Vua đầu bếp Anh khám phá món ăn Việt Nam, nếm thử 1 thìa đã thốt lên: "Ngon quá… Tôi thích nó!"

Sinh năm 1966 tại Scotland, Gordon Ramsay khởi nghiệp từ bếp Pháp và nhanh chóng trở thành một trong những đầu bếp có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Nhà hàng mang tên ông – Restaurant Gordon Ramsay ở London – đã giữ vững 3 sao Michelin từ năm 2001 đến nay, một thành tích hiếm có trong giới ẩm thực. Không chỉ dừng lại ở nhà hàng, Ramsay còn trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với các chương trình nổi tiếng toàn cầu như Hell’s Kitchen, MasterChef (Vua đầu bếp), Kitchen Nightmares hay Gordon’s Great Escape.

Khán giả yêu thích Ramsay không chỉ vì những công thức nấu ăn tinh tế, mà còn ở phong cách thẳng thắn, nóng tính nhưng đầy đam mê. Ông được xem là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ bước vào bếp, khẳng định rằng nấu ăn không đơn thuần là một nghề, mà còn là nghệ thuật sống.

Gordon Ramsay trên ghe bún riêu ở chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ, năm 2012. Ảnh: Eater

Năm 2012, trong hành trình ghi hình phần thứ hai của loạt phim tài liệu du lịch ẩm thực Gordon’s Great Escape, Ramsay đã đặt chân đến Đồng bằng sông Cửu Long. Chính tại đây, ông có dịp tiếp xúc với một trong những món ăn bình dân nhưng đậm đà hồn Việt – bún riêu cua.

Người mang món ăn đến với Ramsay là bà Hai, một đầu bếp bình dân vốn quen tay nấu nướng phục vụ khách chợ quê. Khi bát bún riêu nóng hổi được dọn ra, Ramsay cẩn trọng múc một thìa, đưa lên môi. Vị chua nhẹ của cà chua, vị ngọt thanh từ nước dùng xương, hòa quyện cùng mảng riêu cua mềm mại đã khiến vị vua bếp khó tính không kìm được cảm xúc. Ông buột miệng: “Ngon quá! Tôi thích nó!”

Cảm xúc tự nhiên ấy đã trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của chương trình. Với một đầu bếp đã đi khắp thế giới, nếm đủ món ăn tinh hoa, việc ông dành lời khen đặc biệt cho món ăn bình dân Việt Nam càng khẳng định sức hấp dẫn của ẩm thực đất nước hình chữ S.

Món ăn dân dã chứa đựng hồn quê

Bún riêu là một trong những món ăn truyền thống được nhiều người Việt yêu thích. Khác với phở hay bún bò Huế vốn nổi bật nhờ những lát thịt bò thái mỏng, bún riêu lại gây ấn tượng bởi phần riêu nấu lên thành từng mảng nổi trên mặt nước dùng đỏ au màu cà chua.

Ngoài riêu cua, bát bún còn phong phú với nhiều thành phần khác: đậu phụ chiên vàng giòn, tôm, thịt cua, tiết lợn luộc, giá đỗ, cùng đủ loại rau thơm Việt Nam như rau mùi, tía tô. Tất cả hòa quyện tạo nên hương vị vừa dân dã, vừa độc đáo, khó lẫn với bất kỳ món ăn nào trên thế giới.

Điểm đặc biệt của bún riêu chính là sự cân bằng: nước dùng chua thanh giải nhiệt, riêu cua béo ngậy nhưng không ngán, ăn kèm rau sống tươi mát. Chính sự kết hợp ấy đã làm nên món ăn không chỉ no bụng mà còn thỏa mãn vị giác của mọi thực khách.

Khoảnh khắc Gordon Ramsay khen ngợi bún riêu đã nhanh chóng lan tỏa trên truyền hình quốc tế, góp phần đưa hình ảnh ẩm thực Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu. Không cần là món ăn cầu kỳ, đắt đỏ, chỉ một bát bún riêu dung dị cũng đủ để ghi dấu trong lòng một đầu bếp hàng đầu thế giới.

Với Gordon Ramsay, chuyến đi đến Việt Nam không chỉ là hành trình khám phá ẩm thực, mà còn là cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc với một món ăn gắn bó cùng ký ức bao thế hệ người dân. Còn với người Việt, khoảnh khắc ấy như một lời khẳng định: ẩm thực dân dã quê hương có giá trị vượt thời gian và biên giới.