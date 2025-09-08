Nạp năng lượng cho năm học mới cùng loạt deal ShopeeFood 9.9

Tạm biệt mùa hè và chào đón không khí tựu trường, ShopeeFood mang đến cơ hội để học sinh, sinh viên "bắt nhịp" năm học mới cùng loạt món ngon giá hời. Từ ngày 1.9 đến 9.9, "khối nhập học" thỏa thích tận hưởng trọn bộ ưu đãi trong đại tiệc "9.9 Vạn Deal Khai Tiệc": Bộ sưu tập Siêu Deal X3, món ngon chỉ từ 15.000 đồng và hàng loạt voucher giảm đến 50% từ những thương hiệu được yêu thích.

Đại tiệc bùng nổ cùng bộ sưu tập "Siêu Deal X3"

ShopeeFood mở màn đại tiệc hoành tráng với bất ngờ lớn: bộ sưu tập "Siêu Deal X3". Theo đó, bạn có thể săn trọn ba tầng ưu đãi hấp dẫn từ ShopeeFood cùng một lúc, hứa hẹn mở ra trải nghiệm ăn ngon - giá hời chưa từng có.

ShopeeFood khởi động "9.9 Vạn Deal Khai Tiệc" với bộ sưu tập "Siêu Deal X3", mang đến ba tầng ưu đãi hấp dẫn.

Đầu tiên, người dùng sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% tối đa 25.000 đồng cho đơn từ 25.000 đồng, hoặc giảm 30% tối đa 99.000 đồng cho đơn từ 80.000 đồng, giúp bữa ăn trở nên "nhẹ ví" hơn đáng kể.

Chưa dừng lại, ShopeeFood còn tung thêm ưu đãi "mua nhiều giảm nhiều". Theo đó, người dùng không cần áp mã, hệ thống sẽ tự động giảm trực tiếp vào giá món (số lượng ưu đãi có hạn). Chẳng hạn, đơn từ 270.000 đồng sẽ được giảm 20.000 đồng, trong khi đơn 350.000 đồng sẽ giảm 25.000 đồng.

Cuối cùng, để trải nghiệm thêm phần trọn vẹn, ShopeeFood hỗ trợ ưu đãi phí vận chuyển tiết kiệm chỉ 12.000 đồng - một mức giá hợp lý cho team "ngại ra đường" nhưng vẫn muốn ăn ngon mỗi ngày. Bộ ba ưu đãi kết hợp này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn biến mỗi bữa ăn trở thành trải nghiệm đáng mong đợi trong mùa tựu trường.

Món ngon ngập tràn, giá "sinh viên" chỉ từ 15.000 đồng

Làm sao để vừa được ăn ngon, vừa tiết kiệm chi tiêu mỗi ngày luôn là nỗi băn khoăn quen thuộc của học sinh, sinh viên. Câu trả lời hóa ra lại cực kỳ đơn giản: chỉ cần mở ngay ShopeeFood, vào danh mục Ăn Ngon Rẻ và thỏa sức lựa chọn các món ăn hấp dẫn với mức giá siêu "mềm".

Thông thường, chỉ với 30.000 đồng, bạn đã có thể thưởng thức một bữa ăn từ cơm, bún, mì trộn cho đến bánh ngọt hay trà sữa mát lạnh. Nhưng từ 1.9 đến 9.9, ShopeeFood "chơi lớn" khi hàng loạt món ngon trong danh mục Ăn Ngon Rẻ đồng loạt giảm còn 15.000 đồng (bao gồm phí vận chuyển). Một phần cơm đầy đặn vào buổi trưa, một ly trà sữa mát lạnh vào giờ giải lao hay vài món ăn vặt nhâm nhi cùng bạn bè, tất cả giờ đây đều nằm gọn gàng trong một chiếc ví "sinh viên".

Chỉ từ 15.000 đồng, cả thế giới món ngon, giá hợp ví tại Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood đã nằm gọn trong tay bạn.

Thương hiệu lớn mạnh tay chiêu đãi "khối nhập học"

Không chỉ dừng lại ở đó, "ShopeeFood 9.9 Vạn Deal Khai Tiệc" còn chiêu đãi các bạn học sinh, sinh viên với loạt ưu đãi khó cưỡng từ các thương hiệu ẩm thực đình đám.

Cheese Coffee mở màn đại tiệc với chương trình mua 1 tặng 1 cho các combo trà sữa, matcha chỉ với 65.000 đồng. Còn với hội "nghiện trà sữa", combo 3 món nước size M giá chỉ 99.000 đồng từ Gong Cha chắc chắn sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua.

Loạt món ngon cùng ưu đãi 9.9 từ các thương hiệu lớn đang chờ hội mê ăn uống nhập tiệc.

Chưa hết, thương hiệu gà rán Jollibee cũng góp phần làm nóng không khí với combo 6 món gồm 1 phần gà giòn vui vẻ, 2 phần mỳ Ý cỡ vừa, 1 phần khoai tây chiên cỡ vừa, cùng 2 ly Pepsi mát lạnh, nay chỉ còn 99.000 đồng. Còn với những ai thuộc hội mê gà rán Popeyes, đại tiệc sẽ càng thêm bùng nổ khi thương hiệu này tung ưu đãi mua 1 tặng 1, kèm voucher trị giá 100.000 đồng.

Toàn bộ những ưu đãi hấp dẫn này đã được ShopeeFood chuẩn bị sẵn sàng để bạn "chốt đơn" chỉ với vài thao tác trên ứng dụng tại đây. Với đa dạng món ăn cùng loạt deal siêu hời, ShopeeFood sẵn sàng trở thành "trợ thủ đắc lực", đồng hành cùng bạn nạp đầy năng lượng cho mùa tựu trường này.