Du khách đổ về Y Tý, đắm chìm với ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc

Bay trên mùa vàng Y Tý, huyền ảo giữa đại ngàn Tây Bắc.

Nằm ở độ cao 2.000m so với mực nước biển, Y Tý luôn được sương mù bao phủ quanh năm. Đặc biệt, mỗi khi đến mùa lúa chín, cả bản làng, núi đồi như khoác lên "tấm áo mới" bởi màu sắc vàng óng sáng bừng của những thửa ruộng bậc thang.

Từ lâu, nơi đây đã nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ, những dải ruộng bậc thang nối tiếp nhau như những nấc thang vươn lên trời xanh, đặc biệt rực rỡ vào mùa lúa chín tháng 9.

Ruộng bậc thang Y Tý vào mùa lúa chín, nhuộm vàng các sườn núi từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 hằng năm.

Y Tý vào mùa lúa chín luôn tràn ngập hương thơm lúa mới theo gió len lỏi trong từng ngóc ngách của bản làng.

Mùa vàng Y Tý ghi điểm trong mắt các tín đồ du lịch nhờ sự dịu dàng, trong trẻo và có phần rạng rỡ mà tạo hóa ban tặng cho nơi đây.

Đường đến Y Tý năm nay đã thuận lợi hơn rất nhiều trong việc di chuyển. Lúa ở đây cũng thường chín vàng sớm hơn các vùng khác nên được những bạn trẻ đam mê du lịch nô nức kéo đến săn hình.

Thu Hà cùng nhóm bạn của mình đã kịp ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa vàng năm nay trong chuyến đi cuối tuần. Lúc này, Y Tý rạng rỡ như một bài thơ giữa muôn trùng núi đá khiến ai nấy cũng phải ngất ngây vì vẻ đẹp đất trời hội tụ.

Trong ánh nắng rực rỡ của vùng trời yên bình, mùa vàng Y Tý hiện ra vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy, xứng đáng là một tuyệt tác thắng cảnh vùng Tây Bắc.