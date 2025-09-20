Năm nào cũng đi phố lồng đèn để chơi Trung thu rồi thì năm nay phải đến 5 địa điểm mới phiêu hết mùa trăng

Cứ đến độ giữa tháng tám âm lịch là đường phố rộn ràng với những ánh đèn lồng rực rỡ được trang trí khắp phố phường. Không còn quá xa lạ với những người sinh sống ở phường Chợ Lớn, nhắc đến phố lồng đèn là người ta nghĩ ngay đến con đường Lương Nhữ Học. Hai bên đường là những ngôi nhà bày bán lồng đèn, tối đến, nơi đây trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.

Phố lồng đèn tại Lương Nhữ Học

Khi màn đêm buông xuống, phố lồng đèn sáng bừng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, mua sắm và chụp ảnh. Dù phố lồng đèn tại Lương Nhữ Học là toạ độ quốc dân mỗi mùa trăng tròn, nhưng nếu muốn đổi gió, tận hưởng Trung thu theo nhiều cách mới mẻ và độc đáo hơn, thì dưới đây chính là 5 địa điểm vui chơi không thể bỏ lỡ. Vừa có không gian sống ảo lung linh, vừa tràn ngập không khí lễ hội để bạn đắm chìm trong sắc màu Trung Thu.

1. L’Amour Jardin

Đây là một địa điểm check-in không thể bỏ qua cho hội mê đèn lồng, L’Amour Jardin là quán cà phê chụp hình nổi tiếng của giới trẻ bởi những concept độc đáo và thú vị. Trong mùa Trung thu năm nay, L’Amour Jardin đã trang trí chiếc cầu thang của mình thành không gian đậm dấu ấn của Trung thu như đèn lồng, hoa và nhiều chi tiết khác.

Nguồn: L'amour Jardin, Thu Trang Thi Doan

Có thể nói, bất kì ai đến đây chỉ cần giơ máy lên chụp hình là đã có ảnh đẹp. Được biết, khách tham quan chỉ cần trả 85 nghìn đồng cho 1 vé vào cổng bao gồm 1 ly nước để vào đây chụp ảnh

Địa chỉ: 53/16 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Thời gian: 8h - 12h.

2. Không gian lồng đèn truyền thống Parc Mall

"Trung thu rước rồng" là một không gian nghệ thuật sắp đặt, một cuộc triển lãm trân trọng và tái hiện những giá trị văn hóa tưởng chừng đã mai một. Lấy cảm hứng từ những hình ảnh mang tính biểu tượng của đêm rằm tháng Tám, mỗi cụm lồng đèn, mỗi chi tiết trang trí đều có một câu chuyện riêng. Đây là nơi vẻ đẹp của nghệ thuật thủ công truyền thống được tôn vinh, mang đến cho người xem một trải nghiệm thẩm mỹ sâu sắc về một mùa Trung thu đậm bản sắc Việt.

Không gian lồng đèn truyền thống Parc Mall

Để cảm nhận trọn vẹn giá trị nghệ thuật của không gian, khách tham quan còn có thể tham gia các buổi thuyết minh chuyên sâu vào mỗi cuối tuần. Vé tham quan được áp dụng miễn phí khi đổi hóa đơn mua sắm trong ngày từ 100.000đ/người.

Địa chỉ: 547-549 Tạ Quang Bửu, Phường Chánh Hưng, TP.HCM Thời gian: 10h - 22h, riêng T7 và Chủ Nhật mở cửa từ 9h.

3. Múa rối nước Rồng Phương Nam

Múa rối nước cũng là một trong những hoạt động không thể nào bỏ qua khi đến mùa Trung thu. Tại múa rối nước Rồng Phương Nam, nơi đây luôn có nhiều vở diễn đa dạng sáng tạo chắc chắn sẽ hợp gu của rất nhiều du khách. Đồng thời, đây cũng là một trong những địa điểm có thể nói là phù hợp với nhóm gia đình đi cùng trẻ em hay nhóm bạn trẻ muốn tìm lại những giá trị văn hoá xưa.

Múa rối nước Rồng Phương Nam

Được biết, các vở diễn của múa rối nước Rồng Phương Nam chỉ diễn ra vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, 10h và 14h30. Chính vì thế, để biết thêm chi tiết chinh xác nhất thì khách tham quan hãy truy cập vào trang chính thức của múa rối nước.

Địa chỉ: Bên trong Bảo tàng Lịch sử, số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, HCM Thời gian: Thứ 7 và chủ nhật, 10h30 và 14h30.

4. Triển lãm "Lãm"

Nếu như Trung thu là một dịp để giới trẻ có thể tìm một nơi nào đó yên tĩnh và tràn ngập giá trị văn hoá thì Triển lãm Lãm chính là cái tên không thể nào phù hợp hơn. Đây là triển lãm của tác giả Đoàn Thái Cúc Phương nhằm phục dựng lại tất cả những loại đèn Trung thu cổ của Việt Nam từ xa xưa bằng việc sử dụng những nguyên liệu bền vững thân thiện với môi trường như mây tre đan, giấy thủ công cổ truyền cùng màu đất tự nhiên.

Đến đây, chắc hẳn nhiều du khách sẽ không khỏi rời mắt với những chiếc đèn trung thu được tái hiện lại một các vô cùng tinh tế. Mỗi chiếc đèn được trưng bày đều có câu chuyện riêng mà khiến cho nhiều khách tham quan nhận xét là như được trở về tuổi thơ.

Địa điểm: 189B/3 Nguyễn Văn Hưởng, P. An Khánh, TPHCM. Thời gian: Từ 3/10 - 12/10, mở cửa tự do.

5. Triển lãm Ngựa trời thắp lửa - Thắp lửa ký ức

Hàng chục chiếc lồng đèn thủ công tinh xảo được trưng bày trong đình cổ trăm tuổi, kết hợp với trải nghiệm thưởng trà nóng, ăn bánh dân gian tại triển lãm Ngựa trời thắp lửa - Thắp lửa ký ức. Mỗi lượt tham quan chỉ giới hạn 10–15 khách trong 35 phút, tạo nên không gian riêng tư để người xem vừa ngắm đèn, vừa lắng nghe thuyết minh về ý nghĩa, truyền thuyết và câu chuyện văn hóa xoay quanh Tết Trung thu.

Triển lãm Ngựa trời thắp lửa - Thắp lửa ký ức

Những chiếc lồng đèn giấy truyền thống mang hình cua, cá chép, bướm, cá chép hóa rồng… được chế tác tỉ mỉ từ khung trúc, giấy kiếng nhiều màu và hoa văn cầu kỳ. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng tâm huyết của nghệ nhân, gợi nhớ không khí Trung thu rực rỡ trong ký ức xưa. Được biết, giá vé của triển lãm độc đáo này là 95.000 đồng/người (ngày thường), 105.000 đồng/người (cuối tuần), 30.000 đồng cho trẻ em dưới 7 tuổi hoặc dưới 1,2m. Vé đã bao gồm trà nóng và bánh dân gian phục vụ xuyên suốt.

Địa điểm: Đình Sơn Trà - 113 Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TP.HCM. Thời gian: Mở cửa hằng ngày từ 14h đến 20h30, 35 phút/lượt.



