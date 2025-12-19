Nam diễn viên đình đám phải đi phát tờ rơi, bẽ bàng bị tất cả mọi người phớt lờ

Chiều 17/12, tờ Koreaboo đưa tin, nam diễn viên kiêm ca sĩ đình đám showbiz Hong Kong (Trung Quốc) Hà Hạo Văn vừa rơi vào tình cảnh ê chề trong lần xuống đường phát tờ rơi để quảng cáo cho sản phẩm âm nhạc mới của mình.

Ban đầu, nam tài tử sinh năm 1988 tự tin sẽ được nhiều khán giả nhận ra mình và đón nhận nồng nhiệt màn giới thiệu single độc đáo. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của Hà Hạo Văn, người đi đường không 1 ai nhận ra anh, thậm chí họ còn xem nam ngôi sao 8X như người vô hình. Dù Hà Hạo Văn sử dụng nhiều phương pháp để gây chú ý chẳng hạn như tạo hẳn tấm banner giới thiệu rầm rộ cho single mới trên vỉa hè, thế nhưng người đi đường vẫn không thèm ngó ngàng tới nam diễn viên.

Thậm chí, tài tử họ Hà đã chạy tới tận chỗ từng người rồi đon đả, nhiệt tình giới thiệu cho sản phẩm âm nhạc mới song chẳng ai để ý tới những lời nam nghệ sĩ nói. Hà Hạo Văn cứ như thể đang độc thoại giữa con phố đông đúc còn mọi người cứ bước đi mặc kệ nam ngôi sao đứng trơ trọi 1 mình, và điều này đã tạo nên 1 cảnh tượng vô cùng khó xử, ngượng ngùng.

Hà Hạo Văn xuống đường phát tờ rơi nhưng khán giả không ai nhận ra anh. Họ cũng chẳng thèm đoái hoài tới nam ngôi sao nổi tiếng. Ảnh: Koreaboo

Anh đứng trơ trọi 1 mình giữa con phố đông đúc đến tội. Ảnh: Koreaboo

Thậm chí, Hà Hạo Văn còn tới tận nơi để giới thiệu single nhưng người đi đường vẫn phớt lờ, mải miết bước đi không thèm quay lại nhìn nam nghệ sĩ. Ảnh: Koreaboo

Sau khi hay tin Hà Hạo Văn lâm cảnh “quê độ” trong quá trình phát tờ rơi quảng bá cho màn trở lại làng nhạc, người hâm mộ đã lên mạng động viên, an ủi thần tượng, đồng thời hy vọng anh sẽ may mắn hơn trong lần kế tiếp. Có fan còn hài hước gửi tới Hà Hạo Văn 1 thông điệp nhằm giúp anh giải tỏa tâm trạng buồn bã: “Anh mà ăn mặc sexy có khi sẽ được chú ý hơn ạ”.

Hà Hạo Văn sinh năm 1988, là nam nghệ sĩ đa năng của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Anh hoạt động tại showbiz với tư cách diễn viên, ca sĩ, người mẫu kiêm dancer và gặt hái được nhiều thành công đáng kể trong sự nghiệp. Nam ngôi sao ra mắt khi vừa tròn 20 tuổi với tư cách thành viên của nhóm nhạc Bro5. 7 năm sau đó, Hà Hạo Văn trở nên nổi tiếng rầm rộ sau vai diễn đầy táo bạo trong tác phẩm đình đám The Gigolo hồi năm 2015.

Ảnh: Facebook và Instagram nhân vật

Hà Hạo Văn hoạt động nghệ thuật được gần 20 năm, nổi tiếng là nam nghệ sĩ đa năng ở làng giải trí xứ cảng thơm. Ảnh: Facebook và Instagram nhân vật

Nguồn: Koreaboo