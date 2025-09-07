Mâm lễ gây chú ý của ekip Chông Gai ngay trước thềm concert

Tối 6/9 vừa qua, tại quảng trường The Global City (TP.HCM), đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D7 chính thức diễn ra. Đây là chặng encore - cũng đồng thời là chặng cuối cùng - khép lại hành trình "vượt chông gai" đầy cảm xúc của 33 Anh Tài. Ngay từ nhiều ngày trước đó, toàn bộ vé đã được "tẩu tán" sạch, để rồi đến giờ G, hàng chục nghìn khán giả đổ về, biến không gian nơi đây thành biển người rực lửa.

Không khí bên ngoài sục sôi là thế, nhưng ở hậu trường, có một chi tiết bất ngờ được ekip chia sẻ đã nhanh chóng gây sự chú ý. Đó chính là hình ảnh một mâm lễ được chuẩn bị vô cùng chu đáo, đặt trang trọng trước khi đêm diễn bắt đầu.

Điều khiến khán giả quan tâm chính là tất cả những món trên mâm đều là món chay. Từ các món quen thuộc như đậu hũ, tôm chay… đến những đĩa rau củ xào, bát canh chay, mâm lễ nhìn rất đầy đủ và chỉn chu. Không chỉ có món mặn chế biến theo phong cách chay, mâm cỗ còn có đủ bánh trái, hoa quả tươi, nước uống… được bày biện cân đối, đẹp mắt. Nhiều khán giả xem hình ảnh đã nhận xét rằng chỉ riêng sự chăm chút này cũng đủ thấy tâm huyết của ekip dành cho buổi concert. Nhiều người đoán rằng, việc lựa chọn một mâm lễ toàn đồ chay còn liên quan tới việc ngày diễn ra concert D7 cũng đúng là ngày Rằm tháng 7 - một trong những ngày Rằm lớn nhất năm theo quan niệm của người Việt.

Bên cạnh đó, một điểm nhấn cũng gây chú ý không kém chính là đĩa ớt đỏ rực. Với nhiều người trong giới nghệ sĩ, đây không phải chi tiết xa lạ. Từ lâu, trong các buổi diễn, chương trình nghệ thuật hay khi bắt đầu một dự án mới, sự xuất hiện của những quả ớt đã trở thành điều không thể thiếu mang tính tín ngưỡng. Người ta tin rằng, sự xuất hiện của những quả ớt tươi đỏ thắm tượng trưng cho năng lượng mạnh mẽ, có tác dụng "xua tan" điều không may, giúp thời tiết thuận lợi và công việc diễn ra suôn sẻ. Chính vì thế, mỗi khi nhìn thấy ớt xuất hiện trong mâm cúng hậu trường, khán giả lại càng thêm hồi hộp và háo hức chờ đợi một đêm diễn bùng nổ.

Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh mâm lễ này đã thu hút sự chú ý của các cư dân mạng, nhận về hàng loạt bình luận. Không ít fan để lại lời khen cho sự chỉn chu, cẩn thận của ekip.

Một số hình ảnh của dàn anh tài trong đêm concert D7 vừa diễn ra vào tối 6/9 vừa qua:

(Ảnh: Vũ Hiệu)