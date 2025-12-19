Phương Ly cố tình né tránh Andree?

Thời gian gần đây, Phương Ly liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi để lộ nhiều dấu hiệu được cho là đã "toang" với Andree - người bạn thân gắn bó suốt hơn 10 năm. Nếu trước kia cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết và không ngại công khai ủng hộ đối phương, thì nay mối quan hệ này lại trở nên im ắng một cách bất thường. Việc không còn chung khung hình, không nhắc đến nhau trên mạng xã hội khiến netizen đặt dấu hỏi lớn về tình trạng hiện tại.

Giữa lúc nghi vấn rạn nứt còn chưa lắng xuống, một chi tiết mới tiếp tục khiến câu chuyện bị đẩy lên cao trào. Chiều 18/12, rapper WOKEUP tổ chức sự kiện ra mắt dự án mới. Phương Ly không chỉ là người chị thân thiết trong nghề mà còn trực tiếp góp giọng, phối hợp cùng đàn em trong sản phẩm lần này. Vì thế, việc cô vắng mặt tại một sự kiện quan trọng như vậy nhanh chóng gây thắc mắc. Theo chia sẻ từ phía ban tổ chức, lý do được đưa ra là Phương Ly bị bệnh nên không thể tham dự.

Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu khi sáng cùng ngày và ngay thời điểm sự kiện đang diễn ra, Phương Ly lại ung dung đăng ảnh check-in trên sân pickleball. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, nữ ca sĩ xuất hiện với tinh thần thoải mái, vui vẻ, đánh bóng cực sung cùng bạn bè.

Sáng 18/12, Phương Ly cho biết có thể đi bộ 500m, không gì ngăn cản cô chơi thể thao (Ảnh: Instagram nhân vật)

Tại thời điểm sự kiện của WOKEUP diễn ra, Phương Ly tiếp tục đăng ảnh trên sân pickleball (Ảnh: Instagam nhân vật)

Chính sự đối lập này khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang. Cư dân mạng bắt đầu tranh cãi việc Phương Ly sức khoẻ không ổn định nhưng đến sân đánh pickleball còn sự kiện đã lên lịch sẵn, chỉ cần xuất hiện vài tiếng lại không thể dự. Từ đây, netizen bắt đầu đặt ra giả thuyết rằng Phương Ly có lý do khác để không xuất hiện. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang cố tình "né" một ai đó, và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Andree. Bởi lẽ, trong sự kiện ra mắt của WOKEUP, Andree đã có mặt để ủng hộ đàn em thân thiết.

Dù tất cả mới chỉ dừng lại ở suy đoán từ cư dân mạng và người trong cuộc chưa từng chính thức lên tiếng, nhưng chuỗi hành xử khó hiểu này khiến nhiều người tin rằng mối quan hệ hơn một thập kỷ giữa Phương Ly và Andree đang thực sự có biến.

Vắng Phương Ly, Andree xuất hiện trong dàn khách mời (Ảnh: Đi soi sao đi)

Andree tại sự kiện chiều 18/12 (Clip: Đi soi sao đi)

Phương Ly vẫn chia sẻ sản phẩm mới, đồng nghĩa với việc mối quan hệ giữa cô và "chủ tiệc" WOKEUP không có vấn đề gì (Ảnh: Instagam nhân vật)

Cư dân mạng khó hiểu về hành động của Phương Ly (Ảnh: FBNV)

Phương Ly và Andree bắt đầu quen biết và chơi cùng một nhóm bạn thân cách đây 10 năm. Cả hai chưa từng xác nhận hẹn hò, nhưng lại liên tục để lộ loạt “hint” yêu đương rõ mồn một – từ việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội cho đến những lần âm thầm "trùng hợp" về thời gian và địa điểm. Hồi cuối năm 2023, Phương Ly và Andree bị bắt gặp khoảnh khắc ôm nhau tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào trên bãi biển ở Phú Quốc. Sau đó, đàng trai còn đích thân tháp tùng "người ấy" đi diễn, còn Phương Ly thì ngại ngùng cho biết mọi thứ chỉ là "hiểu lầm".

Mỗi khi bị đặt nghi vấn hẹn hò, Phương Ly đều khéo léo dùng tình bạn 1 thập kỷ để phủ nhận: "Tính đến nay, tôi và Andree chơi thân với nhau được gần 10 năm rồi. Chúng tôi chơi cùng một nhóm bạn, hàng ngày tôi và Andree vẫn nói chuyện với nhau trong nhóm chat chung. Tôi và Andree có thể chia sẻ với nhau rất nhiều điều từ âm nhạc đến thời trang, và những câu chuyện trong công việc lẫn cuộc sống. Có thể nói chúng tôi khá thân và hiểu nhau, nhưng không có chuyện yêu đương".