Hiện tượng bánh Trung thu đang "khuấy đảo" tại Hà Nội: Khách xếp hàng từ 6h sáng, mỗi người chỉ được mua 5 chiếc

Không khí Trung thu những ngày này đang "nóng" hơn bao giờ hết khi các loại bánh Trung thu liên tục gây sốt trên MXH. Từ các loại bánh Trung thu hiện đại với nhân sầu riêng, trà xanh, socola… đến bánh handmade sáng tạo được rao bán khắp mạng xã hội, đâu đâu cũng thấy người người bàn tán. Hay các loại bánh dẻo cán dẹt với giá 300k, bánh dẻo kéo sợi, bánh dẻo nhân kem trứng muối... liên tục thu hút sự chú ý.

Thế nhưng, giữa vô vàn lựa chọn, lại có một hiện tượng bánh Trung thu trở thành tâm điểm chú ý, khiến dân tình Hà Nội rồng rắn xếp hàng dài mỗi ngày. Đó chính là bánh Trung thu Lam Yên, một thương hiệu nằm trên phố Huế (Hà Nội).

Khách Hà Nội xếp hàng dài để chờ mua bánh Trung thu "hot" nhất mùa

Lam Yên nổi lên với các vị bánh Trung thu lấy cảm hứng từ cốm non - thức quà đặc trưng nhất của mùa thu Hà Nội. Nếu mùa Trung thu năm 2024, thương hiệu này chỉ mới được một bộ phận nhỏ biết đến, dù cũng được chú ý nhưng chưa đến mức gây sốt, thì đến Trung thu 2025, Lam Yên thực sự "bùng nổ" như một hiện tượng. Từ đầu mùa, hình ảnh khách chen chân xếp hàng trước cửa hàng đã trở thành cảnh tượng quen thuộc, chẳng khác nào "check-in Trung thu" của dân Hà thành.

Sáng 20/9, theo ghi nhận, hàng dài khách xếp hàng ngay phía trước cửa hàng, bên cạnh đó còn một bộ phận được chỉ dẫn xếp hàng tại khu vực khác ngay kế bên để tránh chen chúc hoặc phải chờ quá lâu. Theo chia sẻ từ nhân viên, từ khoảng 6h sáng đã có người tới xếp hàng chờ. Tới 8h cửa hàng mới bắt đầu mở bán, nhưng chỉ sau hơn một tiếng rưỡi, toàn bộ dòng bánh Trung thu nhân cốm - sản phẩm "chủ lực" của Lam Yên - gần như đã hết sạch.

Nhân viên tại đây cho biết, thông thường cửa hàng mở từ 9h, nhưng riêng mùa Trung thu sẽ mở sớm hơn một tiếng để phục vụ khách. Tuy nhiên, lượng khách vẫn đông nghịt nên bánh vừa bày ra đã nhanh chóng được bán hết.

Khách xếp hàng dài nhưng không phải chờ quá lâu, nhanh chóng tới lượt

Dòng bánh Trung thu nhân cốm được săn lùng nhiều nhất, nhanh chóng hết sạch dù cửa hàng còn bán cả các món khác từ cốm

Do sức mua quá lớn, cửa hàng buộc phải giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 5 chiếc. Người mua sẽ xếp hàng, đăng ký order và điền thông tin vào phiếu. Khi đến lượt, khách thanh toán và nhận bánh, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Phiếu order được phát cho khách ngay khi xếp hàng

Điểm đặc biệt khiến bánh Lam Yên trở thành "ngôi sao" mùa Trung thu chính là nhân cốm. Theo chia sẻ của một số người đã ăn thử, nhân cốm dẻo thơm, quyện cùng vị ngọt vừa phải, kết hợp với lớp vỏ bánh mềm mịn mang hương thơm đặc trưng của bánh thủ công. Ngoài bánh Trung thu, Lam Yên còn bán các sản phẩm khác như cốm xào, bánh xu xê cốm…, nhưng dòng bánh nhân cốm vẫn là "vedette", được nhiều người săn lùng nhất.

Dĩ nhiên, vì là bánh handmade, Lam Yên cũng có những hạn chế nhất định. Vỏ bánh không phải lúc nào cũng đạt độ hoàn hảo như bánh công nghiệp, hạn sử dụng cũng rất ngắn - chỉ từ 1 đến 2 ngày. Thế nhưng, với nhiều người, chính sự "tươi mới" này mới tạo nên giá trị và sự háo hức phải chờ đợi.

Nhiều người yêu thích bởi hương vị bánh thủ công

Có thể thấy, thị trường bánh Trung thu năm nay trở nên sôi động hơn bao giờ hết với đủ loại sản phẩm từ truyền thống đến hiện đại, từ các thương hiệu lớn cho tới những tiệm thủ công nhỏ. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn, không chỉ ở hương vị mà còn ở trải nghiệm mua sắm. Và giữa "rừng" bánh Trung thu ấy, sự xuất hiện của những thương hiệu mới như Lam Yên càng khiến cuộc đua thêm phần náo nhiệt, hứa hẹn một mùa Trung thu đầy cạnh tranh và hấp dẫn.