Phát hiện hòn đảo hoang sơ giữa biển miền Trung: Không có nhà dân, cảnh thay đổi theo mùa

Miền Trung Việt Nam từ lâu đã là điểm đến nổi tiếng với những bãi biển nước trong xanh bên bờ cát trắng mịn. Không chỉ có vậy, nơi đây còn có nhiều hòn đảo ven bờ, xa bờ mang vẻ hoang sơ, nguyên thủy, chinh phục những du khách yêu thích sự khám phá hay tận hưởng không gian thiên nhiên.

Hòn đảo sau đây là một ví dụ như thế, được một du khách chia sẻ trên diễn đàn du lịch Check in Vietnam: "Một điểm check in mới toanh ở Phú Yên. Việt Nam thật tươi đẹp". Đang được nhắc tới là Hòn Dứa, thuộc cụm đảo Hòn Chùa, Hòn Than, Hòn Dứa, địa phận thông Mỹ Quang, xã An Chấn, huyện Tuy An, Phú Yên cũ - nay thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Đây được đánh giá là hòn đảo hoang sơ, cảnh quan và địa hình đặc biệt, phù hợp với những du khách yêu thích sự khám phá, đang tìm kiếm điểm đến mới mẻ cho chuyến đi của mình.

Hòn Dứa qua ống kính của du khách (Ảnh Tố Đen/Check in Vietnam)

Hòn đảo cảnh theo đổi theo mùa, hiếm bóng người

Hòn Dứa có diện tích nhỏ, Báo Phú Yên cho biết chỉ bằng nửa diện tích Hòn Chùa, tức vào khoảng 0,11km2. Cũng chính bởi diện tích rất khiêm tốn, trên đảo gần như không có cư dân sinh sống, không có nhà dân. Từ đó, cảnh quan giữ nguyên được sự hoang sơ và thanh vắng cùng những gì mà tạo hóa ban tặng.

Đồi cỏ lá dứa là điểm nhấn nổi bật đầu tiên khi du khách đến với Hòn Dứa. Tên gọi "Hòn Dứa" chính là gợi ý về những thảm cỏ xanh mướt, có hình dạng giống lá dứa. Vào mùa khô, những thảm cỏ này chuyển sang màu vàng ươm, trải dài trên mặt đất như những tấm thảm lúa chín, tạo nên một bức tranh hoàn hảo của thiên nhiên. Những bức hình từ trên cao sẽ giúp du khách dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp của Hòn Dứa với những đồi cỏ vàng ươm nối tiếp nhau, xen lẫn với bầu trời xanh biếc, tạo ra một không gian bao la và tĩnh lặng.

Toàn cảnh Hòn Dứa khi chụp chính diện từ trên cao (Ảnh Tố Đen/Check in Vietnam)

Khi mùa mưa đến, Hòn Dứa lại khoác lên mình chiếc áo mới tươi mát. Những thảm cỏ này biến thành màu xanh mướt, tạo nên một sự chuyển mình đầy sức sống, làm cho đảo trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Cảnh quan của Hòn Dứa giống như một bức tranh vẽ lại từ thiên nhiên, thay đổi từ vàng rực rỡ vào mùa khô cho đến xanh tươi mát vào mùa mưa, khiến du khách có cảm giác như đang bước vào một thế giới khác nhau, dù chỉ cách nhau một mùa.

Ở Hòn Dứa còn có nhiều gành đá lô nhô nằm trải dài khắp đảo. Đá vươn mình ra biển, tạo nên những hình thù kỳ lạ, hòa quyện với sóng biển vỗ về. Những gành đá này không chỉ là bức tường chắn sóng mà còn là nơi lý tưởng để du khách ngồi lại, thư giãn và ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ của biển cả. Tại đây, du khách có thể tận hưởng không gian yên tĩnh, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, và cảm nhận sự thanh thản trong từng làn gió mát rượi.

Cạnh đó là những hồ tắm tự nhiên nằm giữa các gành đá. Những hồ này được tạo ra bởi các hốc đá lớn, vừa đủ để du khách có thể tắm biển trong một không gian kín đáo và bảo vệ khỏi sự xâm nhập của sóng lớn. Tắm trong hồ đá này không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn khiến du khách cảm thấy như hòa mình vào thiên nhiên, giữa biển và đá, giữa trời và đất.

Ghềnh đá và hồ tắm tự nhiên ở Hòn Dứa (Ảnh Tố Đen/Check in Vietnam)

Trải nghiệm gì ở Hòn Dứa?

Đến với Hòn Dứa, du khách sẽ không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp mà còn có cơ hội trải nghiệm những hoạt động thú vị, hoàn toàn khác biệt so với những điểm đến đông đúc và sôi động khác.

Cắm trại và ngắm bình minh là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại Hòn Dứa. Du khách có thể dựng lều ngay trên bãi đá phía sau đồi cỏ, nơi khung cảnh vào mỗi sáng sớm trở nên huyền bí khi ánh sáng dịu dàng chiếu rọi lên mặt biển.

Đó là thời khắc tuyệt vời để du khách thư giãn, đón nhận không khí trong lành và tận hưởng sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Đây cũng là cơ hội để du khách cảm nhận sự bình yên tuyệt đối, một cảm giác chỉ có thể tìm thấy tại những hòn đảo hoang sơ như Hòn Dứa. Ngoài cắm trại, tắm biển và khám phá hồ tự nhiên trên đảo cũng là hoạt động không thể bỏ qua.

Cắm trại là hoạt động được yêu thích hàng đầu ở Hòn Dứa (Ảnh Tố Đen, Đá Đĩa Beach House)

Bên cạnh đó, du khách cũng có thể khám phá những hòn đảo lân cận như Hòn Chùa và Hòn Than. Hòn Chùa, cách Hòn Dứa chỉ khoảng 500m, nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ không kém. Hòn Than, cách Hòn Dứa khoảng 2-3km, có các bãi biển sạch và nước biển trong xanh, là địa điểm lý tưởng để tắm biển và thư giãn.

Việc di chuyển giữa các đảo được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện bằng thuyền hoặc cano, mang lại một chuyến đi thú vị, khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn của từng hòn đảo trong một hành trình đầy mới mẻ.

Để ra được Hòn Dứa, du khách cần di chuyển từ trung tâm Tuy Hòa đến Mỹ Quang Nam (xã An Chấn, huyện Tuy An cũ), chỉ mất khoảng 10–12 km. Từ đây, du khách có thể thuê cano hoặc tàu cá của ngư dân để ra đảo, thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 30 phút.

Du khách có thể tới Hòn Chùa ngay gần Hòn Dứa để tận hưởng bãi biển xanh bên bờ cát trắng (Ảnh Quy Nhơn Tourist)

Tuy nhiên, vì khu vực xung quanh đảo có nhiều đá ngầm, du khách nên đi cùng người am hiểu địa phương hoặc tham gia các tour du lịch để đảm bảo an toàn và thuận tiện trong chuyến đi. Do Hòn Dứa không có dịch vụ thương mại và không có dân cư sinh sống trên đảo, du khách cần chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu như nước uống, đồ ăn, thuốc men và dụng cụ cắm trại.

Nếu du khách có ý định cắm trại qua đêm, việc mang theo lều, đèn pin và các thiết bị cần thiết là điều không thể thiếu. Khi ra về, hãy đảm bảo dọn dẹp khu vực, không để lại rác thải để giữ gìn cảnh quan chung.