"Nghịch tử" vừa thảm sát bố mẹ đạo diễn: Bị còng tay xích chân, tỏ thái độ lạnh gáy trong ngày hầu tòa

Những ngày qua, Hollywood rúng động trước cái chết thương tâm của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner. Phẫn nộ hơn cả, người xuống tay cướp đi sinh mệnh của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner lại chính là con trai Nick Reiner (32 tuổi) của họ. Cảnh sát đã bắt giữ Nick Reiner vào cuối tuần trước khi y đang lẩn trốn tại lẩn trốn ở ga tàu điện ngầm cách hiện trường 15 dặm.

Đến sáng 18/12, Nick Reiner bị truy tố và ra hầu tòa với hai tội danh giết người cấp độ một, sử dụng hung khí nguy hiểm với tình tiết tăng nặng sát hại nhiều người. Trong lần đầu tiên lộ diện kể từ khi bị bắt giam, tình trạng của nghi phạm nguy hiểm này nhận được sự chú ý lớn. Theo ghi nhận của cánh truyền thông Mỹ, Nick Reiner có dáng vẻ tàn tạ, vẻ mặt lạnh lùng, u ám, ánh mắt vô cảm nhìn trân trân về phía trước trong suốt phiên điều trần. Nghi phạm này bị còng tay, xích chân và phải mặt áo chống tự sát. Trong suốt phiên tòa, Nick Reiner chỉ nói đúng 3 từ “Vâng, thưa quý tòa” để trả lời thẩm phán. Nick Reiner không phản bác bất kỳ cáo buộc nào, đồng thời tự nguyện từ bỏ quyền được làm thủ tục truy tố nhanh. Thái độ của nghi phạm này khiến ai cũng lạnh gáy.

Nick Reiner bị còng tay, xích chân và phải mặt áo chống tự sát khi ra hầu tòa. Ảnh: REUTERS

Alan Jackson - luật sư đại diện cho Nick Reiner - chia sẻ vụ việc Nick Reiner gây ra rất nghiêm trọng. Dù vậy, trước khi tòa đưa kết luận cuối cùng, ông mong công chúng không vội vàng phán xét, không suy đoán hấp tấp, có những hành động xúc phạm phẩm giá và thiếu tôn trọng đến những người liên quan, đặc biệt là vợ chồng cố đạo diễn Rob Reiner. Phiên tòa xét xử Nick Reiner tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 7/1/2026.

Theo tờ Page Six, Nick Reiner đang được giám sát ngăn tự sát nghiêm ngặt tại Trại giam Twin Towers và không được bảo lãnh. Nếu bị kết tội, "nghịch tử" này có thể đối mặt với án tù chung thân không ân xá hoặc tử hình. Văn phòng Công tố cho biết sẽ cân nhắc nguyện vọng có theo đuổi án tử hình đối với nghi phạm hay không của gia đình nạn nhân. Anh trai Jake Reiner (34 tuổi) và em gái Romy Reiner (28 tuổi) từ chối đưa ra bình luận về Nick Reiner. Tuy nhiên, cả hai cho biết họ đang trải qua nỗi đau không tưởng khi mất đi cha mẹ theo cách vô cùng kinh hoàng.

Nick Reiner đang đối mặt với án tù chung thân không ân xá hoặc án tử hình nếu bị kết tội giết người. Ảnh: Getty Images.

Vợ chồng đạo diễn lừng danh thế giới Rob Reiner đã bị đâm chết ở nhà riêng tại Los Angeles, Mỹ vào ngày 14/12. Con gái Romy của họ là người phát hiện ra thi thể. Trước khi án mạng xảy ra, nghịch tử này cùng bố mẹ đã tham gia tiệc Giáng sinh của Conan O'Brien vào tối thứ Bảy tuần trước. 1 số nguồn tin thân cận cho biết Nick Reiner hành xử "như bị điên, khiến mọi người hoảng sợ". Tại bữa tiệc, Nick Reiner cũng mặc áo hoodie trong khi người khác đều ăn mặc lịch sự. Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner và con trai đã có cuộc cãi vã lớn, dẫn đến việc họ rời khỏi bữa tiệc.

Nick Reiner là "quý tử rắc rối" của vợ chồng đạo diễn lừng danh, có hành vi thất thường từ nhỏ, từng nhiều lần đi trại cai nghiện ma túy. Có lần, nghịch tử này đã phá hủy phòng khách của bố mẹ sau 1 con thịnh nộ do ma túy gây ra. Người này thường xuyên oán giận bố, ghét chính mình vì không sản xuất được nhiều bộ phim hay như bố. Vợ chồng đạo diễn Rob Reiner coi con trai như "quả bom nổ chậm" và từng dọa đuổi Nick ra khỏi nhà.

Những người thân quen với gia đình Reiner đã bị sốc trước vụ thảm án cướp đi sinh mạng của vợ chồng đạo diễn lừng danh thế giới. Họ cho biết Nick Reiner có tiền sử bạo lực nhưng chưa bao giờ nghĩ người đàn ông này có thể giết người, thậm chí là giết cả bố lẫn mẹ mình.

Nick Reiner là "quý tử rắc rối" của vợ chồng đạo diễn Rob Reiner. Ảnh: WireImages.

Rob Reiner có tên đầy đủ là Robert Norman Reiner, sinh năm 1947 ở New York, Mỹ. Ông là con trai của cố danh hài, diễn viên kiêm biên kịch huyền thoại Mỹ Carl Reiner (1922-2020). Rob Reiner có tầm ảnh hưởng lớn ở Hollywood, ông được biết đến với nhiều vai trò như gồm diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, đồng thời là nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng lâu dài. Ông từng thắng 2 giải Emmy danh giá với vai diễn Michael trong series truyền hình kinh điển All in the Family (1971-1979).

Từ thập niên 1980, Rob Reiner chuyển sang làm đạo diễn và "mát tay" tại ra hàng loạt bộ phim nổi tiếng, có thành công thương mại ấn tượng như This Is Spinal Tap (1984), Stand By Me (1986), The Princess Bride (1987), When Harry Met Sally (1989), Misery (1990), A Few Good Men (1992)... Vợ ông, bà Michelle (sinh năm 1957) cũng làm trong ngành nghệ thuật, là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Rob Reiner gặp vợ khi đang làm bộ phim đình đám When Harry Met Sally . Cặp đôi kết hôn năm 1989, có ba người con chung là Jake, Nick và Romy. Đạo diễn lừng danh cũng có 1 cô con gái nuôi với vợ cũ quá cố, nữ diễn viên Penny Marshall (kết hôn 1971-1981).

Gia đình hạnh phúc của đạo diễn Rob Reiner trước thảm kịch. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Page Six