Tình hình của Hoài Linh khi sang tuổi 56

Ở tuổi 56, nghệ sĩ hài Hoài Linh đang có cuộc sống trầm lắng, kín tiếng hơn so với giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, hình ảnh gia đình Hoài Linh sum họp trong chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM) nhân dịp sinh nhật anh hôm 17/12 đã thu hút sự chú ý, cho thấy một góc đời bình dị, ấm áp của nam nghệ sĩ sau nhiều biến động.

Nghệ sĩ Hoài Linh đón sinh nhật tuổi 56 bên gia đình

Trong buổi tiệc mừng tuổi mới, bà Phương – mẹ của Hoài Linh xúc động chia sẻ về con trai. Bà cho biết Hoài Linh là người con hiếu thảo, luôn hết lòng chăm lo cho mẹ, các em và đại gia đình. “Trước khi làm gì Hoài Linh thường hỏi ý kiến, bàn bạc với mẹ và tất nhiên tôi lúc nào cũng đồng ý”, bà Phương nói.

Em trai Hoài Linh – ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng gửi lời chúc đầy yêu thương đến anh ruột, gọi Hoài Linh là người anh tốt, niềm tự hào của bản thân và cả gia đình. Anh em Hoài Linh đều vui mừng khi mẹ ngoài 80 tuổi vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu.

Nam nghệ sĩ được nhận xét là trắng và tăng cân hơn trước

Đặc biệt, bà Phương còn kể lại kỷ niệm ngày sinh của con trai cách đây 56 năm. Khi ấy, bà là nữ hộ sinh, dù cận kề ngày sinh vẫn làm việc và đỡ đẻ cho 7 em bé khác trước khi tự mình sinh Hoài Linh.

Về công việc, sau nhiều năm hoạt động dày đặc, Hoài Linh hiện giảm tần suất xuất hiện. Anh chủ yếu diễn kịch, tham gia các sân khấu quen thuộc và thử sức với vai trò đạo diễn, ít đóng phim hơn trước. Nhiều đồng nghiệp nhận xét Hoài Linh vẫn giữ được sự sáng tạo và tâm huyết với nghề, dù không còn chạy theo hào quang như giai đoạn trước.

Hình ảnh đời thường giản dị của Hoài Linh

Sau khi bố qua đời, Hoài Linh sống cùng mẹ, chăm sóc bà chu đáo từng ly từng tý. Tháng 10 vừa qua, anh đưa gia đình đi thăm mộ, cúng giỗ bố, thể hiện sự trọn vẹn trong đạo hiếu. Do em gái Phương Trang định cư ở Mỹ, Hoài Linh và mẹ thường xuyên đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ để vừa tận hưởng cuộc sống quê hương, vừa sum họp người thân.