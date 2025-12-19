Ca sĩ số 1 showbiz bẽ bàng trước cảnh vé trống hoác thảm hại trong sự kiện đặc biệt của mình

Sáng 19/12, tờ xportsnews đưa tin, Bi Rain vừa xuất hiện trên talk show Season B Season và có những chia sẻ gây xôn xao về khó khăn nam ca sĩ phải đối mặt trong quá trình tổ chức concert ở nước ngoài.

Nam ca sĩ số 1 Kbiz cho biết anh đã lặng lẽ đi kiểm tra tình hình tiêu thụ vé rồi rơi vào trạng thái suy sụp khi phát hiện cảnh ế khán giả thê thảm trong concert tại Mỹ của mình: "Trong khi chuẩn bị cho tour diễn tại Mỹ, tôi đã cảm thấy vô cùng bồn chồn lo lắng. Lượng vé bán ra cần phải đạt đến 1 mức độ nào đó thì mọi việc mới có thể tiến hành 1 cách suôn sẻ được. Nhưng khi tôi âm thầm kiểm tra tình hình bán vé trên 1 trang web thì đã ngỡ ngàng phát hiện ra hầu hết chỗ ngồi vẫn hiện màu xanh". Được biết, trên nhiều nền tảng bán vé, màu xanh cho thấy chỗ ngồi chưa được ai chọn trong khi màu xám biểu thị điều ngược lại.

Bi Rain kiểm tra tình hình trên 1 website đặt mua vé và hốt hoảng khi phát hiện ra concert của mình lâm cảnh ế khán giả. Ảnh: Nate

Theo lời Bi Rain, anh vô cùng sững sờ khi chứng kiến tình cảnh vé trống hoác trong concert: "Tôi thầm nghĩ ‘Liệu có đáng để mình bỏ công sức làm concert này hay không?’. Lúc đó tôi cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Và tệ hơn nữa là có 1 buổi biểu diễn của nghệ sĩ khác diễn ra ngay trước ngày tôi tổ chức concert tại địa điểm đó. Điều đó có nghĩa là toàn bộ sân khấu phải được thiết lập lại trong vòng có 7 tiếng đồng hồ thôi".

Thế nhưng, phép màu đã xảy ra khi người hâm mộ đổ xô đi mua vé ngay trước thời điểm concert của Bi Rain ở Mỹ chính thức diễn ra. Và điều này đã giúp cho đêm nhạc kín chỗ, và nam ca sĩ số 1 Kbiz đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau thành tích đang khen ngợi. "Tôi đã không biết 1 điều rằng hóa ra ở Mỹ, lượng vé bán ra thường tăng vọt vào tuần cuối cùng", nam ngôi sao sinh năm 1982 chia sẻ thêm.

Sau khi trải qua những thăng trầm mới đây, Bi Rain cho biết anh đã học được cách hài lòng với những gì mình đang có: "Hồi còn trẻ, tôi luôn nghĩ rằng concert của mình kín chỗ phải là chuyện hiển nhiên. Nhưng giờ đây, chỉ cần biết rằng mọi người vẫn đến để xem mình biểu diễn, thế cũng đủ để khiến tôi cảm thấy xúc động rồi".

Anh giờ đây không còn đặt nặng việc phải tẩu tán sạch vé trong concert cá nhân. Ảnh: Naver

Bi Rain sinh năm 1982, bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 20 tuổi với vai trò ca sĩ. Ngay với album đầu tay Bad Guy, anh đã tạo nên cơn sốt trên diện rộng. Sau 2 năm gặt hái nhiều thành tích "vô tiền khoáng hậu" với vai trò ca sĩ, Bi Rain có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi lấn sân diễn xuất với vai chính trong bộ phim quốc dân thời đó Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Anh còn nhận được giải thưởng danh giá Nam diễn viên xuất sắc nhất của đài KBS trong năm 2004 nhờ vai diễn nêu trên.

Liên tiếp từ năm 2004-2011, Bi Rain như 1 cái tên bất khả chiến bại, đóng phim cũng thắng lớn mà ra nhạc là gây tiếng vang khắp châu Á. Anh thậm chí còn có màn chào sân đầy ấn tượng tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood. Những bộ phim nổi đình nổi đám của Bi Rain trong giai đoạn này phải kể đến như A Love to Kill, The Fugitive: Plan B, Ninja Assassin,... Kể từ đó tới nay, nam nghệ sĩ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trên cả 2 mặt trận ca hát, diễn xuất và còn tán đổ nữ thần đẹp bậc nhất Kbiz Kim Tae Hee.

Bi Rain hiện sống hạnh phúc bên đại mỹ nhân Kim Tae Hee. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom