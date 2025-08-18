Tổ Quốc ta cờ hoa rạng rỡ - Sun Paradise Land tưng bừng đón Quốc khánh 2/9

Năm nay, chương trình mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 trên toàn hệ thống Sun Paradise Land mang thông điệp "Beloved Vietnam 02/09 – Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ", gói trọn niềm kiêu hãnh và tình yêu đất nước trong chuỗi hoạt động nghệ thuật, văn hóa, giải trí và trình diễn pháo hoa xuyên suốt dịp lễ.

Sắc đỏ trải dài từ Fansipan đến Phú Quốc

Từ Bắc đến Nam, toàn bộ hệ thống Sun World: Fansipan, Hà Nam, Sầm Sơn, Hạ Long, Cát Bà, Đà Nẵng, Tây Ninh, Phú Quốc đồng loạt được trang hoàng bằng hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên không gian lễ hội ngập tràn niềm tự hào dân tộc. Từng khu du lịch trở thành một "biển cờ hoa" rực rỡ, nơi mỗi bước chân du khách đều thấy tình yêu Tổ quốc hiện hữu.

Đặc biệt tại "Nóc nhà Đông Dương" – Fansipan, khu du lịch Sun World Fansipan Legend, lễ thượng cờ trang nghiêm sẽ diễn ra giữa đất trời hào hùng Tây bắc, khơi gợi xúc cảm thiêng liêng về hồn thiêng sông núi.

Cờ Tổ quốc đỏ thắm trên nền trời Tây Bắc hùng vỹ dịp 30/4.

Một trong những điểm nhấn tại các công viên không gian check-in "Tự hào quá khứ – Rạng rỡ tương lai". Du khách có thể bước qua hai nửa thời gian: bên quá khứ với mũ cối, áo trấn thủ gợi nhớ những năm tháng kháng chiến, còn bên tương lai rực rỡ với tà áo dài đỏ sao vàng, nón đỏ mang sắc màu của khát vọng. Không khí lễ hội còn trọn vẹn hơn với những gian hàng Độc Lập, hay khu vực buffet Tự Do, nơi tái hiện hương vị văn hóa truyền thống mà du khách Việt Nam và quốc tế đều sẽ "mê tít".

Đến với các công viên dịp này vào các khung giờ, du khách sẽ được đón xem những màn flashmob rước cờ hay minishow sôi động, đa dạng chủ đề. Điển hình như Sun World Ba Na Hills, từ sáng đến đêm có tới hơn 10 khung giờ trình diễn các minishow và 3 show diễn lớn; Sun World Ha Long tổ chức diễu hành trang phục 54 dân tộc anh em vào 9h ngày 1/9 và carnival đường phố tại Công viên Rồng Dragon vào ngày 1-2/9.

Những gian hàng Độc Lập tại Sun World Ha Long đầy thân thương.

Tuần lễ pháo hoa tự hào trải dọc miền đất nước

Dịp lễ 2/9 năm nay, chuỗi hoạt động tại các điểm đến sẽ càng thêm trọn vẹn khi du khách được chiêm ngưỡng những màn pháo hoa ngoạn mục. Tại Hạ Long, pháo hoa đang trở thành "đặc sản" về đêm, tạo dấu ấn riêng cho Vịnh pháo hoa của thành phố di sản, với tần suất trình diễn pháo hoa 3 lần/tuần. Tại Hà Nam vào mỗi cuối tuần thu hút hàng vạn người dân, du khách tới quảng trường Công viên Lễ hội, khu đô thị Sun Urban City để chiêm ngưỡng màn "thêu hoa dệt gấm" ngoạn mục. Ở Phú Quốc, ngày nào cũng là một ngày lễ hội với pháo hoa nghệ thuật tại sân khấu show Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea.

Những màn pháo hoa rợp trời kết hợp với các hoạt động lễ hội tại Sun World mang đến cho du khách trải nghiệm thăng hoa, tràn đầy niềm tự hào dân tộc.

Pháo hoa rợp trời tại quảng trường Công viên Lễ hội, khu đô thị Sun Urban City Hà Nam.

Ưu đãi hấp dẫn cho mùa lễ hội

Không chỉ mang đến trải nghiệm văn hóa đặc sắc, các Sun World còn dành nhiều ưu đãi hấp dẫn để du khách trọn vẹn niềm vui. Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng áp dụng ưu đãi từ 30/8 – 30/9/2025, với giá vé cáp treo ưu đãi: 550.000 đồng/người lớn, 350.000 đồng/trẻ em và người cao tuổi. Combo vé cáp treo kèm buffet trưa: 880.000 đồng/người lớn, 550.000 đồng/trẻ em – người cao tuổi (trên 70 tuổi).

Sun World Hạ Long, Quảng Ninh từ 18/8 – 2/9/2025 áp dụng ưu đãi combo 3 công viên: Công viên Rồng, Công viên Nước, Cáp treo Nữ Hoàng – Đồi Mặt Trời, chỉ 600.000 đồng/người lớn, 500.000 đồng/trẻ em. Du khách còn được tặng kèm voucher ẩm thực trị giá 100.000 đồng. Với quy mô 3 công viên, lịch trình trải nghiệm có thể kéo dài 2 ngày, kết hợp vui chơi giải trí và khám phá ẩm thực đa dạng.

Đại kỳ tại Nhà hát ngoài trời sở hữu màn chiếu nước và sức chứa lớn bậc nhất thế giới Nụ hôn của biển cả, theo Kỷ lục Guinness thế giới.

Từ 30/8-15/9/2025, Sun World Hon Thom, Phú Quốc áp dụng ưu đãi đặc biệt cho du khách Việt Nam dịp 2/9, lên tới 20% khi mua vé và combo trải nghiệm cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm và show Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea. Theo đó, vé cáp treo khứ hồi chỉ còn 600.000 đồng/người lớn và 480.000 đồng/trẻ em. Vé show diễn Nụ hôn của biển cả chỉ còn 800.000 đồng/khách. Đặc biệt từ ngày 15/8 – 15/10/2025, mỗi du khách khi mua vé xem show sẽ được tặng một lon Sun KraftBeer, dòng bia thủ công chuẩn hương vị xứ Bavaria, nước Đức được sản xuất ngay tại Phú Quốc.

Từ Fansipan huyền vĩ đến Phú Quốc rực nắng, từ Hạ Long thơ mộng đến Ba Na Hills mờ sương, các Sun World đang trở thành điểm hẹn đặc biệt của hàng triệu trái tim trong dịp Quốc khánh 2/9, nơi niềm vui sum vầy và những trải nghiệm rực rỡ được nhân lên trong kỳ nghỉ đặc biệt.