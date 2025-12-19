Nhói lòng hình ảnh cuối cùng, chỉ còn 36 kg của minh tinh Penthouse vừa đột ngột qua đời

Sáng 19.12, showbiz Hàn Quốc đón nhận cú sốc lớn nữ diễn viên hàng đầu Yoon Seok Hwa (phim Penthouse 3) được xác nhận qua đời ở tuổi 69, vì căn bệnh u não. Trên mạng xã hội, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của Yoon Seok Hwa.

Theo tờ Nate, lần cuối cùng Yoon Seok Hwa lộ diện trước công chúng là vào năm 2023. Khi đó, minh tinh tham gia show truyền hình News A của đài Channel A. Trong chương trình , Yoon Seok Hwa xuất hiện với diện mạo gầy gò. Nữ diễn viên tâm sự bà bị phát bệnh đột ngột trong chuyến công tác đến Anh. Khi đang làm việc, Yoon Seok Hwa ngã quỵ trước sự bàng hoàng của mọi người. Bà được đàn em trẻ tuổi đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu, rồi sắp xếp bay về Hàn Quốc làm phẫu thuật khối u não kéo dài 20 tiếng. Sau đó, Yoon Seok Hwa phải tạm dừng đóng phim để tiến hành xạ trị.

Nữ diễn viên Yoon Seok Hwa vừa qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh u não quái ác. Ảnh: Nate.

Lần cuối cùng minh tinh Penthouse 3 xuất hiện trước công chúng là vào năm 2023. Khi đó, bà chỉ còn 36 kg. Ảnh: Sports Khan

Việc điều trị u não bằng hóa chất bào mòn sức khỏe, khiến bà sụt cân nghiêm trọng xuống chỉ còn 36 kg. Ngoại hình biến đổi khiến Yoon Seok Hwa thêm suy sụp. Vì vậy, nữ nghệ sĩ quyết định từ bỏ điều trị ở bệnh viện và chuyển sang dùng các liệu pháp tự nhiên trong thời gian chiến đấu với căn bệnh u não quái ác. “Tôi nghĩ rằng dù chỉ sống thêm một tuần nữa, tôi cũng muốn sống đúng với mong muốn của mình", Yoon Seok Hwa tâm sự. Cứ thế, minh tinh Penthouse 3 đã kiên cường chống chọi với bệnh ung thư gần 2 năm nữa trước khi qua đời

Sức khỏe bà suy yếu sau khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u kéo dài 20 tiếng và xạ trị ngăn chặn tế bào ung thư. Ảnh: Sports Khan

T inh thần không gục ngã trước bệnh tật của Yoon Seok Hwa khiến công chúng vừa khâm phục vừa xót xa. Theo tờ Chosun Ilbo, l ễ tang của cố diễn viên sẽ được tổ chức tại bệnh viện Severance Hospital, ở Seoul (Hàn Quốc). Chiều cùng ngày, hình ảnh trong tang lễ của Yoon Seok Hwa được công bố. Gia đình đã chọn bức ảnh đen - trắng thời trẻ để làm di ảnh cho cố nghệ sĩ.

Nụ cười trên di ảnh của Yoon Seok Hwa khiến ai cũng xót xa. Ảnh: Nate.

Yoon Seok Hwa sinh năm 1956, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên sân khấu kịch. Xuyên suốt sự nghiệp, nữ nghệ sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao qua loạt vai diễn để đời trong các vở kịch như I Am You, Yoon Seok Hwa’s Distant You... Bên cạnh đó, Yoon Seok Hwa còn tỏa sáng trên sân khấu nhạc kịch.

Đáng chú ý, nữ ngôi sao đã thành công lấn sân diễn xuất, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng qua loạt phim truyền hình ăn khách như The Great Shaman Ga Doo Shim, Saimdang - Memoir of Colors, The Penthouse 3...