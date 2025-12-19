Nhìn Jungkook (BTS) cố che “dấu ấn tình yêu” mà mệt giùm

Nghi vấn hẹn hò ồn ào nhất trong thời gian qua chính là Jungkook (BTS) - Winter (aespa). Cặp đôi để lộ nhiều "bằng chứng" như đồ đôi, tai nghe đôi, tên tài khoản Instagram gợi nhớ đến nhau và đỉnh điểm nhất là hình xăm 3 chú cho đôi. 2 công ty quản lý trả lời lập lờ nước đôi "Chúng tôi không có lập trường gì cả" càng khiến cư dân mạng cho rằng Jungkook - Winter thực sự hẹn hò. Trước đấy, Jungkook kịch liệt phủ nhận hẹn hò Lee Yu Bi và Winter cũng có thái độ tương tự trước tin hẹn hò Jungwon (ENHYPEN).

Động thái im lặng của cặp đôi vấp phải sự tranh cãi kịch liệt của fan. Mới đây, netizen còn tiếp tục soi ra hàng loạt khoảnh khắc Jungkook cố giấu hình xăm đôi trên chương trình Are You Sure mùa 2. Em út BTS dùng khăn tắm che tay trái, thậm chí còn mặc áo theo lối "bẹo hình bẹo dạng" chỉ để che đi "dấu ấn tình yêu". Nhìn cách Jungkook mặc áo cố che hình xăm mà dân tình không khỏi cảm thấy "mắc mệt" khi nam idol xăm đôi với bạn gái rồi lại vất vả tìm cách che giấu.

Jungkook - Winter có hình xăm đôi là 3 chú chó trên cánh tay. Ảnh: X

Trong chương trình Are You Sure mùa 2, Jungkook mặc áo theo lối kỳ lạ. Ảnh: Koreaboo

Anh có thể khoe cánh tay xăm kín nhưng quyết che giấu cánh tay bên kia, nơi có hình xăm đôi với Winter. Ảnh: Koreaboo

Gần như chẳng có ai mặc áo theo kiểu kỳ lạ này (ảnh: Koreaboo)

Không mặc áo thì Jungkook lại dùng đến khăn tắm để che. Ảnh: Koreaboo

Vào sáng ngày 5.12, công chúng châu Á chấn động trước thông tin Jungkook (BTS) hẹn hò với Winter (aespa). Hàng loạt cuộc tranh luận cãi vã trên mạng xã hội đã nổ ra do Jungkook và Winter đều là những thần tượng hàng đầu hiện nay. Nhiều fan yêu cầu 2 idol cần đưa ra câu trả lời rõ ràng. Tuy nhiên, 1 bộ phận khác cho rằng hẹn hò là chuyện riêng tư của thần tượng và họ không có nghĩa vụ phải trả lời công chúng.

Nghi vấn Jungkook - Winter hẹn hò làm chấn động showbiz. Ảnh: Koreaboo

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM. Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng.

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Shin Hyunji, Lee Yu Bi...

Jungkook là em út vàng của BTS. Ảnh: Koreaboo

Trong khi đó, Winter tên thật là Kim Minjeong, sinh ngày 1.1.2001. Nữ idol sinh ra tại Busan, Hàn Quốc và trải qua thời thơ ấu ở Yangsan, Gyeongsangnam. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống quân nhân, ban đầu Winter từng ước mơ trở thành một người lính. Với niềm đam mê ca hát và nhảy múa, Winter đã quyết định theo đuổi con đường idol. Cô được đào tạo tại SM Entertainment trong khoảng 4 năm. Winter từng chia sẻ rằng cô đã trượt vòng tuyển chọn của SM đến 3 lần trước khi được nhận vào công ty.

Năm 2020, Winter ra mắt cùng aespa. Trong aespa, cô đảm nhiệm các vị trí Lead Vocalist (Giọng ca chính), Lead Dancer (Vũ công chính) và Visual (Hình ảnh đại diện). aespa là một nhóm nhạc có concept độc đáo, kết hợp giữa thế giới thực và ảo (metaverse), và là nhóm nhạc nữ đầu tiên của SM Entertainment kể từ Red Velvet ra mắt năm 2014. aespa nhanh chóng đạt được thành công, dẫn đầu làn sóng Kpop gen 4. Winter được đánh giá cao về nhan sắc nổi bật, khả năng thanh nhạc nội lực và kỹ năng trình diễn tốt. Cô thường được ca ngợi về vẻ đẹp trong trẻo, visual chuẩn "nhà SM".

Winter là 1 trong những nữ idol cực hot hiện nay. Ảnh: W Magazine

Nguồn: Koreaboo