: "Có những ngày tôi nghĩ mình không qua nổi. Nhưng mỗi lần mở mắt thấy cô ấy ngồi đó, tôi lại có thêm sức mạnh."

Năm 2019, anh chính thức chiến thắng bệnh tật, trở lại với nụ cười rạng rỡ hơn xưa. Người đầu tiên anh cảm ơn là Shin Min Ah: "Cô ấy đã cho tôi sức mạnh lớn nhất". Họ cùng tham gia Our Blues năm 2022 – bộ phim đầu tiên sau khi anh khỏi bệnh – dù không đóng cặp đôi, nhưng "phản ứng hóa học" ngoài đời đã lan tỏa qua màn ảnh.

Our Blue đánh dấu màn hợp tác đầu tiên của cặp đôi (ảnh: Naver)

Những năm tháng yên bình và sự trưởng thành cùng nhau

Sau cơn bão, họ tiếp tục yêu theo cách riêng: kín đáo nhưng chân thành. Kim Woo Bin bận rộn với Black Knight, hai phần Alienoid và gần đây là Genie, Make A Wish. Shin Min Ah tỏa sáng trong Hometown Cha-Cha-Cha, Oh My Venus, Karma, và sắp tới là The Remarried Empress cùng Ju Ji Hoon và Lee Jong Suk.

Dù vậy, cặp đôi vẫn luôn cố gắng dành thời gian chăm sóc nhau. Trong chương trình The Point of Omniscient Interfere năm 2023, quản lý của Kim Wooo Bin tiết lộ Shin Min Ah thường nấu ăn mang đến phim trường, những chi tiết nhỏ ấm áp khiến fan "rơi nước mắt". Cặp đôi chưa từng công khai nói về hôn nhân, nhưng ai cũng tin rằng với một tình yêu đã vượt qua cửa tử, "mãi mãi" chỉ là vấn đề thời gian.

Ảnh: Pinterest

Không phô trương ồn ào, Kim Woo Bin - Shin Min Ah luôn kín tiếng về chuyện tình cảm (ảnh: X)

Và rồi khoảnh khắc mong đợi đã đến. Ngày 20/11/2025, công ty quản lý chính thức thông báo: Sau 10 năm bên nhau, Kim Woo Bin và Shin Min Ah sẽ kết hôn vào ngày 20/12 tại Seoul. Lễ cưới sẽ diễn ra riêng tư vào ngày 20/12/2025, chỉ mời gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết – đúng phong cách kín đáo của họ.

Trong thông báo, đại diện công ty xúc động: "Dựa trên niềm tin sâu sắc xây dựng qua mối quan hệ dài lâu, Shin Min Ah và Kim Woo Bin hứa sẽ trở thành bạn đời của nhau suốt đời. Chúng tôi mong nhận được lời chúc phúc ấm áp từ mọi người". Cả hai cam kết tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, "làm việc chăm chỉ để đền đáp tình yêu từ khán giả".

Tin tức lan truyền như cơn sốt, khiến truyền thông bùng nổ với hàng triệu lượt tìm kiếm về "câu chuyện tình yêu" của họ. Fan trên mạng xã hội tràn ngập lời chúc: "Từ quảng cáo đến nhẫn cưới – hành trình đẹp nhất Kbiz là đây!" hay "Cảm ơn vì đã cho chúng tôi tin vào tình yêu đích thực."

Kim Woo Bin - Shin Min Ah khiến công chúng thêm niềm tin vào tình yêu (ảnh: Pinterest)

Kết thúc hoàn hảo: Tình yêu đẹp nhất là mãi mãi

Cảm ơn Kim Woo Bin và Shin Min Ah, vì đã biến một câu chuyện tình thành bài học về lòng trung thành và sức mạnh của sự đồng hành. Tình yêu của họ không cần ồn ào, không cần scandal – chỉ cần ngày nào tỉnh dậy vẫn thấy đối phương bên cạnh. Giờ đây, với lời thề hôn nhân sắp tới, họ nhắc nhở chúng ta: Tình yêu đẹp nhất không phải là nắm tay trên thảm đỏ, mà là nắm tay qua địa ngục và trở về bình yên, cùng nhau viết tiếp chương mới của "mãi mãi". Chúc mừng cặp đôi – và chúc cho một tương lai tràn đầy hạnh phúc!