Trịnh Sảng vẫy vùng kêu cứu sau khi làm "vợ bé" đại gia ở Mỹ

Sau khi vướng bê bối đời tư và bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ định cư. 4 năm qua, cô không dám trở về quê nhà vì sợ ra hầu tòa do nợ nần nghìn tỷ không trả và bị kiện. Ở xứ người, Trịnh Sảng không đi làm, sống dựa vào đại gia lừa đảo Diệp Diên Vỹ. Cô được cho biết đã sinh con cho Diệp Diên Vỹ.

Rạng sáng 19/12, Trịnh Sảng gây xôn xao khi đăng bài kêu cứu trên tài khoản phụ. Cựu diễn viên cầu xin dân tình đừng lan truyền những thông tin thất thiệt về cô nữa và mong muốn có cuộc sống bình yên nơi xứ người. Theo tờ QQ, sở dĩ Trịnh Sảng phải lên tiếng gấp vì cô vừa bị cáo buộc mở cơ sở mang thai hộ, chuyên phục vụ các bậc cha mẹ Trung Quốc tại California (Mỹ), dưới sự chống lưng của người tình đại gia và sự giúp sức của bạn trai cũ Trương Hằng. Đây là việc làm vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật Trung Quốc. "Tôi khẳng định tôi không làm ra chuyện như vậy. Các blogger làm ơn đừng bịa chuyện, đừng vì lượt xem mà đem tôi là ra công cụ câu view. Tôi đang là nạn nhân của những kẻ loan tin đồn thất thiệt", Trịnh Sảng bày tỏ sự bức xúc.

Trịnh Sảng kêu cứu vì bị tung tin mở cơ sở mang thai hộ tại Mỹ. Ảnh: Kwongwah.



Vào năm 2021, Trịnh Sảng đánh mất sự nghiệp đỉnh cao do bị bạn trai cũ Trương Hằng tố cáo nhờ người mang thai hộ rồi đòi phá bỏ thai nhi 7 tháng tuổi, bỏ rơi con song sinh sau khi chào đời. Hành vi của Trịnh Sảng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức làm người khiến công chúng phẫn nộ. Không lâu sau, cô dính thêm bê bối trốn thuế. Các cấp quản lý nghệ thuật Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh cấm sóng Trịnh Sảng. Sự nghiệp của nữ diễn viên "bay màu" chỉ trong 1 ngày.

Sau khi bị đuổi khỏi showbiz Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Con song sinh của cô được bạn trai cũ Trương Hằng nuôi dưỡng. Trịnh Sảng chỉ được gặp gỡ, đưa con đi chơi theo lịch định kỳ hàng tháng.

Trịnh Sảng và Trương Hằng có con song sinh bằng cách nhờ người mang thai hộ. Tuy nhiên, cả hai sau đó chia tay và xảy ra đấu tố tình ái. Ảnh: 163.



Vào đầu tháng 3 năm nay, TikToker Phú Nhị Đại Aka (tên thật Diệp Trịnh Nguyên) đã công khai tố cáo cha anh ngoại tình với Trịnh Sảng, cuỗm hàng chục tỷ đồng sang Mỹ để bao nuôi nữ diễn viên hết thời. Phú Nhị Đại Aka cho biết người mẹ đáng thương của anh đã vô cùng đau khổ trước hành động bội bạc của chồng. Tết Trung thu vừa qua, Trịnh Sảng theo chân Diệp Diên Vỹ ra ngoài dự tiệc riêng tư do đại gia này và bạn bè tổ chức. Cô không còn giấu giếm mối quan hệ của mình với Diệp Diên Vỹ.

Theo tờ 163, Diệp Diên Vỹ - người tình của Trịnh Sảng - nằm trong danh sách tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao, chỉ cần về nước lập tức bắt giam của cảnh sát Trung Quốc. Trịnh Sảng bắt đầu qua lại với Diệp Diên Vỹ từ năm 2024. Cô chấp nhận làm người tình của vị đại gia lừa đảo này vì hết đường sống sau khi tài sản cạn kiệt, lại thêm việc các chủ nợ thuê xã hội đen lùng sục cô trên khắp nước Mỹ để đòi tiền. Hiện, Trịnh Sảng mắc nợ hơn 200 triệu NDT (khoảng 7.000 tỷ đồng).

Trịnh Sảng được cho biết đã sinh con cho đại gia Diệp Diên Vỹ. Ảnh: Sina, Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu