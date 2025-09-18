Bánh dẻo - Món quà Trung thu tưởng chừng "thất sủng" nay được "giải cứu" nhờ trend triệu view gây tranh cãi

Thời xưa, không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua bánh Trung thu, và nếu có thì bánh nướng luôn chiếm ưu thế. Bánh dẻo lúc ấy bị coi là ngọt sắc, ít nhân, kén người ăn. Thế nhưng dòng chảy thời gian đã thay đổi tất cả. Khi đời sống dư dả hơn, bánh Trung thu trở nên phong phú về nhân, mẫu mã.

Bất ngờ thay, bánh dẻo nhân sen trứng muối - thứ tưởng chỉ là biến tấu nhỏ lại trở thành "hiện tượng" mạng xã hội, gắn liền với hai chữ "thị phi". Chuyện nhiều hay ít trứng, ăn thế nào mới đúng cách, có đáng "nghiện" hay không… đều đủ sức thổi bùng tranh luận. Dường như, cách ăn một chiếc bánh dẻo đã đánh thức cả ký ức tuổi thơ lẫn niềm háo hức của hôm nay.

Ảnh: Tú Linh

Vị bánh xưa tưởng chừng "thất sủng" đến hot trend

Ngày xưa, Trung thu là cái Tết thiếu nhi giản dị. Nhiều gia đình nghèo, bánh trái hiếm hoi, trẻ nhỏ chỉ mong được ngắm lồng đèn, rước đuốc, ăn miếng bánh chia phần. Bánh nướng thường được chọn vì để lâu được, nhân đậm đà, còn bánh dẻo dễ chảy nước, vị ngọt gắt nên ít được ưa chuộng.

Ngày nay, khi kinh tế phát triển, thị trường bánh Trung thu trở thành "sân chơi sáng tạo" với đủ loại nhân từ truyền thống đến hiện đại. Bánh dẻo, vốn từng "lép vế", nay trở lại mạnh mẽ nhờ sự nâng cấp trong công thức. Trong đó, nhân sen trứng muối nổi bật vừa quen vừa lạ, vừa gợi vị xưa vừa hợp khẩu vị thời nay.

Ảnh: Tú Linh

Bánh dẻo nhân sen vốn thanh nhã, ngọt bùi. Khi thêm trứng muối, chiếc bánh trở nên hài hòa: Ngọt có, mặn có, béo ngậy có, bùi bở có. Hương vị cũng đa dạng hơn khi có thêm nhân hạt dẻ trứng muối.

Thành thực mà nói, bấy nhiêu điều ấy cũng không khiến nó trở thành "chiếc bánh quốc dân" trên mạng xã hội năm nay. Mà cái cớ để bánh dẻo "quay lại sàn diễn" bởi cách ăn, cách thưởng thức thứ quà trung thu thơm thảo ấy được nhiều người bàn tán.

Chiếc bánh "thị phi" tràn ngập mạng xã hội

Khi mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, những bàn tay khéo léo tha hồ khoe tài với những mẻ bánh dẻo thơm lừng, vừa làm vừa bán online. Thế nhưng, câu chuyện vốn dĩ bình thường ấy lại trở nên nhiều màu sắc hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, nếu chỉ là người bán hàng giản dị thì chẳng có gì đáng bàn, nhưng một khi trong đó thấp thoáng bóng dáng của… người nổi tiếng trên mạng xã hội, mọi chuyện liền trở nên khác hẳn, ồn ào và gây chú ý hơn nhiều.

Ảnh: Tú Linh

Một chiếc bánh dẻo kích thước chừng 400g có 4 trứng muối được bán theo cặp với giá khoảng 590.000 đồng cũng làm cộng đồng mạng dậy sóng. Thêm vào đó, cách người bán hàng chia sẻ cách ăn của bản thân cũng "chẳng may" thành trend.

Cũng chẳng phải cắt 4 hay cắt 8 mà cách thưởng thức bánh hiện nay đang hot được thực hiện theo 3 bước "làm lạnh bánh - ấn bẹp bánh - cắt miếng nhỏ". Bánh sau khi mua về sẽ được đặt vào tủ một lúc cho mát giúp vỏ bánh săn chắc hơn, hoặc có thể bỏ qua bước này. Dùng tay hoặc dụng cụ để ấn bánh cho dẹt ra. Bước này để cho lớp nhân bị ép vỡ và quện vào vỏ bánh. Sau đó, dùng dao cắt miếng nhỏ hình vuông thường bằng 1/8 hoặc 1/10 kích thước bình thường để ăn để ngấy.

Ảnh: Tú Linh

Người "chính chủ" của kiểu ăn này cho biết, ban đầu không hề có ý định tạo trend, mà chỉ đơn giản muốn thưởng thức chiếc bánh theo cách riêng: Cắn một miếng quện trọn cả ba lớp thay vì ăn tách rời như thông thường. Thế nhưng cũng chính từ sự vô tình ấy mà tranh cãi bùng lên, nhiều ý kiến cho rằng "chính chủ" đang ngầm chê bai người khác "không biết cách ăn". Thực tế, ẩm thực vốn là thế giới mở từ cách nấu cho tới cách thưởng thức, ngoài công thức gốc thì việc biến tấu theo sở thích cá nhân hoàn toàn là điều tự nhiên và đáng được tôn trọng.

