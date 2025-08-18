Quầy xôi xéo lá dứa nổi như cồn ở Cần Thơ: Chỉ 15k mà vừa ngon vừa chắc bụng, còn được xem cô chủ "múa tay" cực điệu nghệ!

Giữa lòng thành phố Cần Thơ với những cảnh đẹp món ăn ngon cùng các phiên chợ tấp nập, có một quầy xôi xéo nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách từ sáng sớm. Món xôi ở đây chỉ đơn giản với nếp, đậu xanh, hành phi và chút nước xốt, nhưng lại nổi bật nhờ hương lá dứa dịu ngọt cùng bàn tay gói xôi điêu luyện của người bán.

Gói xôi vừa chắc tay, vừa đẹp mắt, không hề vương vãi, cầm nóng hổi trên tay ai cũng thấy lòng ấm áp. Giá chỉ 15.000 đồng một gói nhưng khách xếp hàng mua không ngớt, đến nỗi nhiều người gọi vui đây là “quầy xôi xéo nổi như cồn” giữa phố phường Cần Thơ.

Nằm nép mình trên con đường ngay vòng xoay cầu Đầu Sấu, quầy xôi xéo lá dứa chỉ vỏn vẹn vài chiếc nồi lớn, một quầy hàng nhỏ nhưng từ 5h30 giờ sáng, đã có người kiên nhẫn xếp hàng.

Nguồn: Cô Bán Xôi

Thực khách sẽ không khỏi ấn tượng trước sự đa dạng của phần topping trong mỗi gói xôi xéo từ hành phi vàng ruộm giòn tan, nước xốt thịt đậm đà, xá bấu mằn mặn, lạp xưởng béo ngọt, sườn chay chiên giòn cho tới chà bông bông tơi, chả lụa thơm dẻo. Điều đặc biệt là thay vì đựng trong túi nilon quen thuộc, xôi ở đây được gói trong lớp giấy draft, kẹp thêm một lớp lá chuối tiêu xanh mướt, vừa giữ ấm vừa làm món ăn thêm phần mộc mạc, lành và sạch. Hình ảnh trên trang cá nhân của cô chủ quán cho thấy tất cả đều được chuẩn bị gọn gàng, sạch sẽ, đặc biệt là phần gói xôi vuông vắn, đẹp mắt khiến người xem chỉ muốn thưởng thức ngay.

Nguồn: Cô Bán Xôi

Dù xôi xéo vốn là món đặc sản miền Bắc, nhưng dưới bàn tay khéo léo và sự tinh chỉnh để hợp khẩu vị người miền Nam, “Cô Bán Xôi” đã tạo nên một phiên bản riêng được dân mạng hết lời khen ngợi: Gói xôi vừa ngon vừa đẹp. Giá một suất xôi cơ bản chỉ khoảng 15.000 đồng đến 20.000 đồng, còn những biến tấu phong phú như xôi xéo hạt sen thì khoảng 25.000 đồng. Thay vì giữ nguyên kiểu Bắc chỉ có hành phi, đậu xanh cắt lát hay chà bông phiên bản của cô chủ có thêm xôi lá dứa thơm dịu, đậu xanh cắt lát, nước xốt thịt sóng sánh, xá bấu, sườn chay chiên giòn, hành phi, chà bông heo, chả lụa, lạp xưởng, hạt sen tươi luộc chín, tất cả được gói gọn trong lá chuối.

So với nhiều hàng xôi khác, gói xôi 25.000 đồng này chẳng những đầy đặn mà còn phong phú topping hơn hẳn, đến mức khiến cư dân mạng phải thốt lên lời khen nức nở.

Nguồn: Cô Bán Xôi

“Ngày nào cũng vậy, bán chừng hơn 2 tiếng là hết sạch xôi”, một khách quen chia sẻ. Nhiều người đi làm ghé mua mang theo, có người đi chợ tranh thủ xếp hàng. Không ít sinh viên, công nhân sống quanh khu vực này coi gói xôi 15.000 đồng như bữa sáng no nê, vừa tiết kiệm vừa ngon miệng.

Không ít người cũng để lại chia sẻ dưới những video triệu view của chủ quán: "Em lại mua 10 lần là hết 10 lần! Tại vì em lại lúc nào củng trễ", Lần nào đi ngang muốn vô mua mà thấy đông quá sợ trễ giờ làm nên không ghé được",...

Khác với nhiều nơi nấu xôi xéo chỉ bằng nếp trắng, quầy xôi này lại chọn cách đồ nếp với lá dứa tươi. Nếp được ngâm qua đêm, trộn nước cốt lá dứa xay, khi đồ chín toả ra mùi thơm dìu dịu, xanh nhạt tự nhiên. Hạt nếp dẻo nhưng không nhão, tơi mà vẫn quyện.

Đậu xanh được hấp chín, giã nhuyễn rồi vo thành từng khối vàng ruộm, bào mỏng khi rắc lên lớp xôi. Thêm chút hành phi vàng giòn, nước xốt thịt ngậy, nhiều topping thơm ngon như sườn chay chiên, lạp xưởng, chả lụa, chà bông, xá bấu (củ cải muối), tất cả hòa quyện tạo nên bản giao hưởng hương vị vừa dân dã, vừa quyến rũ. Trong thời buổi giá cả leo thang, một gói xôi chỉ 15.000 đồng nhiều topping như này quả là hiếm.

Ở Cần Thơ, bữa sáng không thiếu món ngon: Bún mắm, hủ tiếu, bánh tét chiên… Thế nhưng, gói xôi xéo lá dứa 15.000 đồng vẫn giữ chỗ đứng riêng. Nó phản ánh thói quen ẩm thực giản dị của người miền Tây no bụng, ấm lòng, lại đượm chút hương đồng gió nội.

Nếu bạn sinh sống quanh khu vực đường 30/4, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ (đối diện vòng xoay cầu Đầu Sấu) hoặc có dịp tới đây du lịch, hãy ghé thử để trải nghiệm gói xôi xinh xắn cực hot mạng xã hội này nhé. Nó khiến người ta nhớ mãi không chỉ bởi vị béo ngậy của đậu, vị dẻo thơm của nếp, mà còn bởi bàn tay gói xôi khéo léo cùng tấm lòng hiền hậu của cô chủ. Giữa một thành phố đang ngày càng hiện đại, những quầy xôi bình dị như thế vẫn nhắc ta rằng: Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất nhỏ, như một gói xôi nóng hổi trong buổi sáng sớm.