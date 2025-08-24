Cận dịp Lễ 2/9, 1 bãi biển ở TP.HCM đang siêu hot vì sở hữu tận 3 khu nghỉ dưỡng xịn mà giá lại phải chăng bất ngờ

Không đâu khác đó chính là Hồ Tràm, một “ngôi sao” mới nổi của bản đồ du lịch nghỉ dưỡng phía Nam.

Trong những năm gần đây, Hồ Tràm nổi lên nhưng một địa điểm phải đến của giới trẻ khi muốn tìm một nơi du lịch vừa gần thành phố, vừa có cảnh đẹp để check-in mà giá cả nơi lưu trú lẫn các hàng ăn uống đều phải chăng. Đặc biệt là mỗi dịp lễ đến, nhất là kỳ nghỉ 2/9, nhiều người lại tìm kiếm một điểm đến lý tưởng để bỏ lại sau lưng những bộn bề công việc và học tập.

Hồ Tràm chính là sự lựa chọn tuyệt vời khi chỉ cách trung tâm thành phố hơn 2 tiếng đi xe, với biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Bên cạnh đó, du khách còn có thể khám phá rừng nguyên sinh Phước Bửu - Bình Châu trong lành, thư giãn với dịch vụ tắm khoáng và ngâm bùn tại suối nước nóng Bình Châu, hay ghé thăm các làng chài địa phương để cảm nhận nhịp sống bình dị.

Hồ Tràm

Hành trình khám phá sẽ chưa thể trọn vẹn nếu thiếu đi những hương vị đặc sản của vùng biển này. Hồ Tràm chính là thiên đường của hải sản tươi sống vừa được đánh bắt, từ cua, ghẹ, mực cho đến các loại ốc, cá được chế biến ngay tại chỗ. Với cảnh sắc thiên nhiên và ẩm thực phong phú như vậy, khi đến đây, du khách thường đứng trước hai sự lựa chọn: một homestay ấm cúng, gần gũi để hòa mình vào cuộc sống bản địa, hoặc một khu nghỉ dưỡng tích hợp mọi tiện ích để tận hưởng sự thoải mái trọn vẹn.

Thay vì chỉ đơn thuần là một nơi lưu trú, The Grand Ho Tram giống như một “thị trấn nghỉ dưỡng” thu nhỏ. Ở đây, mỗi khách sạn lại mang một cá tính khác nhau, khiến hành trình lưu trú trở nên thú vị hơn. InterContinental Grand Ho Tram gợi cảm giác sang trọng, tinh tế, hợp cho những ai thích không gian chỉn chu và yên tĩnh. Holiday Inn Resort Ho Tram Beach lại như một cơn gió khác: sôi động, trẻ trung, những căn cabana hướng biển luôn rộn ràng tiếng nhạc và nắng. Riêng Ixora Ho Tram by Fusion lại chinh phục du khách bằng sự riêng tư với những căn biệt thự nép mình hướng ra biển, đủ yên bình để nghe rõ tiếng sóng vỗ mỗi đêm.

The Grand Ho Tram

Các gia đình thường tìm đến đây bởi mỗi thành viên đều có “góc vui chơi” riêng. Ba mẹ có thể lui tới spa, trải nghiệm những liệu trình trị liệu chuyên sâu; trẻ nhỏ có khu vui chơi và hoạt động tương tác với thiên nhiên tại vườn hữu cơ Zen Garden; cả nhà có thể thử một trận Pickleball hay bơi ở một trong chín hồ nước trải dài khắp khuôn viên. Buổi tối, rạp chiếu phim mini và phòng karaoke lại biến resort thành nơi quây quần.

Ẩm thực cũng là một mảnh ghép đáng chú ý. Tổ hợp này quy tụ hơn 17 nhà hàng, quán cà phê và bar, từ khu food court với phở, dimsum, pizza đến những không gian fine dining như Ju Bao Xuan hay The Grand Bistro. Với thực đơn đa dạng, du khách có thể chọn một bữa hải sản tươi ở Sea Salt, thử nguyên liệu địa phương ở Lemongrass, hoặc tìm một bữa tối ấm cúng bên người thân.

The Grand Food Court Đặc biệt, chi phí của một đêm tại tổ hợp vui chơi này có đa dạng mức giá phù hợp với mọi nhu cầu của khách du lịch. Tổ hợp 3 khu nghỉ dưỡng này có mức giá lưu trú cho một đêm từ 2,8 triệu đồng đến hơn 4 triệu đồng cho nhiều hạng phòng. Đây là mức giá khá phải chăng khi du khách muốn nghỉ ngắn ngày mà vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn nhiều hoạt động thú vị và thưởng thức những món ăn hấp dẫn của khu nghỉ dưỡng. Có thể nói, đến Hồ Tràm vào dịp lễ 2/9 là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho cả gia đình khi mà mỗi thành viên trong gia đình đều có thể tận hưởng kỳ nghỉ theo cách riêng. Ba mẹ được tận hưởng phút giây thư giãn trọn vẹn, con cái thỏa sức khám phá thế giới riêng, và cả gia đình cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.



