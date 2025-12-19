Triệu Vy được cô con gái 15 tuổi cứu

Từng là "Én nhỏ" thân thương của làng giải trí Hoa ngữ nhưng giờ đây, khi nói đến Triệu Vy, khán giả chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Năm 2017, vợ chồng Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long bị vạch trần hành vi gian lận thông tin, gây lũng đoạn thị trường chứng khoán, khiến bao người rơi vào cảnh tán gia bại sản. Sau vụ việc, cả 2 đối mặt với hơn 500 vụ kiện tố tụng dân sự, bị yêu cầu bồi thường số tiền lên tới 57,7 triệu NDT (203 tỷ đồng). Scandal khiến Triệu Vy từ "Én nhỏ" được yêu mến trở thành "Diều hâu" ăn chặn trên mồ hôi công sức của các đối tác.
Năm 2021, Triệu Vy bất ngờ dính lệnh "phong sát", hàng loạt bộ phim gắn liền với tên tuổi cô bị gỡ bỏ khỏi nền tảng chỉ sau một đêm khiến netizen suy đoán nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đã mắc tội tày đình.
Những "thuyết âm mưu" về việc Triệu Vy rộ lên khắp nơi như từng đánh đập thai phụ, thậm chí là giết người, có liên quan đến đường dây lừa đảo, buôn người xuyên biên giới…Dù chưa có nguồn chính thống nào xác nhận nhưng những tin đồn này khiến hình ảnh của Triệu Vy ngày càng xấu đi trong mắt công chúng, hoàn toàn không có cửa quay lại làng giải trí.
Có nguồn tin cho biết, thời gian qua, cuộc sống của Triệu Vy rơi vào cảnh bế tắc khi nhiều tài sản bị phong tỏa, đến khoản nợ 14.000 NDT (51 triệu đồng) cũng không có tiền trả. Nhìn vào hình ảnh tiều tụy của Triệu Vy bây giờ, ai mà tin được nàng đại hoa đán đứng đầu Cbiz lại lao dốc đến vậy!
Trong lúc danh tiếng đang xuống đáy, Triệu Vy bất ngờ lấy lại chút thiện cảm từ công chúng nhờ cô con gái Tiểu Tứ Nguyệt. Trong năm nay, có người đã chụp được khoảnh khắc Triệu Vy và ái nữ ở sân bay, dường như chuẩn bị cho chuyến du lịch riêng của hai mẹ con.
Nhìn cô bé Tiểu Tứ Nguyệt trổ mã xinh đẹp, mới 15 tuổi đã sở hữu chiều cao1m70, cao hơn mẹ nửa cái đầu lại cư xử khéo léo, hiểu chuyện, không ít người khen nức nở: "Triệu Vy dạy con khéo quá", "Tình thương của mẹ thật vĩ đại".
Cũng có ý kiến cho rằng, Tiểu Tứ Nguyệt được như ngày nay thì "công đầu" phải thuộc về Huỳnh Hữu Long - người đã đập tiền bạc tỷ, dốc lòng bồi dưỡng cho cô bé từ nhỏ. Được biết, Triệu Vy và doanh nhanh Huỳnh Hữu Long quen biết vào năm 2008 và về chung nhà chỉ sau 1 năm. Đến 2010, bé Tiểu Tứ Nguyệt ra đời trong niềm vui vỡ òa, nhận được vô số lời chúc phúc tốt đẹp từ công chúng.
Huỳnh Hữu Long hết sức yêu thương con gái. Khi cô bé còn rất nhỏ, vị doanh nhân này đã vung tiền để con tham gia hàng loạt khóa học năng khiếu hàng đầu như chơi piano, múa ballet, cưỡi ngựa…Chỉ riêng chi phí học thêm của con gái Triệu Vy đã lên tới hơn 1 triệu NDT/năm (gần 4 tỷ đồng).
Chẳng quá lời khi nói cô bé này sinh ra đã ngậm thìa vàng, từ ăn đến mặc mọi thứ đều phải tốt nhất. Mối khi ra ngoài, Tiểu Tứ Nguyệt đều có vệ sĩ đưa đón, di chuyển bằng siêu xe sang chảnh. Thậm chí, khi ái nữ theo học ở Hong Kong, Huỳnh Hữu Long đã mua tận 3 căn biệt thự cao cấp để Tiểu Tứ Nguyệt yên tâm cư trú.
Tiếp đó, Huỳnh Hữu Long đã lo liệu cho con gái theo học ở trường tư lập hàng đầu Thụy Sỹ - nơi con gái Thiên hậu Vương Phi đang theo học. Vị doanh nhân này muốn bồi dưỡng con gái, giúp con mở mang tri thức để làm hành trang cho sau này. Đúng như mong mỏi của Huỳnh Hữu Long - Triệu Vy, cô bé Tiểu Tứ Nguyệt ngày càng xinh đẹp, xuất sắc, thậm chí còn cứu mẹ một bàn thua trông thấy trong lúc khó khăn.
Nhớ hồi cuối năm 2024, khi tuyên bố ly hôn, Triệu Vy đã nhấn mạnh cô không hề liên quan gì đến Huỳnh Hữu Long, vạch rõ giới hạn với chồng cũ làm rộ lên nghi vấn chia tay không êm đẹp. Có người suy đoán Huỳnh Hữu Long sẽ chẳng mấy vui vẻ khi thấy Triệu Vy được hưởng lợi từ cô con gái vàng ngọc của mình. Mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng không nên để những ân oán thị phi của người lớn ảnh hưởng đến con trẻ.
Nguồn: 163