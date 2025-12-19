Trào lưu "trạm tỷ" đang trở thành một trong những trend hot nhất mạng xã hội những ngày gần đây, khi loạt visual đời thường nhưng được quay chậm, bắt trọn thần thái nhân vật liên tục gây sốt. Giữa hàng loạt gương mặt nhập cuộc, Tiểu Vy bất ngờ được gọi tên như mỹ nhân Việt đu trend trạm tỷ đỉnh nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Chỉ sau chưa đầy 1 ngày đăng tải, đoạn clip của Hoa hậu Việt Nam 2018 đã nhanh chóng hút gần 2 triệu lượt xem, kéo theo hàng nghìn bình luận và lượt chia sẻ. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay kịch bản phức tạp, Tiểu Vy xuất hiện với hình ảnh đời thường đúng chất trạm tỷ: áo hai dây tối giản, quần jeans, khoác da vắt tay, tai nghe và chiếc điện thoại trên tay. Từng khoảnh khắc bước đi, tháo tai nghe hay ngoái nhìn đều khiến người xem khó rời mắt.

Hoa hậu Tiểu Vy gây sốt với trend "trạm tỷ". Clip: FBNV

Điểm khiến netizen không ngừng bàn tán chính là nhan sắc quá đỗi nổi bật của Tiểu Vy trong clip này. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to tròn cùng thần thái nhẹ nhàng, trong trẻo tạo nên cảm giác vừa điện ảnh vừa gần gũi. Nhiều người nhận xét, Tiểu Vy không cần diễn mà vẫn toát lên khí chất mỹ nhân, đúng kiểu đứng yên cũng đẹp, quay lưng cũng cuốn.

Phần bình luận dưới clip nhanh chóng trở thành khu vực khen ngợi tập thể. Không ít netizen cho rằng visual của Tiểu Vy trong trend trạm tỷ mang vibe nữ chính phim thanh xuân châu Á, thậm chí có người còn ví cô như bước ra từ một thước phim điện ảnh. Cụm từ nhan sắc "ngàn năm có một" liên tục được nhắc lại, đủ để thấy sức hút của nàng hậu ở lần bắt trend này lớn đến mức nào.

Visual khó chê vào đâu của Hoa hậu Việt Nam 2018. Ảnh: FBNV

Đường nét sắc sảo, thần thái ngọt ngào của nhan sắc "ngàn năm có một". Ảnh: FBNV

Mùa lễ hội cuối năm luôn là cao điểm của hội photographer với đủ kiểu concept như áo dài Tết, Noel, sự kiện tổng kết năm,... Nhưng năm nay, một trào lưu chụp ảnh mới bất ngờ chen vào lịch làm việc cuối năm dày đặc này là trend "trạm tỷ".

Về bản chất, đây là trào lưu thuê "trạm tỷ" - từ lóng trên MXH Trung Quốc, thường là những người là chủ fansite, chuyên chụp ảnh thần tượng - để thực hiện các bộ ảnh theo phong cách idol. Họ sẽ thực hiện những bộ ảnh kiểu chụp lén, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, đời thường nhưng thần thái như idol đi dạo phố, sân bay, quán cafe,...

Không còn là concept cầu kỳ hay studio chỉn chu, kiểu chụp này đặt người chụp ảnh vào một vai trò khác. Họ sẽ đứng xa tít, thậm chí không lộ diện cho đến khi hoàn thành buổi chụp, tập trung quan sát và bắt từng khoảnh khắc của khách hàng như fan đi đu idol.

Netizen nhận xét Tiểu Vy đỉnh nhất khi đu trend "trạm tỷ". Ảnh: FBNV

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000, quê ở Quảng Nam. Khi tròn 18 tuổi, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và chính thức đăng quang. Tiểu Vy gây ấn tượng với gương mặt ngọt ngào, kèm theo đó là vóc dáng cân đối. Sau đó khi đăng quang, nàng hậu tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Miss World 2018 và lọt Top 30 chung cuộc.

Kể từ khi đăng quang, nàng Hậu liên tục được đặt cho các danh xưng mỹ miều như "Hoa hậu đẹp nhất Việt Nam", "Hoa hậu của các Hoa hậu"... Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý khi 2 lần được xướng tên giành giải Best Face 2022 (Gương mặt của năm). Chuyên trang sắc đẹp uy tín Global Beauties tổ chức cuộc bầu chọn Miss Grand Slam - Hoa hậu của các hoa hậu với mục đích tìm ra cô gái đẹp nhất thế giới năm 2018, Hoa hậu Tiểu Vy góp mặt trong top 50 dù cô không có danh hiệu quốc tế.

Vẻ đẹp của Tiểu Vy vừa mang màu sắc thời thượng, sắc sảo nhưng vẫn giữ được nét Việt truyền thống qua ánh mắt, khuôn miệng và thần thái. Thậm chí, "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung từng dành cho cô lời khen đặc biệt, gọi cô là "nhan sắc ngàn năm có một".

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Tiểu Vy. Ảnh: FBNV