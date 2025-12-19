Tưởng Cần Cần là cái tên chẳng hề xa lạ với khán giả Việt, được biết đến và yêu thích qua những vai diễn như Tây Thi trong tác phẩm cùng tên, Mục Niệm Từ trong Anh Hùng Xạ Điêu 2003, Đệ Nhị Mộng trong Phong Vân…

Với gương mặt xinh đẹp, thanh thuần và khí chất cổ điển, Tưởng Cần Cần được nữ sĩ Quỳnh Dao đặt cho nghệ danh là Thủy Linh và ca ngợi hết lời: "Mềm mại như nước, linh khí hơn người. Cô ấy giống như mỹ nhân bước ra từ mưa bụi Giang Nam". Cho đến tận bây giờ, tên tuổi của nữ diễn viên Bán Sinh Duyên vẫn gắn liền với những danh hiệu mỹ miều như "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang", "Tây Thi đẹp nhất màn ảnh".

"Tây Thi đẹp nhất" Tưởng Cần Cần (Ảnh: Sina).

Ít ai biết để giữ được nét tươi trẻ như hiện tại, Tưởng Cần Cần đã phải tuân thủ chế độ ăn uống cực nghiêm khắc. Mới đây, khi đăng tải video về 1 ngày làm việc của mình, mỹ nhân được Quỳnh Dao ưu ái đã vô tình để lộ việc mình bị người quản lý kiểm soát gắt gao. Buổi sáng, Tưởng Cần Cần khởi động một ngày với nửa cái bánh bao và một ly cà phê đen. Thế nhưng, ngay khi người đẹp vừa bắt đầu ăn, trợ lý đã nhắc nhở: "Miếng thứ 3 rồi đó chị" khiến cô nghẹn cả họng.

Sau một buổi sáng làm việc vất vả, nàng "Tây Thi đẹp nhất" chỉ được ăn một chút xíu cơm và rau xanh, sau đó lại phải tất bật lao vào guồng quay công việc. Có lẽ vì vậy nên khi quay ngoại cảnh vào buổi chiều, Tưởng Cần Cần phải ăn vội quả quýt cho đỡ đói. Cô gấp gáp đến mức không kịp bóc hết vỏ, chỉ sợ bị trợ lý trông thấy rồi trách mắng.

Đến tối, nữ diễn viên 50 tuổi này lại phải chịu ấm ức khi ngồi trước cả mâm toàn đồ ăn ngon nhưng lại chỉ được nhấm nháp chút rau lót dạ. Bởi lẽ, Tưởng Cần Cần hễ đụng đũa đến món thịt là lại bị trợ lý quát lớn rằng: "Chị không được nạp thêm cacbohydrat (các thành phần trong thức ăn gồm đường, tinh bột, chất xơ) nữa". Điều này khiến nàng Tây Thi dỗi nhẹ: "Các em gọi chị đến ăn cơm nhưng có cho chị ăn đâu". Hình ảnh Tưởng Cần Cần cầm thìa vét đáy nồi lúc cuối bữa khiến dân tình vừa thương lại vừa buồn cười.

Tưởng Cần Cần quay vlog, tiết lộ 1 ngày làm việc của mình (Ảnh: iFeng).

Nữ diễn viên bị trợ lý theo dõi sát sao, liên tục nhắc nhở phải "tém tém" cái miệng lại (Ảnh: iFeng).

Khoảnh khắc nàng "Tây Thi" ăn quýt cả vỏ, vét đáy nồi cho đỡ đói (Ảnh: iFeng).

Trang iFeng cho biết, các sao nữ Cbiz ở tuổi trung niên phải đối mặt với rất nhiều áp lực, không chỉ lo lắng về tuổi tác, ngoại hình mà những cơ hội để họ tỏa sáng trên màn ảnh cũng ngày càng ít. Chính vì vậy, họ chẳng còn cách nào khác ngoài việc quản lý vóc dáng cực gắt để sẵn sàng cạnh tranh với thế hệ đàn em. Dù vậy, người hâm mộ hy vọng Tưởng Cần Cần sẽ tiến hành giảm cân một cách khoa học, tránh để ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ở tuổi 50, Tưởng Cần Cần vẫn trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ, trong đó một phần nguyên nhân là do cô biết tự hạn chế bản thân (Ảnh: Sina).

Nguồn: iFeng