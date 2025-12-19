Lâm Tâm Như bị Hoắc Kiến Hoa mắng vào mặt 1 câu đến điếng người

Tối 18/12, tờ Chinatimes đưa tin, Lâm Tâm Như vừa xuất hiện trên chương trình Tạm Biệt Người Yêu và đã có những chia sẻ gây xôn xao về ông xã Hoắc Kiến Hoa. Trước ống kính, nữ minh tinh sinh năm 1976 không ngần ngại tiết lộ chuyện bị chồng mắng vào mặt trong 1 lần ngồi trên xe ô tô.

Theo lời Lâm Tâm Như, trước kia cô có thói quen cắm mặt vào điện thoại mỗi khi ngồi trên xe do Hoắc Kiến Hoa lái. Trong xe chỉ có nữ diễn viên và ông xã song cô thường phớt lờ người bạn đời và chỉ mải miết lướt điện thoại để tán gẫu hay xử lý công việc ở công ty. Lâu dần, tình trạng này khiến cho tài tử họ Hoắc cảm thấy không được thoải mái. Vào 1 hôm, bầu không khí trong xe không được tốt đã khiến Hoắc Kiến Hoa 1 lần trút bỏ hết nỗi khó chịu trong lòng mình trước mặt bà xã. Nam tài tử đình đám mắng thẳng vào mặt Lâm Tâm Như 1 câu: "Lần nào anh lái xe cũng thấy em chăm chú xem điện thoại, anh là tài xế riêng của em đấy à?".

Những chia sẻ của Lâm Tâm Như trong 1 show mới đây đã gây bão trên mạng xã hội. Ảnh: Yahoo News

1 câu nói của ông xã khiến minh tinh họ Lâm điếng người đến mức bừng tỉnh. Và kể từ lần bị ăn mắng, Lâm Tâm Như đã từ bỏ hoàn toàn thói quen cắm đầu vào điện thoại khi ngồi trên xe do chồng yêu lái, thậm chí cô còn không dám trả lời tin nhắn. Nữ diễn viên giải thích thêm rằng, 1 khi cô đã bắt đầu lướt điện thoại thì rất khó dừng lại. Theo lời Lâm Tâm Như, khi trên xe chỉ có 2 người, ông xã đang tập trung lái xe còn mình lại cắm mặt vào điện thoại thì có thể sẽ khiến đối phương cảm thấy không được thoải mái. Vậy nên, nữ minh tinh mới quyết định vì ông xã mà thay đổi thói quen dùng điện thoại mỗi khi đi ô tô cùng người thương.

Các khách mời trong show sau khi nghe xong câu chuyện đã đưa ra vài lời khuyên cho Lâm Tâm Như để cô vẫn có thể lướt điện thoại khi ngồi chung xe với Hoắc Kiến Hoa. Cụ thể, họ gợi ý rằng, nữ diễn viên có thể đọc những nội dung thú vị cho ông xã cùng nghe: "Chị thử bảo với anh ấy rằng ‘Anh ơi xem cái này đi, hay lắm đó’ rồi đọc cho anh ấy cùng nghe". Lâm Tâm Như nghe xong liền vừa gật gù vừa cười: "Chị học được chiêu này rồi, lần sau sẽ thử áp dụng xem sao".

Lâm Tâm Như quyết thay đổi vì người bạn đời và nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Ảnh: Sohu

Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen đồng loạt bày tỏ sự thích thú sau khi lắng nghe những tiết lộ đầy bất ngờ của Lâm Tâm Như về ông xã tài tử: "EQ của Lâm Tâm Như cao thật đấy, cô ấy biết tôn trọng người bạn đời, nhìn nhận sự việc 1 cách khách quan chứ không chìm đắm vào cảm xúc cá nhân", "Những câu chuyện nhỏ của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa thật quá đỗi ngọt ngào", "Bị nhắc nhở vì mải lướt điện thoại khi ngồi trên xe, bao nhiêu người thấy mình trong đó nào?",...

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như gặp gỡ lần đầu tiên vào năm 2006 khi cùng hợp tác trong bộ phim Xe Điện Ngầm. Sau lần hợp tác đó, cả 2 nhanh chóng trở nên thân thiết và duy trì mối quan hệ bạn bè kéo dài hơn 10 năm. Tới năm 2016, Hoắc Kiến Hoa bất ngờ công khai mối quan hệ với Lâm Tâm Như trên mạng xã hội và nhận được những lời chúc mừng tốt đẹp từ khán giả.

Chỉ 2 tháng sau khi công khai, cả 2 tuyên bố kết hôn. Đám cưới của họ diễn ra vào ngày 31/7/2016 tại đảo Bali, Indonesia, với sự tham dự của nhiều ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí như Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Hồ Ca, Thư Kỳ...

Sau đám cưới, 1 vài hình ảnh Hoắc Kiến Hoa mặt lạnh lùng trong hôn lễ đã làm dấy lên tin đồn anh bị Lâm Tâm Như ép cưới. Nhưng những tin đồn này nhanh chóng bị dập tắt bởi chính cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sau đó của 2 ngôi sao. Vào năm 2017, Lâm Tâm Như hạ sinh con gái đầu lòng và đặt biệt danh ở nhà là Tiểu Cá Heo.

Cuộc hôn nhân của Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: Sina

Nguồn: Chinatimes