Sau chiến thắng nghẹt thở của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan, mang về tấm HCV SEA Games 33, không khí ăn mừng nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Không chỉ người hâm mộ bóng đá xuống đường "đi bão", nhiều sao Việt cũng hòa chung bầu không khí vỡ òa, biến đêm chiến thắng trở thành một lễ hội đúng nghĩa.

Trên các tuyến đường lớn, hình ảnh cờ đỏ sao vàng phủ kín, tiếng reo hò vang lên không ngớt. Giữa dòng người náo nhiệt ấy, Erik và Gemini Hùng Huỳnh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh "đi bão" bất đắc dĩ. Theo đó cả hai đang trên xe di chuyển thì tắc đường nên sẵn tiện cùng nhiều người ăn mừng chung. Dù "đi bão" không theo kế hoạch nhưng Erik và Gemini Hùng Huỳnh sắm sửa kèn, cờ đúng chuẩn, vừa ăn mừng vừa chụp ảnh với mọi người.

Không khí ăn mừng còn thêm phần rộn ràng với khoảnh khắc đôi vợ chồng hờ Pháp Kiều - Uyển Ân chạy xe máy ra đường, cùng dòng người hò hét tưng bừng. Ban đầu Pháp Kiều còn chờ Uyển Ân sau xe, nhưng sau đó có lẽ hết hơi nên đổi tài cho Uyển Ân cầm lái. Giây phút lầy lội của cặp đôi khiến dân tình không khỏi bật cười. Trong khi đó, ca sĩ Anh Tú ăn mừng cực sung trên đường, cùng nhiều người hô vang "Việt Nam vô địch". Còn ca sĩ Hà Nhi đang ăn thì phải bỏ đũa để ăn mừng cùng mọi người.

Uyển Ân và Pháp Kiều chạy xe máy hoà "đi bão". Nguồn: NVCC

Ca sĩ Anh Tú phấn khích cùng dòng người ăn mừng Việt Nam vô địch. Nguồn: NVCC

Erik và Gemini Hùng Huỳnh "đĩ bão" cực sung. Nguồn: NVCC

Ca sĩ Hà Nhi hét hết cỡ khi U22 Việt Nam chiến thắng. Nguồn: NVCC

Trên mạng xã hội, loạt sao Việt khác cũng liên tục cập nhật hình ảnh, video ăn mừng. Từ những story phủ kín sắc đỏ, đến các dòng trạng thái hò reo "Việt Nam vô địch", tất cả góp phần tạo nên bầu không khí ăn mừng lan tỏa mạnh mẽ.

Tối 18/12, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã trải qua một đêm không thể nào quên. Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, đội tuyển U22 Việt Nam xuất sắc đánh bại U22 Thái Lan ngay trên sân nhà của đối thủ với tỉ số 3-2, chính thức giành HCV môn bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng lịch sử này không chỉ khép lại hành trình đầy cảm xúc của thầy trò HLV trưởng, mà còn thắp lên niềm tự hào mạnh mẽ trong lòng hàng triệu người Việt.

Chiến thắng của U22 Việt Nam nhanh chóng lan tỏa thành làn sóng cảm xúc trên khắp cả nước. Từ những cổ động viên có mặt trực tiếp trên khán đài tại Thái Lan, đến hàng chục nghìn người theo dõi qua màn hình tại quê nhà, tất cả cùng chung một nhịp đập. Cờ đỏ sao vàng rợp khắp các con phố, tiếng hò reo vang lên không ngớt, tạo nên bầu không khí ăn mừng sôi động.