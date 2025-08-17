Đà Nẵng phát triển du lịch chất lượng caogắn với bảo tồn di sản văn hóa, lịch sử

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Đà Nẵng sở hữu không gian phát triển cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa phong phú. Hiện thành phố có 2 di sản văn hóa thế giới, 1 di sản phi vật thể đại diện nhân loại, 1 di sản tư liệu, 1 khu dự trữ sinh quyển thế giới và hàng trăm di tích, bảo vật quốc gia, lễ hội truyền thống, nghề thủ công đặc sắc. Với nguồn lực dồi dào này, Đà Nẵng không chỉ hướng đến trở thành trung tâm du lịch của cả nước mà còn định vị là điểm đến mang tầm khu vực và quốc tế, nơi du khách có thể trải nghiệm sự kết hợp hài hòa giữa du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch di sản và lễ hội văn hóa.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Thành phố tập trung thực hiện đồng bộ 5 nhóm giải pháp trọng tâm: hoàn thiện quy hoạch du lịch gắn với di sản, đầu tư hạ tầng kết nối điểm đến văn hóa - lịch sử, phát triển sản phẩm du lịch di sản, lễ hội, làng nghề, nâng cao chất lượng dịch vụ, nhân lực, bảo tồn và phát huy giá trị di sản bằng các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch xanh, kết nối với “Con đường di sản miền Trung”.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 8,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 30.000 tỷ đồng. Với định hướng phát triển bền vững, Đà Nẵng đang khẳng định vị thế là trung tâm du lịch văn hóa - sinh thái - sáng tạo, hội tụ giữa hiện đại và truyền thống.