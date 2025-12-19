Bố mẹ "thiên thần nhí" Choo Sarang rạn nứt, sắp ly hôn đến nơi?

"Thiên thần nhí" Choo Sarang được cho là có cuộc sống như trong mơ. Cô bé có gia thế giàu có, nhan sắc xinh xắn, vóc dáng chuẩn mẫu và được khán giả châu Á yêu mến. Bố Choo Sarang là võ sĩ kiêm ngôi sao truyền hình nổi tiếng Choo Sung Hoon, mẹ là siêu mẫu nổi tiếng Nhật Bản Yano Shiho.

Thế nhưng những chia sẻ gần đây của Yano Shiho cho thấy cuộc hôn nhân của cô đang không hề yên ổn như cách công chúng thấy. Trong chương trình Dolsing Fourmen ngày 16/12, mẹ "thiên thần nhí" cho biết cô và Choo Sung Hoon đang sống trong "cuộc hôn nhân theo mùa". Mẹ Choo Sarang giải thích: "Vì kênh YouTube của Sung Hoon ngày càng nổi tiếng, anh ấy đi ghi hình rất nhiều. Chúng tôi không thể gặp nhau trong 3 đến 4 tháng liền. Bây giờ tôi đến Hàn Quốc thường xuyên hơn nên chúng tôi gặp nhau khoảng 1 lần mỗi tháng". Yano Shiho nói cô và chồng ít khi liên lạc, nhưng điều đó là tốt bởi khi ở bên nhau, họ thường xuyên cãi vã.

Yano Shiho tiết lộ ít liên lạc với chồng, tháng chỉ gặp nhau 1 lần (ảnh: Allkpop)

Khi được hỏi "Bạn đã bao giờ muốn ly hôn với Choo Sung Hoon chưa? ”, Yano Shiho không do dự mà trả lời "Mọi lúc luôn" . Câu trả lời này đã khiến các vị khách mời ở trường quay ngỡ ngàng. Mẹ Choo Sarang cũng thẳng thắn nói về vấn đề tài chính, cho biết cô không hề biết về những món đồ xa xỉ mà chồng mình mua: “ Tôi không biết anh ấy mua chúng. Chúng tôi quản lý tiền bạc riêng biệt, nên tôi không biết".

Quan điểm của Yano Shiho về chuyện tái hôn cũng gây ra nhiều tranh luận. Khi nói chuyện với các thành viên Dolsing Fourmen , những người đã công khai bày tỏ mong muốn tái hôn, cô nhận xét: "Sau khi trải qua tất cả những bài học khó khăn, các bạn vẫn muốn kết hôn lần nữa sao? ". Kim Jun Ho nói rằng anh kết hôn vì tình yêu đích thực thì Yano Shiho liền phản bác: "Bạn có thể yêu một người mà không cần kết hôn. Sau khi trải qua tất cả những khó khăn của hôn nhân, tôi không hiểu tại sao bất cứ ai lại chọn con đường chông gai đó một lần nữa ".

Bố mẹ "thiên thần nhí" độc lập tài chính (ảnh: Allkpop)

Mặc dù đưa ra nhiều lời nhận xét thẳng thắn và phũ phàng, cuối cùng mẹ Choo Sarang cũng thể hiện một khía cạnh dịu dàng hơn khi nói về những trận đấu của chồng mình: " Khi Sung Hoon thua một trận đấu, trái tim tôi thực sự đau nhói. Nó đau như một cuộc chia tay vậy . Các bạn đã từng ly hôn rồi, nên các bạn hiểu cảm giác đó. Nó hoàn toàn giống nhau ".

Ngay sau khi chương trình lên sóng, những chia sẻ của Yano Shiho đã khiến công chúng xứ Hàn xôn xao bàn tán. Những chia sẻ của mẹ "thiên thần nhí" cho thấy cuộc hôn nhân của vợ chồng cô đang khá lạnh nhạt, thậm chí giống như đã ly thân khi tháng chỉ gặp 1 lần, ít liên lạc, không can thiệp tài chính của nhau. Có nhiều ý kiến lo ngại việc Yano Shiho công khai chuyện hôn nhân riêng tư trên sóng truyền hình có thể ảnh hưởng đến tâm lý của con gái Choo Sarang, nhất là khi cô bé chỉ mới 14 tuổi.

Khán giả cho rằng cuộc hôn nhân của bố mẹ "thiên thần nhí" sắp đi đến hồi kết (ảnh: Pinterest)

Choo Sarang sinh năm 2011, là con của võ sĩ nổi tiếng Choo Sung Hoon và người mẫu Yano Shiho. Ngay từ lúc nhỏ, cô bé đã trở thành hiện tượng trên khắp châu Á với vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu. Còn nhớ Choo Sarang từng nhận được vô vàn tình cảm yêu mến từ công chúng khi xuất hiện trong The Return of Superman cách đây khoảng 10 năm. Thời điểm đó, nhiều khán giả xứ Hàn còn trìu mến gọi Choo Sarang là "em bé quốc dân".

Hiện tại ở tuổi 14, Choo Sarang đã cao đến 1m73 và có đôi chân siêu dài. Cô bé bước tiếp mẹ làm người mẫu. Choo Sarang đã có những thành tựu đầu tiên như xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Seoul, chụp ảnh cho tạp chí Vogue...

Thời nhỏ, Choo Sarang là "thiên thần nhí" được cả châu Á yêu mến (ảnh: KBS2)

Ở tuổi 14, Choo Sarang đã cao 1m73 và có đôi chân dài giống mẹ (ảnh: Xports News)

Cô bé theo đuổi sự nghiệp người mẫu (ảnh: Vogue)

