Jun Phạm liên tục đụng độ "kẻ thù không đội trời chung", từ miền Tây đến Tây Nguyên vẫn chưa thoát

Chương trình Gia đình Haha đã và đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ đông đảo khán giả. Không chỉ bởi format thú vị và những chuyến đi trải nghiệm khắp vùng miền, chương trình còn ghi dấu nhờ những khoảnh khắc gần gũi, hài hước của dàn thành viên, các khách mời hay những vị chủ nhà. Mỗi tập phát sóng đều mang đến những tình huống dở khóc dở cười khiến fan phải bàn tán rôm rả.

Trong số đó, một trong những phân đoạn đặc biệt gây chú ý chính là khi Jun Phạm đối mặt với "kẻ thù không đội trời chung". Chuyện tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Hóa ra, "kẻ thù" này không phải ai xa lạ, mà lại là… quả chôm chôm. Ở chặng miền Tây, khi Thanh Duy mang tặng cả nhóm một túi chôm chôm đỏ au vô cùng ngon mắt, ai nấy đều thích thú thì Jun Phạm lại chỉ biết "né tránh". Ngay từ khi đón Thanh Duy, Jun Phạm đã "hết hồn" khi bất ngờ thấy túi chôm chôm ngay trước mặt. Hay hhoảnh khắc đĩa chôm chôm được đặt trên bàn ăn nhưng lại nằm thật xa chỗ ngồi của Jun, chẳng khác gì hai người đang ở "hai đầu nỗi nhớ", khiến khán giả không nhịn được cười.

Cứ ngỡ chỉ "gặp nạn" một lần rồi thôi, nhưng số phận trêu ngươi khi ở chặng Tây Nguyên mới đây, Jun Phạm lại tiếp tục đụng độ "kẻ thù" này. Trong lúc cả nhóm đang hăng say trải nghiệm hái cà phê, Jun vô tình bước tới ngay bên cạnh một cây… chôm chôm. Dù những quả trên cây vẫn còn xanh, thế nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy thôi, anh chàng đã ngay lập tức "bật chế độ" cảnh giác, giữ khoảng cách an toàn.

Nỗi sợ này của Jun Phạm thực ra không phải điều mới được tiết lộ. Trong một chương trình lên sóng cách đây 7 năm, Jun Phạm từng chia sẻ rằng anh rất sợ quả chôm chôm từ khi còn nhỏ. Không chỉ không ăn, anh còn không muốn chạm tay vào hay bóc vỏ. Lý do đến từ hình dáng đặc biệt của loại quả này: lớp vỏ đầy phần lông khiến Jun liên tưởng tới những thứ đáng sợ. Chính vì vậy, chôm chôm đã trở thành "nỗi ám ảnh tuổi thơ" và theo anh đến tận bây giờ.

Câu chuyện nhỏ này khiến nhiều người vừa thương vừa buồn cười. Bởi lẽ, ai cũng có thể có một nỗi sợ rất riêng mà người khác không dễ dàng lý giải. Trên thế giới cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp mắc hội chứng sợ một loại trái cây hoặc món ăn nhất định chỉ vì hình dáng hay kết cấu của chúng. Với Jun, chôm chôm chính là nỗi sợ ấy - và việc anh liên tục chạm mặt "kẻ thù" trong hành trình của Gia đình Haha lại càng khiến khán giả vừa buồn cười vừa thương anh chàng.