Lễ hội được ví như Tết của nước Ý xuất hiện tại Phú Quốc, loạt hoạt động vui chơi liên tục xuất hiện dù đã cuối hè

Phú Quốc là một trong những địa điểm du lịch được nhiều du khách bản địa và quốc tế ghé thăm trong mỗi kỳ nghỉ. Được mệnh danh là đảo Ngọc của Việt Nam, Phú Quốc có đa dạng loại hình du lịch, với tài nguyên biển, đảo phong phú cùng với hệ sinh thái rừng, biển đa dạng. Với du khách bản địa, việc di chuyển đến Phú Quốc cũng có nhiều lựa chọn như máy bay, xe khách hoặc tàu, du khách có thể lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp với nhu cầu và kế hoạch của bản thân.

Phú Quốc là một trong những địa điểm du lịch nổi bật

Không những thế, ở Phú Quốc còn có nhiều hoạt động vui chơi đặc sắc không thể bỏ lỡ như lặn biển khám phá thế giới san hô đầy màu sắc, thư giãn trên bờ cát trắng mịn như kem hay trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất thế giới để đến với thiên đường giải trí Sun World Hòn Thơm, nơi có đủ mọi trò chơi cảm giác mạnh và công viên nước mát lạnh.

Tuy nhiên, mùa Hè này, đảo Ngọc sẽ nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện lần đầu tiên của Ferragosto - lễ hội mùa hè đậm chất Ý. Quẩy hết mình vào Chủ Nhật, ngày 17/8/2025, tại La Festa Phu Quoc, khu nghỉ dưỡng tái hiện hoàn hảo bờ biển Amalfi xinh đẹp. Đây chính là cơ hội để bạn đắm mình trong một không gian Địa Trung Hải chính hiệu, với âm nhạc cực chill, đồ ăn siêu đỉnh và những hoạt động vui hết nấc.

Lễ hội được ví như Tết của nước Ý đã đổ bộ Việt Nam với nhiều hoạt động hấp dẫn

Lễ hội Ferragosto được tổ chức tại Phú Quốc

Đến với Ferragosto tại La Festa Phu Quoc, bạn sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc vị giác đúng điệu. Bếp trưởng Simone Molinu sẽ mang đến những món ăn chuẩn vị Địa Trung Hải. Bắt đầu ngày hội với bữa trưa Ferragosto Mare Brunch, sau đó quẩy tưng bừng tại tiệc hồ bơi Summer Splash Pool Party. Tối đến, hãy sẵn sàng cho đêm tiệc Ferragosto Ladies Night tại Cielo, với DJ cực chất và màn pháo hoa mãn nhãn.

Thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn và hoạt động thú vị

Tất cả những trải nghiệm tuyệt vời này diễn ra tại La Festa Phu Quoc, một "thị trấn Amalfi" thu nhỏ ngay giữa lòng Thị trấn Hoàng Hôn. Với những con phố lát đá, nhà hàng và cửa hiệu san sát, nơi đây như một bản tình ca gửi từ bờ biển Amalfi xa xôi. Không gian sảnh chính ngập tràn ánh sáng, còn khu spa thì như một ốc đảo yên bình với làn nước xanh mát. 197 phòng và suite ở đây đều được chăm chút tỉ mỉ, từ chiếc máy pha espresso xịn sò đến những món đồ gốm thủ công xinh xắn, đảm bảo sẽ cho bạn những bức ảnh check-in triệu like.

Cuối hè với những hoạt động độc đáo không thể bỏ lỡ tại Phú Quốc

Không chỉ có biển xanh cát trắng, hành trình khám phá Phú Quốc sẽ không trọn vẹn nếu bỏ qua các hòn đảo xinh đẹp xung quanh. Trong đó, Hòn Thơm là điểm đến sôi động và được đầu tư bậc nhất. Du khách có thể thỏa sức tham gia các hoạt động đa dạng như lặn ngắm san hô, câu cá, chèo thuyền kayak hay lái môtô nước. Đặc biệt, công viên nước Aquatopia Water Park với hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh hiện đại sẽ là nơi giải nhiệt và mang lại những giây phút sảng khoái cho cả gia đình.

Phú Quốc nổi tiếng với nhiều đảo có nước biển trong xanh mát

Phú Quốc còn là thiên đường của các tổ hợp giải trí quy mô lớn. Ở phía Bắc đảo, VinWonders nổi bật như một công viên chủ đề hàng đầu châu Á với hàng trăm trò chơi hấp dẫn, từ Cung điện Hải Vương khổng lồ hình rùa biển đến các đường trượt cảm giác mạnh kỷ lục. Trong khi đó, ở phía Nam, Sun World Hòn Thơm lại đưa du khách vào một hành trình khám phá kỳ thú qua tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, dẫn đến công viên nước Aquatopia và Làng Exotica với những trò chơi mạo hiểm độc đáo.

Nơi đây còn có nhiều tổ hợp giải trí quy mô lớn

Hành trình trải nghiệm đảo Ngọc còn là một cuộc phiêu lưu ẩm thực đầy màu sắc. Du khách không thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những món đặc sản trứ danh như gỏi cá trích tươi ngon, bún quậy với hương vị độc đáo hay nhum biển béo ngậy.

Bên cạnh những khu nghỉ dưỡng sang trọng, Phú Quốc cũng mang đến rất nhiều lựa chọn lưu trú với chi phí hợp lý. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy các khách sạn, nhà nghỉ và homestay tiện nghi, sạch sẽ ở khu vực trung tâm như thị trấn Dương Đông. Các lựa chọn này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo cơ hội để du khách hòa mình vào nhịp sống của người dân bản địa một cách chân thực nhất.

Đa dạng lựa chọn nơi ở tại Phú Quốc phù hợp với nhu cầu của du khách

Có thể nói, dù cuối hè nhưng Phú Quốc vẫn rộn ràng với những hoạt động vui chơi, ăn uống hấp dẫn. Nếu đang tìm một nơi vừa có biển xanh cát trắng, vừa có lễ hội sôi động và dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp, Phú Quốc chắc chắn sẽ là lựa chọn khiến bạn lưu giữ những kỷ niệm trọn vẹn nhất.