WeYoung 2025 là lễ trao giải tôn vinh những cá nhân trẻ xuất sắc, truyền cảm hứng và có sức ảnh hưởng nổi bật trong nhiều lĩnh vực. Chính vì vậy, ngay từ khi thông tin sự kiện được công bố, WeYoung đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, nhận về sự quan tâm lớn từ cộng đồng trẻ lẫn giới giải trí.
Đêm Gala WeYoung 2025 diễn ra vào tối 20/12. Không chỉ là đêm vinh danh, WeYoung 2025 còn được mong chờ bởi màn quy tụ của dàn sao đình đám. Siêu thảm đỏ của sự kiện được dự đoán sẽ chứng kiến màn "đổ bộ" hot hòn họt của hàng loạt nghệ sĩ, KOLs và gương mặt nổi bật, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc thời trang mãn nhãn, visual bùng nổ và loạt khoảnh khắc viral phủ sóng mạng xã hội. Chính sự kết hợp giữa giá trị tôn vinh và yếu tố giải trí này đã khiến WeYoung trở thành một trong những sự kiện được hóng chờ nhất thời điểm cuối năm.
Trong line-up biểu diễn, khán giả sẽ được gặp gỡ loạt gương mặt quen thuộc lẫn những đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ đang lên như Vương Bình, GDUCKY, GiGi Hương Giang, LEZII, (S)TRONG Trọng Hiếu, RIO, Ninh Dương, PiaLinh, Jaysonlei, Bảo Anh, Đặng Vĩnh Thịnh, Minh Đinh, SIVAN, Kai Đinh, VINAHUY, The Flob, Chi Xê, marzuz, CoolKid và Nhật Hoàng. Mỗi cái tên đều mang đến một "màu" riêng, từ pop, indie, R&B, hip hop cho đến những thử nghiệm âm nhạc mới mẻ, hứa hẹn tạo nên một bức tranh sân khấu đa dạng và tràn năng lượng.
Không dừng lại ở dàn nghệ sĩ trình diễn, WeYoung 2025 còn quy tụ thêm nhiều gương mặt nổi bật khác trong vai trò khác nhau. Có thể kể đến như Thái VG, Hải Nam, Thể Thiên, Changg, Quyên Qui, Nàng Mơ, Cầm, Ngọc Thảo, Đình Khang, CONGB, MC Khánh Vy cùng hàng chục KOLs, người có sức ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực đời sống - giải trí. Đặc biệt, sự xuất hiện của Chi Pu cũng khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò và háo hức, bởi mỗi lần cô góp mặt tại các sự kiện lớn đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.
Với sự góp mặt của hàng chục nghệ sĩ, KOLs và người nổi tiếng đông đảo, siêu thảm đỏ WeYoung 2025 cũng được dự đoán sẽ là điểm nóng bậc nhất, giúp lễ trao giải thành sự kiện được hóng chờ nhất cuối tuần này.
Những cái tên hứa hẹn khiến thảm đỏ thêm náo nhiệt:
WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online - offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức. Từ ngày 12/12 đến 19/12, hãy cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục Young ID và IDOL14 tại website weyoung.vn , góp phần tôn vinh những gương mặt trẻ đang tạo nên nguồn cảm hứng của năm. Hành trình sẽ khép lại bằng gala WeYoung vào ngày 20/12, nơi những dấu ấn nổi bật nhất được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.