Món bánh miền Tây màu xanh đen khiến Jun Phạm "phát khóc" chỉ sau 1 miếng, Thanh Duy ăn là muốn nhún nhảy

Mới đây, trong chuyến ghi hình chương trình Gia đình Haha tại miền Tây, dàn thành viên gồm Thanh Duy, Jun Phạm và Rhymastic đã có dịp trải nghiệm một buổi mukbang các món bánh đặc sản nơi đây. Vốn nổi tiếng là "thiên đường bánh trái", miền Tây mang đến cho các anh chàng đủ loại bánh dân dã, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Tuy nhiên, khi thử đến một món bánh có màu xanh đậm, cả nhóm lại bất ngờ chia thành hai trạng thái trái ngược.

Cả nhóm đã chuẩn bị một mâm bánh và chè đặc sắc, nhưng "tâm điểm chú ý" lại thuộc về bánh lá mơ - loại bánh truyền thống có màu xanh đen. Trong khi Thanh Duy tỏ ra cực kỳ thích thú, vừa ăn vừa lắc lư, nhún nhảy như bắt nhạc trong đầu, thì Jun Phạm lại không giấu nổi sự khó nhọc. Ngay từ miếng đầu tiên, Jun đã nhăn mặt, biểu cảm như sắp phát khóc đến nơi. Rhymastic thì ở giữa, có vẻ hợp khẩu vị hơn một chút và chấm cho món này 7 điểm.

Thực tế, phản ứng của Jun Phạm cũng không khó hiểu. Bánh lá mơ vốn được làm từ bột gạo hòa cùng lá mơ rừng giã nhuyễn. Chính lá mơ đã tạo nên màu xanh đậm đặc trưng và hương vị hơi nồng, có chút hăng khó quen đối với người chưa từng thử. Tuy nhiên, khi ăn quen, bánh lại mang đến cảm giác bùi, dẻo và thanh mát, thường được chấm kèm nước cốt dừa để cân bằng vị giác. Đây là một trong những món bánh dân gian được nhiều người miền Tây yêu thích, nhưng cũng "thách thức" không ít thực khách lần đầu.

Ngoài bánh lá mơ, dàn thành viên Gia đình Haha còn lần lượt thưởng thức nhiều món khác như bánh râu mơ, bánh cuốn ngọt, bánh lọt, khoai mì vắt, bánh tằm ngọt (bánh tằm khoai mì), bánh cúng, bánh khoai mì nướng… Khác với màn "khóc dở" vì lá mơ, các món còn lại đều khiến cả ba không ngừng xuýt xoa, thích thú bởi hương vị ngọt ngào, mềm dẻo và dân dã đúng chất miền Tây.

Ẩm thực miền Tây từ lâu đã nổi tiếng nhờ sự phong phú của các loại bánh. Chỉ từ những nguyên liệu giản dị như gạo, nếp, khoai, lá rừng hay nước cốt dừa, người dân nơi đây đã khéo léo sáng tạo nên vô vàn món ngon mang đậm bản sắc vùng sông nước. Và chính những trải nghiệm thú vị này đã giúp dàn nghệ sĩ thêm một lần bất ngờ, khán giả thì lại có dịp "no mắt" với hương vị quê hương mộc mạc mà độc đáo.