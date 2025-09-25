Nhộn nhịp không khí mua sắm đồ trang trí Trung thu trên phố Hàng Mã

Càng gần tới Rằm tháng Tám, phố Hàng Mã (Hà Nội) lại trở thành “tâm điểm” của những gia đình và bạn trẻ tìm mua đồ trang trí Trung thu. Không chỉ phục vụ trẻ nhỏ, các gian hàng năm nay còn đa dạng sản phẩm cho gia đình, trường học và cả trung tâm thương mại.

Người dân và du khách tấp nập ghé phố Hàng Mã, lựa chọn đồ chơi, đồ trang trí Trung thu rực rỡ sắc màu.

Dạo quanh phố Hàng Mã những ngày này, dễ dàng bắt gặp hàng trăm mẫu đèn lồng, đèn ông sao, đèn cá chép treo rực rỡ từ đầu phố đến cuối ngõ. Mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống nhỏ cũng được bày bán phong phú, từ loại phổ thông vài chục nghìn đồng cho đến mẫu cầu kỳ trị giá hàng triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều cửa hàng còn bày bán dây đèn nháy, bóng trang trí, set phụ kiện trang trí sân khấu, lớp học hay sự kiện công ty.

Một gian hàng lớn trên phố Hàng Mã bày bán đủ loại đèn lồng, mặt nạ, đầu lân… thu hút đông khách ghé mua.

Theo các tiểu thương, lượng khách năm nay tăng khoảng 20 – 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài phụ huynh sắm đồ chơi cho con, nhiều đơn vị trường học, doanh nghiệp cũng đặt hàng số lượng lớn để tổ chức hoạt động đón Trung thu. Một số mặt hàng bán chạy là đèn lồng giấy (20.000 – 50.000 đồng/chiếc), đèn ông sao (10.000 – 100.000 đồng/chiếc), mặt nạ giấy bồi (30.000 – 40.000 đồng/chiếc) và đầu lân (từ 150.000 đồng đến trên 1 triệu đồng).

Chiếc đèn ông sao là món đồ chơi dân gian gắn bó với bao thế hệ người Việt Nam.

Những chiếc đèn cá chép giấy bóng kính nổi bật trên phố Hàng Mã, mang lại không khí Trung thu truyền thống xen lẫn hiện đại.

Ngoài mua đồ chơi cho trẻ nhỏ, nhiều gia đình còn chọn mua dây đèn lồng mini, set trang trí bàn tiệc, đèn led hình trăng sao để trang hoàng không gian sống. Một số cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết khách thường mua trọn gói phụ kiện để tự trang trí nhà cửa, vừa tiết kiệm vừa tạo không khí ấm cúng.

Anh Đức, giáo viên một trường tiểu học tại Hà Nội, chia sẻ: “Năm nào tôi cũng ra Hàng Mã để mua đồ trang trí cho trường. Trung thu là dịp đặc biệt với các em nhỏ, nên việc trang trí sân trường rực rỡ, nhiều màu sắc sẽ giúp các em cảm nhận rõ không khí lễ hội”.

Phố Hàng Mã những ngày cận Trung thu không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là điểm hẹn để mọi người chuẩn bị cho mùa trăng rằm thêm trọn vẹn. Giữa nhịp sống hiện đại, những chiếc đèn ông sao, đèn cá chép, dây đèn lồng rực rỡ vẫn sáng lên, gợi nhắc ký ức tuổi thơ và đem lại cảm giác sum vầy, ấm áp trong từng mái nhà, góc phố.