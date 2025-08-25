Sau thông điệp nhắn nhủ dễ thương, Vạn Hạnh Mall lại tiếp tục đông đúc khách hàng vì sự kiện "rước dâu" độc đáo

Gần đây, Vạn Hạnh Mall đang nhận được sự quan tâm đông đảo của giới trẻ vì những thông điệp dễ thương được dán trên tấm kính an toàn hay tấm lưới an toàn được trang trí đầy màu sắc. Những thông điệp này vô cùng tích cực và một phần nào đó truyền đến một lời động viên như: "Cứ từ từ, trái tim rồi sẽ lành", "Bạn không cô đơn, yêu thương vẫn đang ở quanh đây", "Không có ngày mưa nào kéo dài mãi mãi, trời sẽ sáng ngay thôi", "Hôm nay chưa ổn? Không sao. Ngày mai mình thử lại nhé",...

Những thông điệp đáng yêu tại Vạn Hạnh Mall

Khi nhìn thấy sự đổi mới vô cùng sáng tạo của Vạn Hạnh Mall, làn sóng check-in bùng nổ không chỉ vì sự tò mò, mà còn vì mong muốn được lưu giữ và lan tỏa một khoảnh khắc tích cực.

Tấm lưới an toàn được trang trí tại Vạn Hạnh Mall

Bên cạnh đó, Vạn Hạnh Mall còn thu hút nhiều bạn trẻ ghé thăm bởi nhiều hàng quán từ những nhà hàng ẩm thực Á - Âu sang trọng, các quán cà phê với không gian độc đáo, cho đến những khu vui chơi hiện đại và rạp chiếu phim, nơi đây thực sự là một thế giới thu nhỏ.

Các tín đồ mua sắm có thể thỏa sức khám phá những thương hiệu thời trang quốc tế, trong khi các gia đình lại tìm thấy niềm vui chung tại các khu vực giải trí dành cho mọi lứa tuổi. Chính sự toàn diện này, kết hợp với vị trí đắc địa tại trung tâm TP.HCM, đã giúp Vạn Hạnh Mall trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những dịp cuối tuần.

Vạn Hạnh Mall có nhiều lựa chọn hàng quán ăn uống và khu vực mua sắm thú vị

Không những thế, Vạn Hạnh Mall còn là nơi tổ chức các chương trình vào cuối tuần hay vào những dịp lễ. Ngoài ra, Vạn Hạnh Mall cũng là địa điểm tổ chức các sự kiện quan trọng và không gian nơi đây đủ rộng rãi để phục vụ nhiều khách tham quan tham gia hoạt động.

Vạn Hạnh Mall thường xuyên tổ chức nhiều sự kiện thú vị

Minh chứng rõ nét nhất là một ngày hội văn hóa đặc sắc vừa diễn ra vào ngày 23/8, ngay trước thềm lễ “rước dâu” của Ngày Hội Cổ Trang được diễn ra tại sảnh của Vạn Hạnh Mall, nhiều hoạt động thú vị đã thu hút nhiều lượt khách đến tham gia trải nghiệm.

Ngày hội đã mở ra một hành trình hóa thân và sáng tạo, nơi người tham dự được đắm mình trong không gian văn hóa xưa. Tại đây, mọi người không chỉ được trải nghiệm làm tóc cổ truyền, khoác lên mình những bộ cổ phục tinh xảo mà còn có cơ hội tự tay làm ra các sản phẩm nghệ thuật như têm trầu cánh phượng hay vẽ quạt cổ phong, mang lại những cảm nhận sâu sắc và chân thực.

Khách tham quan hào hứng tham gia trải nghiệm sự kiện tại Vạn Hạnh Mall

Được biết, đây chính là một hoạt động của showcase phim điện ảnh “Khế Ước Bán Dâu”. Lấy cảm hứng từ hôn lễ của người Việt xưa, một di sản văn hóa tinh tế từ mái tóc vấn cầu kỳ, tà áo gấm lộng lẫy đến miếng trầu cánh phượng khéo léo, sự kiện đã tái hiện một không gian giao duyên chân thực.

Không gian sự kiện tại sảnh Vạn Hạnh Mall thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan

Những trải nghiệm độc đáo này, kết hợp cùng khu vực chụp ảnh được dàn dựng công phu, đã giúp người tham dự lưu lại nhiều khoảnh khắc "xuyên không" ấn tượng. Có thể thấy, Vạn Hạnh Mall là một không gian giải trí đa dạng. Nơi đây liên tục mang đến những trải nghiệm mới lạ, từ hoạt động nghệ thuật, triển lãm văn hóa, đến các sự kiện gắn liền với đời sống cộng đồng.