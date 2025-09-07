Parc Moon Festival 2025 sự kiện hot mùa trăng

Đêm khai mạc bùng nổ với rất đông các bạn khán giả tham dự

Mùa trăng tròn đầy với chuỗi hoạt động linh đình

Parc Moon Festival là chuỗi lễ hội trung thu rực rỡ thường niên của Parc Mall diễn ra vào dịp kỷ niệm khai trương với thông điệp" lấy chất liệu dân gian vẽ niềm vui hiện đại", các hoạt động trong chuỗi lễ hội vinh những gía trị văn hoá và nghệ thuật của dân tộc và gắn kết cộng đồng mỗi dịp Tết Trung Thu mang đến một điểm hẹn quen thuộc cho người dân TP.HCM được diễn ra từ 30/08 – 10/10.

Được tạo thành từ các mảnh ghép đầy màu sắc với sân khấu Moon Beat "Bùng nổ âm nhạc rộn ràng sắc hội" các đêm trình diễn nghệ thuật vào mỗi tối cuối tuần từ các sân khấu đậm chất dân gian như Hát Bội, Đờn Ca Tài Tử, Dân Ca, Nhạc cụ dân tộc vào tối Thứ 6, hay các chương trình thiếu nhi Múa Rối Nước, Kịch nói, Múa Lân, Phá Cổ vào tối thứ 7 và đặc biệt là đại tiệc âm nhạc với dàn lineup chất lượng chiều lòng khán giả yêu âm nhạc như Nicky, Lyhan, Gemini Hùng Huỳnh, Nhật Hoàng, Phạm Anh Duy, HuyR, Lamoon, 52Hz vào mỗi tối chủ nhật mang đến một "mâm cỗ" thịnh soạn cho đại gia đình.

Đêm khai mạc với sự góp mặt của Á Quân Em Xinh mùa 1 – LYHAN

Chia sẻ về chuỗi sự kiện nhiều bạn trẻ cho biết rất hào hứng khi được đón trung thu tại Parc Moon Festival, đây không phải là lần đầu tiên tham gia vào sự kiện, năm ngoái các bạn cũng đã được đón một mùa Trung Thu rực rỡ chất hội và không thể nào quên tại Parc Mall, đó cũng chính là lý do năm nay các bạn đã rất háo hứng và mong chờ các sự kiện của mùa trăng này.

Ca sĩ Nicky cùng Parc Mall chúc mừng kỷ niệm 1 năm khai trương

Dễ hiểu vì sao mỗi ngày điểm đến này đón hàng ngàn lượt khách tấp nập đến tham quan, mua sắm và "trẩy hội".

"On top" không gian trung thu độc đáo

Chất dân gian không chỉ nằm trong các sự kiện hấp dẫn mà còn được sử dụng trong trang trí với hình tượng Thánh gióng, cây tre, ngựa...bằng những gam màu sắc rực rỡ đậm chất hiện đại truyền tải thông điệp vươn mình lớn mạnh qua các năm khiến các khách hàng đến tham quan rất thích thú.

Hệ trang trí lấy ý tưởng từ hình tượng Thánh Gióng và thông điệp Vươn Mình chung của Đất Nước

Parc Moon Festival 2025 còn ghi dấu ấn với bộ trưng bày tranh vẽ trung thu độc quyền khổng lồ đậm chất nghệ thuật, để khách tham quan có thể tìm hiểu về các hoạt động trung thu xưa như mâm cỗ trung thu, múa lân, rước đèn, phá cỗ.

Điểm nhấn sự kiện năm nay là không gian nghệ thuật lồng đèn truyền thống "Trung thu rước rồng" rộng đến 400m2 với 4 khu trưng bày các loại lồng đèn con cá, con cua, lồng đèn bươm bướm...không chỉ là không gian nghệ thuật mà còn là nơi người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ dưới ánh trăng rằm, còn trẻ em được trải nghiệm niềm vui mới mẻ trong một không gian hiện đại và sáng tạo hứa hẹn sẽ là điểm đến "Must Visit" của các tín đồ đam mê checkin và yêu thích văn hoá.

Không gian nghệ thuật lồng đèn truyền thống tái hiện trung thu xưa hoàn toàn miễn phí

Chia sẻ về sự kiện bà Bùi Nguyệt Nga Phó Tổng GĐ Vạn Thái Land CĐT TTTM Parc Mall cho biết "Parc Mall là TTTM của người Việt và được vận hành bởi người Việt vì vậy chúng tôi đề cao những giá trị truyền thống văn hoá, đặc biệt là trong dịp Trung Thu. Năm ngoái, chúng tôi may mắn khai trương ngay vào mùa trăng tròn đẹp nhất với chuỗi lễ hội Parc Moon Festival thành công đón tiếp gần 1 triệu lượt khách chỉ trong tháng 9 vì thế dịp này cũng là một dịp hết sức ý nghĩa với Parc Mall. Và hằng năm cứ vào dịp Trung thu cũng là kỷ niệm ngày khai trương chúng tôi sẽ mang chuỗi lễ hội Parc Moon Festival này quay trở lại, đây sẽ là một điểm hẹn văn hoá mỗi dịp Trung Thu về của người dân TP.HCM cũng như có thể lan toả nét đẹp văn hoá đến với khách du lịch khi ghé đến TP.HCM trong mùa trăng này, để Parc Mall không chỉ là một trung tâm mua sắm, mà là một ĐIỂM ĐẾN MUÔN MÀU, một không gian văn hóa – cộng đồng thực thụ.

Trung thu đã đến gần, chuỗi sự kiện Parc Moon Festival 2025 sẽ diễn ra đến hết ngày 10/10/2025, còn chần chờ gì không "lên đồ" và đến "mukbang" ngay chuỗi lễ hội "hót hòn họt" mùa trăng này.

Thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/share/p/1YkQA14F37/

TTTM PARC MALL 547 -549 Tạ Quang Bửu, Phường Chánh Hưng, TP.HCM