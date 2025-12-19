WeYoung 2025 là lễ trao giải tôn vinh những cá nhân trẻ xuất sắc, truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, ngay từ khi thông tin sự kiện được công bố, WeYoung đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng trẻ lẫn giới giải trí.

Đêm Gala WeYoung 2025 diễn ra vào tối 20/12. Không chỉ là đêm vinh danh, WeYoung 2025 còn được mong chờ bởi màn quy tụ của dàn sao đình đám. Siêu thảm đỏ của sự kiện được dự đoán sẽ chứng kiến màn "đổ bộ" hot hòn họt của hàng loạt nghệ sĩ, KOLs và gương mặt nổi bật, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thời trang mãn nhãn, visual bùng nổ và loạt khoảnh khắc viral phủ sóng mạng xã hội. Chính sự kết hợp giữa giá trị tôn vinh và yếu tố giải trí này đã khiến WeYoung trở thành một trong những sự kiện được hóng chờ nhất thời điểm cuối năm.

Trong line-up biểu diễn, khán giả sẽ được gặp gỡ loạt gương mặt quen thuộc lẫn những đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang lên như Vương Bình, GDUCKY, GiGi Hương Giang, LEZII, (S)TRONG Trọng Hiếu, RIO, Ninh Dương, PiaLinh, Jaysonlei, Bảo Anh, Đặng Vĩnh Thịnh, Minh Đinh, SIVAN, Kai Đinh, VINAHUY, The Flob, Chi Xê, marzuz, CoolKid và Nhật Hoàng. Mỗi cái tên đều mang đến một "màu" riêng, từ pop, indie, R&B, hip hop cho đến những thử nghiệm âm nhạc mới mẻ, hứa hẹn tạo nên một bức tranh sân khấu đa dạng và tràn năng lượng.

Dàn line-up hứa hẹn khiến WeYoung 2025 bùng nổ. Ảnh: WeYoung

Không dừng lại ở dàn nghệ sĩ trình diễn, WeYoung 2025 còn quy tụ thêm nhiều gương mặt nổi bật khác trong vai trò khác nhau. Có thể kể đến như Thái VG, Hải Nam, Thể Thiên, Changg, Quyên Qui, Nàng Mơ, Cầm, Ngọc Thảo, Đình Khang, CONGB, MC Khánh Vy cùng hàng chục KOLs, người có sức ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực đời sống - giải trí. Đặc biệt, sự xuất hiện của Chi Pu cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò và háo hức, bởi mỗi lần cô góp mặt tại các sự kiện lớn đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Với sự góp mặt của hàng chục nghệ sĩ, KOLs và người nổi tiếng đông đảo, siêu thảm đỏ WeYoung 2025 cũng được dự đoán sẽ là điểm nóng bậc nhất, giúp lễ trao giải thành sự kiện được hóng chờ nhất cuối tuần này.

Những cái tên hứa hẹn khiến thảm đỏ thêm náo nhiệt:

Ca sĩ - diễn viên Chi Pu. Ảnh: NVCC

Anh Trai CONGB. Ảnh: NVCC

Anh Trai Hải Nam. Ảnh: NVCC

Rapper Thái VG. Ảnh: NVCC

Diễn viên Đình Khang. Ảnh: NVCC

Diễn viên Quyên Qui. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Cầm. Ảnh: NVCC

Ca sĩ Thể Thiên. Ảnh: NVCC

MC Khánh Vy. Ảnh: NVCC