Ăn lẩu ở Trung Quốc, khách Việt "sốc" khi thấy đĩa thịt được mang ra: "Đây mà là thịt sao?"

Những năm gần đây, Trung Quốc trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách Việt bởi chi phí hợp lý, di chuyển thuận tiện và đặc biệt là nền ẩm thực phong phú, đa dạng. Thế nhưng, đi kèm với sự hấp dẫn ấy cũng có không ít trải nghiệm khiến du khách "ngơ ngác, bật ngửa".

Một trong số đó là câu chuyện của Hương Lan (Hà Nội) trong chuyến du lịch đến Tứ Xuyên - nơi được mệnh danh là "kinh đô của đồ cay". Vốn đã nghe nhiều về lẩu Tứ Xuyên trứ danh, thậm chí từng có lần được ăn thử nên cô nàng khá thản nhiên, nhất là khi bản thân cũng có khả năng ăn cay tốt nên chẳng lo ngại gì.

Những nồi lẩu cay ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) luôn rực đỏ bởi màu ớt và các gia vị cay tê

Nồi lẩu được mang ra, đúng như lời đồn: một lớp dầu ớt đỏ rực, dày đến mức có cảm giác chỉ nhìn thôi cũng đủ cay. Nhưng điều khiến nữ du khách sốc thực sự không phải nước lẩu, mà là… đĩa thịt.

"Tôi từng ăn lẩu cay ở Trung Quốc rồi, cũng thấy người ta cho nhiều ớt lắm. Nhưng lần này, đĩa thịt mang ra nhìn chẳng khác nào một tảng ớt, đỏ rực và phủ đầy ớt, không thấy miếng thịt đâu. Tôi vừa buồn cười vừa hoang mang, tự hỏi 'đây là thịt hay là ớt cải trang thành thịt'", cô nàng kể lại.

Phần thịt nhúng lẩu khiến nhiều người... không tin nổi

Dù vậy, cô vẫn lấy hết can đảm để gắp thử một miếng. Và kết quả đúng như dự đoán: "Đó là thứ cay nhất tôi từng ăn trong đời cho đến bây giờ" - nữ du khách vừa kể vừa cười. Cô cho biết chỉ một miếng nhỏ thôi mà cảm giác tê rát lan khắp lưỡi, nước mắt nước mũi trực trào, đến mức nhìn lại đĩa thịt đã… thấy rén.

Nhìn thôi cũng "rén" rồi...

Ẩm thực Tứ Xuyên từ lâu nổi tiếng với vị cay - tê - nồng, được tạo nên từ sự kết hợp giữa ớt khô, tiêu Tứ Xuyên, hoa tiêu cùng nhiều loại gia vị bản địa. Trong đó, lẩu mala là món ăn đặc trưng nhất, với nồi nước dùng sánh đỏ, thơm nồng, kèm hàng loạt nguyên liệu được tẩm ướp sa tế và ớt trước khi nhúng. Với người Tứ Xuyên, đây là món ăn thường nhật, nhưng với khách phương xa, nó giống như một thử thách không hề đơn giản.

Trải nghiệm của Hương Lan khiến nhiều người Việt vừa "cười bò" vừa gật gù: hóa ra không chỉ nước lẩu mới cay, mà đến cả đĩa thịt cũng có thể trở thành "vũ khí hạng nặng". Và dù có cay đến "tra tấn", ai từng thử qua vẫn phải thừa nhận lẩu Tứ Xuyên mang một sức hút rất riêng - vừa hơi đáng sợ, vừa hấp dẫn đến khó cưỡng.

(Ảnh: NVCC)