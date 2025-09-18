Trung thu xưa “hồi sinh” giữa nhịp sống hiện đại

Trong nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, những món đồ chơi dân gian như đèn ông sao, trống ếch, tò he… vẫn sáng rực trên các con phố Hà Nội, gợi về ký ức tuổi thơ và trở thành lựa chọn thân thuộc của nhiều gia đình như một cách lưu giữ hồn cốt Trung thu truyền thống.

Còn gần một tháng nữa mới đến Rằm tháng Tám, song không khí lễ hội đã tràn ngập các phố Hàng Mã, Hàng Lược.... Giữa muôn màu đồ chơi hiện đại, những chiếc đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống cơm ... vẫn hiện diện đầy sức sống, khẳng định vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa hôm nay.

Nếu như vài năm trước, đồ nhựa nhập khẩu từng “phủ sóng” các cửa hàng, thì nay khoảng 90% sản phẩm bày bán là đồ chơi thủ công truyền thống làm từ tre, giấy, gỗ. Nổi bật trong mùa Trung thu năm nay là đèn cá voan, đèn thỏ led đa sắc màu – những sản phẩm “hot trend” trên mạng xã hội với giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Tuy vậy, những món đồ quen thuộc như đèn ông sao, trống ếch, mặt nạ giấy bồi… vẫn giữ được sức hút bền lâu bởi gắn liền với ký ức tuổi thơ và mang lại trải nghiệm nguyên bản cho trẻ nhỏ.

Không chỉ dừng ở nhu cầu mua sắm cho con trẻ, nhiều phụ huynh và giới trẻ còn ưu tiên chọn sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường. Nhờ đó, sức mua đồ chơi truyền thống năm nay tăng 25 – 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá các sản phẩm dao động đa dạng: đèn ông sao 10.000 – 100.000 đồng, đèn lồng giấy 20.000 – 50.000 đồng, mặt nạ giấy bồi 30.000 – 40.000 đồng, trống từ 40.000 đồng trở lên, đầu lân 150.000 – 1.000.000 đồng. Một số mẫu tinh xảo, cầu kỳ còn có giá lên tới hàng triệu đồng, phục vụ khách sành chơi hoặc giới sưu tầm.

Đồ chơi truyền thống vì thế không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn trở thành cầu nối gắn kết các thế hệ, giúp cộng đồng sống lại không khí hội trăng rằm.

Không chỉ bày bán đèn lồng thành phẩm, nhiều cửa hàng trên phố Hàng Mã, Hàng Lược còn chuẩn bị cả giấy bóng kính, tre, nan gỗ, hồ dán… để khách mua về tự tay làm đồ chơi cùng con trẻ. Với nhiều gia đình, việc quây quần bên nhau tự làm đèn ông sao hay mặt nạ giấy bồi còn ý nghĩa hơn cả món đồ chơi hoàn chỉnh, bởi nó mang lại niềm vui được chung tay và giữ gìn nếp truyền thống.

Hoạt động này vừa giúp trẻ em có thêm trải nghiệm sáng tạo, vừa gợi nhắc ký ức tuổi thơ gắn với những mùa Trung thu giản dị ngày trước.

Không chỉ thu hút khách đến mua sắm, những gian hàng đồ chơi truyền thống còn trở thành “background” lý tưởng để giới trẻ check-in. Giữa sắc màu rực rỡ của đèn ông sao, đèn cá chép, mặt nạ giấy bồi, nhiều bạn trẻ lựa chọn diện áo dài, váy cách tân để ghi lại khoảnh khắc Trung thu lung linh. Việc chụp ảnh bên những món đồ chơi dân gian cũng là cách họ kết nối với ký ức tuổi thơ và lan tỏa giá trị văn hóa đến cộng đồng.

Trang phục cách tân nổi bật giữa không gian ngập tràn sắc màu đèn lồng, đem lại khung hình rực rỡ cho mùa trăng rằm.

Đèn ông sao, trống ếch, mặt nạ giấy… không chỉ là món đồ chơi Trung thu, mà còn là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để mỗi mùa trăng rằm thêm trọn vẹn ký ức và tình thân.