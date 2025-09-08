Đã bán vé tàu "Hà Nội 5 cửa ô" nhưng chưa chạy xuyên tuần: Muốn trải nghiệm nhất định phải nắm rõ những điều này

Ngày 6/9 vừa qua, đoàn tàu du lịch "Hà Nội 5 cửa ô" hay còn gọi là The Hanoi Train đã chính thức vận hành thương mại xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn. Đây không chỉ là chuyến tàu di chuyển đơn thuần, mà còn là không gian văn hóa di động, kết nối di sản Thăng Long nghìn năm văn hiến với vùng Kinh Bắc trù phú, không chỉ có không gian độc đáo mà còn mang đến những trải nghiệm thú vị. Bởi vậy, dân tình và du khách rất tò mò muốn được trải nghiệm, khám phá chuyến đi này.

Tuy nhiên, để có thể có một hành trình thuận lợi, vui vẻ, các hành khách đi tàu cần nắm được các quy định quan trọng về thời gian hoạt động, cách thức đặt vé...

Chuyến tàu độc đáo với hành trình vô cùng thú vị

Tên gọi "Hà Nội 5 cửa ô" của đoàn tàu được lấy cảm hứng từ năm cửa ô lịch sử của kinh thành Thăng Long, tương ứng với mỗi toa của đoàn tàu: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác. Gợi nhớ đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ, đồng thời còn là biểu tượng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Đoàn tàu có kết cấu 2 tầng, không gian bên trong được thiết kế theo phong cách truyền thống kết hợp hiện đại, với gam màu trầm ấm, các chi tiết gợi nhớ đến 36 phố phường. Đặc biệt, hai bên cửa sổ được mở rộng tối đa, giúp du khách dễ dàng chiêm ngưỡng khung cảnh phố phường Hà Nội. Ngoài ra, mỗi toa đều mang dấu ấn riêng và thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa cho du khách check-in sống ảo.

Hình ảnh bên trong đoàn tàu "Hà Nội 5 cửa ô" (Ảnh: Như Hoàn)

Trong suốt hành trình, du khách sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Du khách sẽ được thưởng thức các màn trình diễn như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm..., và còn có cơ hội giao lưu cùng với các liền anh liền chị tại Thủy Đình.

Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức set đồ ăn nhẹ mang hương vị theo mùa, mang đậm dấu ấn ẩm thực Hà Nội và đặc biệt hơn đó chính là được tự tay làm tranh Đông Hồ, gói bánh phu thê.

Có nhiều trải nghiệm trên hành trình (Ảnh: Như Hoàn)

Sau khi kết thúc các hoạt động trên tàu, hành trình còn đưa du khách đến tham quan Đền Đô, đây là nơi thờ 8 vị vua triều Lý. Tại đây, du khách sẽ được hướng dẫn viên thuyết minh chi tiết, giúp hiểu rõ hơn về giá trị lịch sử và văn hóa của di tích. Đặc biệt, đoàn tàu bố trí xe trung chuyển miễn phí từ Ga Từ Sơn đến Đền Đô và ngược lại, tạo sự thuận tiện cho hành khách.

Với không gian thiết kế ấn tượng, lịch trình hợp lý và những hoạt động văn hóa giàu bản sắc, "Hà Nội 5 cửa ô" hứa hẹn sẽ trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo, mang đến cho du khách trong và ngoài nước trải nghiệm khó quên khi đến với Hà Nội.