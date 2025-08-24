Nhiều hàng quán cho thuê ghế xem diễu binh: 20k-30k/ghế view "sát sạt" đường đi, nhiều khách đặt sẵn cả khu

Sáng nay 24/8, trước thềm buổi Tổng hợp luyện lần thứ 2 chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội đã ghi nhận cảnh người dân xuống phố từ rất sớm để tìm chỗ đẹp. Từ 6 - 7 giờ sáng, không ít người đã “cắm trại” sẵn, mang theo thảm, đồ ăn và nước uống để giữ chỗ, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp chẳng khác nào ngày hội. Dòng người từ khắp nơi đổ về, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ khoác áo đỏ sao vàng, cầm cờ Tổ quốc, vừa háo hức chọn vị trí thuận lợi vừa ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.



Nhưng không chỉ người dân háo hức đến “cắm trại” để giữ chỗ trước, nhiều hàng quán dọc một số đoạn đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua cũng nhanh chóng bày sẵn ghế cho thuê.

Nhiều hàng quán xếp ghế sẵn “giữ chỗ” đón khách

Ghi nhận trên đường Nguyễn Thái Học, ngoài các hàng quán vốn đã có vị trí kinh doanh tại đây, còn xuất hiện thêm nhiều hàng quán tự phát tranh thủ bán đủ loại đồ ăn vặt và thức uống như lạp xưởng nướng đá, nước mía, hoa quả... phục vụ người dân đến xem diễu binh.

Nhiều hàng quán mới mọc lên

Các hàng quán đã xếp sẵn những chiếc ghế hoặc trải bạt để giữ chỗ ngồi đón khách xem diễu binh. Theo ghi nhận, mức giá thuê ghế phổ biến dao động khoảng 20.000 - 30.000 đồng/ghế. Nhiều người dân đã tranh thủ đến sớm, chọn cách thuê ghế ngồi chờ để vừa giữ được vị trí đẹp, vừa thoải mái nghỉ ngơi dưới bóng mát của hàng cây dọc đường. Tại đây, dân tình có thể dễ dàng gọi thêm đồ ăn, nước uống, từ trà đá, cà phê cho đến những món ăn vặt nhanh gọn.

Mức giá dao động khoảng 20.000 - 30.000 đồng/ghế

Một quán nước cho thuê với giá 25k/ghế, kèm theo quyền lợi đặc biệt là mời nước uống không giới hạn

Một hàng khác với mức giá thuê 30.000/ghế

Không chỉ dừng lại ở việc cho thuê ghế, có nơi còn triển khai dịch vụ giữ chỗ, chỉ cần khách trả tiền trước là vị trí sẽ được đánh dấu, đảm bảo có chỗ ngồi khi sự kiện bắt đầu. Ngược lại, cũng có quán yêu cầu khách phải đến ngồi từ sớm và ngồi sẵn cho đến khi đoàn diễu hành xuất phát chứ không nhận đặt và giữ chỗ.



Các hàng quán này sẽ trải sẵn thảm, đặt đồ vật “giữ chỗ” và có cả giấy ghi tên để đánh dấu vị trí đã được đặt trước.

Một số vị trí được trải bạt do có khách đặt cả khu

Càng gần tới giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện, không khí khắp nơi tại Hà Nội lại càng nóng hơn bao giờ hết. Người ngồi kín quanh các con đường sẽ diễn ra diễu binh, diễu hành, hàng quán xung quanh cũng tấp nập khách. Ai cũng háo hức chờ khoảnh khắc diễu binh chính thức bắt đầu - một trải nghiệm không chỉ để xem, mà còn để cảm nhận trọn vẹn nhịp thở sôi động của ngày lễ đặc biệt."