Người thì thích nhiều trứng muối, cho rằng như vậy mới "đáng tiền, đáng vị". Người khác lại thấy trứng nhiều dễ ngấy, chỉ cần một quả để làm điểm nhấn. Có người còn "sáng tạo" cách ăn: Chỉ ăn riêng trứng muối, bỏ phần vỏ dẻo; hoặc ăn kèm đá lạnh, uống trà hoa cúc… Thành thật mà nói, chẳng có cách ăn nào là đúng hoàn toàn mà miễn người thưởng thức thấy ngon, thấy ưng với khẩu vị của mình là được.

Ảnh: Tú Linh

"Thị phi" nhưng lại khơi gợi ký ức xưa

Dù gây tranh cãi, sự trở lại "ngoạn mục" của bánh dẻo khiến nhiều người bồi hồi nhớ lại tuổi thơ. Hình ảnh cắt chiếc bánh dẻo trắng ngà, lộ ra nhân sen vàng óng, trứng muối đỏ cam, gợi nhớ bữa Trung thu xưa khi cả nhà quây quần, cắt bánh, rót trà, ngắm trăng.

Ngày trước, một miếng bánh dẻo đơn sơ đã là niềm vui. Giờ đây, người ta không chỉ ăn để no hay để nhớ, mà còn ăn để "sống lại" cảm xúc xưa trong hình hài mới mẻ. Nói cách khác, chính sự thị phi của chiếc bánh đã khiến mọi người… càng muốn ăn thử, càng muốn tranh luận và càng thêm trân trọng những giá trị truyền thống.

Nếu như trước kia, bánh dẻo "im hơi lặng tiếng", thì nay, nhờ TikTok, Facebook, Instagram… nó đã trở thành tâm điểm viral. Những video ấn dẹt, cắt nhỏ chiếc bánh dẻo, quay cận cảnh phần trứng muối chảy ra, thu hút hàng triệu lượt xem. Bài đăng "team 1 trứng hay team 2 trứng, rồi cả team 4 trứng" tạo nên cả nghìn bình luận.

Ảnh: MXH

Đỉnh điểm "sang chảnh" phải kể đến những chiếc bánh dẻo size khủng nặng tận 1,2kg, nhân hạt dẻ trứng muối, chỉ cần cắt ra là có thể ăn ngay mà chẳng cần ấn ép gì thêm. Tuy nhiên, để theo kịp trend ăn bánh dẻo kiểu 3 bước đang rần rần trên mạng, không phải chiếc nào cũng chiều lòng được. Có trứng muối thì bở tơi quyện cùng lớp vỏ dẻo, ăn là tan; nhưng cũng có loại "cứng đơ", phá hỏng cả trải nghiệm.

Rốt cuộc, vỏ bánh dẻo vẫn giữ độ ngọt đặc trưng, khiến những ai không "theo đạo bánh dẻo" khó lòng nhập cuộc dù trend có hot đến đâu. Nhưng cũng chính sự kén người ăn này lại làm bánh dẻo thêm phần thú vị: Người ghét thì quay lưng, còn người mê thì sẵn sàng nâng niu, cãi nhau đến cùng chỉ vì… mấy hạt trứng muối.

Trên mạng, bánh dẻo không còn chỉ là món ăn, mà là chất liệu content: Video "ASMR cắn bánh dẻo" trở thành xu hướng, những bức ảnh check-in với hộp bánh dẻo sang chảnh được chia sẻ rầm rộ, thậm chí, còn có các "cuộc chiến" nhỏ giữa fan bánh nướng và fan bánh dẻo. Càng thị phi, bánh dẻo nhân sen trứng muối càng được săn lùng, thậm chí cháy hàng ở nhiều tiệm.

Ảnh: MXH

Giữa muôn vàn tranh luận, có lẽ giá trị lớn nhất của bánh dẻo chính là khả năng kết nối quá khứ và hiện tại. Nó gợi nhớ ký ức tuổi thơ thòm thèm chiếc bánh dẻo, bánh nướng, đồng thời phản ánh đời sống hiện đại phong phú. Từ chuyện ăn ít hay nhiều trứng, từ việc giá cả đắt hay rẻ, chúng ta nhận ra bánh dẻo không chỉ là đặc trưng của ngày Tết Trung thu mà còn là biểu tượng văn hóa, nơi người ta gửi gắm ký ức, cảm xúc và cả cá tính.

Bánh dẻo nhân sen trứng muối - chiếc bánh "thị phi" của mùa Trung thu 2025 cho thấy một điều thú vị: Càng nhiều tranh cãi, nó càng trở thành tâm điểm chú ý. Và trên hết, nó khiến chúng ta nhớ rằng cách ăn một chiếc bánh dẻo không chỉ là thưởng thức vị ngon, mà còn là đánh thức cả một phần ký ức xưa cũ.

Có thể, chính nhờ những "thị phi" nhỏ bé này, Trung thu của hôm nay lại càng rộn ràng, đáng nhớ và đầy gắn kết như cách mà chiếc bánh dẻo, từ kén người ăn, nay trở thành món bánh triệu người mê.