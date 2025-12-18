Khi người trẻ kể lại văn hoá Việt trong những cửa hàng lưu niệm kiểu mới, 1 cái tên gây chú ý tại WeYoung 2025

Giới trẻ TP.HCM ngày nay không chỉ tìm đến các trung tâm thương mại lớn mà còn mê mẩn những tổ hợp mua sắm quà lưu niệm nhỏ xinh, nơi những món đồ độc đáo, sáng tạo và đậm chất cá nhân được bày biện như một kho báu đầy bất ngờ. Từ văn phòng phẩm dễ thương, ly cốc, nến thơm, đến những món đồ trang trí tinh tế tất cả đều khiến bạn muốn “nhìn phát yêu luôn”. Như một chiếc túi thần kỳ của Doraemon, các tiệm này mang đến không chỉ sản phẩm mà còn trải nghiệm, cảm hứng và những câu chuyện thú vị đằng sau mỗi món quà.

Những tiệm quà lưu niệm nhỏ xinh, vừa đáng yêu vừa sáng tạo cho giới trẻ

Trong thế giới mua sắm quà lưu niệm của giới trẻ, có những nơi như một chiếc “túi thần kỳ của Doraemon”, chứa đầy những món đồ nhỏ xinh, từ văn phòng phẩm, ly cốc, nến thơm, đến những vật dụng trang trí dễ thương và đầy sáng tạo. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi vừa để mua quà, vừa để khám phá các sản phẩm mang đậm cá tính riêng, những cửa hàng như Vesta Lifestyle and Gifts, Another Somewhere, hay Kobini Xin Chào chắc chắn sẽ khiến bạn mê mẩn.

Vesta Lifestyle and Gifts, thành lập từ 2016 tại TP. Hồ Chí Minh, là một “mái nhà chung” cho hơn 200 thương hiệu độc lập từ Việt Nam và khu vực. Không chỉ đơn thuần bán sản phẩm, Vesta còn kết nối các nghệ sĩ, giúp họ đưa tác phẩm sáng tạo đến với nhiều người hơn, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm đầy cảm hứng cho khách hàng. Ở đây, bạn có thể tìm thấy những món quà độc đáo, được chăm chút tỉ mỉ trong thiết kế, cùng dịch vụ gói quà ấm áp và đầy sáng tạo.

Cũng mang hơi hướng nhỏ xinh và đáng yêu, Another Somewhere và Kobini Xin Chào là những cửa hàng lưu niệm tại Sài Gòn, nơi bạn có thể tìm thấy những món đồ vừa xinh xắn vừa ý nghĩa cho bản thân và người thương. Những không gian này như một góc bình yên giữa phố phường, nơi bạn vừa mua sắm, vừa khám phá những món đồ thủ công nhỏ nhắn, khiến mỗi lần ghé thăm đều trở thành một trải nghiệm vui vẻ và nhẹ nhàng.

Himitsu no Kichi cũng là điểm đến đáng chú ý với các workshop sáng tạo thường xuyên, nơi khách hàng vừa được tham gia, vừa có thể tự tay tạo ra món quà riêng, mang dấu ấn cá nhân độc đáo.

Một số cửa hàng được giới trẻ ưu ái vì có những sản phẩm mang đậm dấu ấn Việt Nam

Nếu bạn muốn tìm kiếm những món đồ mang đậm tinh thần Việt Nam, những cửa hàng như Vina Design Store hay OHQUAO chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Vina Design Store là nơi quy tụ các vật phẩm văn hóa Việt, được thiết kế bởi những nhà sáng tạo địa phương. Với phương châm “Học hỏi quá khứ, tôn vinh hiện tại và thiết kế tương lai”, mỗi sản phẩm ở đây đều là một chuyến du hành địa phương, lưu giữ những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy cảm xúc trong cuộc sống. Cửa hàng còn hướng tới việc nuôi dưỡng một cộng đồng sáng tạo không biên giới, cùng nhau phát triển thiết kế Việt từng chút một.

Đặc biệt, OHQUAO là điểm đến nổi tiếng với giới Gen Z. Thành lập từ 2017, OHQUAO hiện là mái nhà của hơn 100 thương hiệu và nghệ sĩ địa phương, với các sản phẩm từ văn phòng phẩm, quà lưu niệm, tranh, phụ kiện, home decor, đến các sản phẩm mùi hương như nến thơm, tinh dầu hay gối chườm. OHQUAO nổi bật bởi cách khai thác chất Việt Nam theo hướng hiện đại, biến những hình ảnh đời thường như cà phê phin, bánh mì, cửa sắt thành các thiết kế vừa quen thuộc, vừa độc đáo. Không gian cửa hàng được chia theo hai phong cách: chi nhánh Thảo Điền yên bình, chi nhánh Phạm Ngọc Thạch sôi nổi, đầy màu sắc, phù hợp với mọi gu thẩm mỹ. Bên cạnh mua sắm, OHQUAO còn mang đến trải nghiệm khám phá sáng tạo, nơi mỗi lần bước vào cửa hàng như một hành trình phiêu lưu đầy cảm hứng.

Hiện OHQUAO đang xuất sắc là đề cử của WeYoung 2025 ở hạng mục YoungID và đang bắt đầu bình chọn trên website chính thức của WeYoung. Với những đóng góp trong việc phát triển cộng đồng sáng tạo, lan tỏa văn hóa và nghệ thuật bản địa, OHQUAO không chỉ là điểm đến mua sắm mà còn là biểu tượng của tinh thần sáng tạo trẻ, truyền cảm hứng cho cả nghệ sĩ lẫn khách hàng.

Với những lựa chọn đa dạng từ các tiệm nhỏ xinh đến những hàng lưu niệm đậm chất Việt Nam, TP.HCM thực sự là thiên đường cho những ai yêu thích mua sắm quà tặng sáng tạo và độc đáo. Từ những món quà nhỏ xinh, tiện dụng đến các sản phẩm mang dấu ấn văn hóa đương đại, mỗi chuyến đi đến các tổ hợp này đều là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp bạn tìm thấy món đồ “định mệnh” dành cho mình hoặc người thân.

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online - offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức. Từ ngày 13/12 đến 19/12, hãy cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục Young ID và IDOL14 tại website weyoung.vn, góp phần tôn vinh những gương mặt trẻ đang tạo nên nguồn cảm hứng của năm. Hành trình sẽ khép lại bằng gala WeYoung vào ngày 20/12, nơi những dấu ấn nổi bật nhất được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.



