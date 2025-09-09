Vạn Hạnh Mall bất ngờ tổ chức Trung thu sớm, múa lân rộn ràng cùng loạt hoạt động khiến khách "quên lối về"

Còn khoảng một tháng nữa là tới Tết Trung thu, nhiều gia đình và bạn trẻ ở TP.HCM đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho mùa lễ hội trăng rằm. Đặc biệt tại Vạn Hạnh Mall, mới đầu tháng 9 đã rộn ràng không khí Trung thu sớm với hàng loạt hoạt động hấp dẫn, khiến bất kỳ ai ghé qua cũng bị níu chân, chẳng nỡ rời đi.

Tối ngày 8/9 vừa qua, khu trung tâm thương mại này bỗng trở nên náo nhiệt hơn thường lệ bởi màn múa lân rộn ràng. Tiếng trống dồn dập, tiếng chập cheng vang lên hòa quyện cùng nhịp múa mạnh mẽ, uyển chuyển khiến cả tầng 1 như bùng nổ trong tiếng reo hò. Đặc biệt, các em nhỏ là những khán giả hào hứng nhất: vừa cười, vừa nhún nhảy theo từng động tác của đội lân, ánh mắt tràn đầy thích thú khi bất ngờ được tận hưởng bầu không khí lễ hội ngay giữa trung tâm thương mại.

Video: Vạn Hạnh Mall bất ngờ tổ chức Trung thu sớm

Không chỉ có múa lân, Vạn Hạnh Mall còn được trang trí thêm bởi những chiếc đèn ông sao, đèn lồng nhiều màu sắc treo rực rỡ, tái hiện đúng không khí Trung thu truyền thống. Khu vực bán bánh trung thu cũng được mở sớm, thu hút rất đông khách đến chọn mua. Người thì mua để thưởng thức ngay, người lại mua để mang về làm quà cho gia đình, như muốn "ăn Tết Trung thu sớm" hơn một tháng.

Nhiều người tới mua bánh Trung thu, bị thu hút bởi màn múa lân

Chị Ánh Thi (ngụ tại Phường Xóm Chiếu, TP.HCM) chia sẻ trong sự ngạc nhiên: "Rất bất ngờ khi em thấy có múa lân ở đây. Cháu nhà em hôm nay định dẫn đi ăn bánh và đi chơi thôi, không ngờ lại gặp đúng dịp có múa lân. Các bé thích lắm, đứng xem từ đầu đến cuối, không chịu đi tiếp, thậm chí bảo đi về cũng không chịu. Lâu rồi mới được sống lại không khí Trung thu như thế này".

Không khí sôi động ấy khiến ngay cả những vị khách vốn đã quen thuộc với Vạn Hạnh Mall cũng phải ngạc nhiên. Anh Đức Huy (Phường Diên Hồng, TP.HCM) cho biết: "Môi trường ở đây lành mạnh, có nhiều workshop cho bé. Không gian được bài trí bắt mắt, nhìn từ trên cao xuống rất cuốn hút. Bé nhà mình gần như ngày nào cũng đòi đi, đặc biệt mấy ngày nay có Trung thu sớm thì càng thích hơn".

Chị Ánh Thi (trái) và gia đình anh Đức Huy (phải)

Đáng chú ý, các hoạt động gắn liền với lễ hội Trung thu như tô màu tranh miễn phí với chủ đề Tết Trung thu cũng được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ. Không khí vừa vui tươi, vừa gắn kết, giúp cả phụ huynh lẫn con nhỏ có thêm trải nghiệm đáng nhớ.

Được biết, trong những tuần tiếp theo, Vạn Hạnh Mall sẽ tổ chức hoạt động làm đèn Trung thu vào dịp cuối tuần cho các vị khách trải nghiệm.

Các vị khách nhí thích thú với hoạt động tô màu chủ đề Trung thu

Có thể thấy, Vạn Hạnh Mall đã rất khéo léo khi "kích hoạt" không khí Trung thu sớm, biến nơi đây thành điểm hẹn của các gia đình và bạn trẻ. Không chỉ mang lại niềm vui bất ngờ, những hoạt động tại trung tâm thương mại này còn khiến nhiều người nhớ lại ký ức Trung thu tuổi thơ - nơi mà một màn múa lân, một chiếc đèn lồng hay chiếc bánh nướng, bánh dẻo cũng đủ để làm sáng bừng cả mùa trăng rằm.