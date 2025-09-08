Xôn xao việc hàng trăm khách bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà

Phản ánh tới báo Tiền Phong, anh P.T.A. (ở Hà Nội) cho biết, ngày 7/9, gia đình anh gồm 6 người di chuyển ô tô từ sáng sớm ra đảo Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) vừa giải quyết công việc, vừa tham quan, du lịch.

Khoảng 15h cùng ngày, anh lái xe rời trung tâm đảo Cát Bà đến bến phà Cái Viềng (Cát Hải, Hải Phòng) để về Hà Nội. Tài xế lái ô tô cá nhân xếp hàng khoảng 2 giờ từ cổng chào Cát Bà đến trạm soát vé. Tuy nhiên, anh được nhân viên bến phà thông báo, không bán vé do hết định mức chở ô tô mà chỉ bán vé cho người điều khiển xe máy hoặc đi bộ.

Hàng chục ô tô xếp hàng bị từ chối lên phà rời Cát Bà (Hải Phòng) về đất liền chiều 7/9.

Không chỉ anh P.T.A, gần 100 tài xế ô tô khách, xe cá nhân cũng nhận được thông báo từ chối lên phà. Nhân viên bến phà cũng hướng dẫn tài xế, du khách có thể trở lại trung tâm đảo Cát Bà nghỉ ngơi để trở về vào buổi sáng hôm sau.

Theo nam du khách, một số đoàn khách đi theo tour được tài xế trả khách tại bến để đi bộ lên phà và có xe đón ở bến Đồng Bài. Khách đi xe máy cũng được lên phà, còn người điều khiển ô tô thì bị từ chối.

Nhân viên bến phà Cái Viềng (Hải Phòng) từ chối tài xế lên phà.

"Thật lạ, khách du lịch ra Cát Bà vui chơi lại bị từ chối tiếp nhận lên phà về đất liền dù vẫn đang trong giờ hành chính. Nhiều người như tôi lên kế hoạch ra đảo vào dịp cuối tuần và trở về nhà để trẻ em được đến trường, người lớn đi làm theo dự kiến nhưng buộc phải ở lại đảo, rất ảnh hưởng tới công việc", anh P.T.A. nói.

Anh P.T.A. cũng chia sẻ, khi hàng loạt tài xế và khách du lịch thắc mắc, nhân viên bến phà hướng dẫn có thể gọi điện thoại lên đường dây nóng của Sở Xây dựng, Ban quản lý bến phà để được giải thích thêm. Tuy nhiên, khách du lịch vẫn chỉ nhận được câu trả lời "từ chối" với lý do hết hạn mức phà trong ngày.

Nhiều tài xế, khách du lịch buộc phải trở lại đảo Cát Bà thuê khách sạn hoặc về người thân quen hoặc ngủ trên xe chờ đến rạng sáng lên chuyến phà đầu tiên về đất liền.

Hàng chục ô tô khách, xe cá nhân phải quay đầu xe trở lại đảo Cát Bà.

Đại diện Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng (đơn vị quản lý bến phà) cho biết, theo quy định, đơn vị chỉ được vận hành khoảng 50 chuyến phà/ngày.

Trường hợp cao điểm mùa du lịch, dịp nghỉ lễ, thời tiết bất thường hoặc trường hợp đặc biệt, đơn vị phải được cấp phép thêm chuyến mới có thể hoạt động. Ngày 7/9, đơn vị đã hướng dẫn tài xế, khách du lịch chấp hành theo quy định, trở lại bến phà vào sáng sớm 8/9 để trở về đất liền sớm nhất có thể.



Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Lê Quý Tiệp - Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hải Phòng - cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn trực thuộc sở rà soát lại hợp đồng hợp tác về việc vận hành bến phà.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tạm thời mở hoạt động bến phà hết công suất với tinh thần "chở hết khách, hết giờ" trong điều kiện thời tiết cho phép; rà soát lại các quy định, hợp tác để có phương án thay thế, bổ sung phù hợp với tình hình.