Người Brazil mê mẩn 2 món đặc sản của Việt Nam, thốt lên “trên cả tuyệt vời”, ngon hơn món Ý 100%

Ẩm thực Việt Nam vô cùng đa dạng với những món ăn đặc sắc nổi tiếng như nem rán, bún chả, phở bò, gỏi cuốn tôm thịt… Khi tới Việt Nam du lịch, nhiều du khách cho biết một trong những mục tiêu chính của họ là thưởng thức thật nhiều món ngon, bên cạnh các lý do khác như đến thăm các danh lam thắng cảnh, tìm hiểu văn hóa địa phương.

Thế nhưng, một đại gia đình tại Brazil đã rất may mắn khi không cần đi đâu mà vẫn có thể thưởng thức nhiều món ngon của Việt Nam ngay tại căn nhà của mình. Lý do là trong gia đình có một nàng dâu Việt có biệt danh là Rosa – người rất thích vào bếp để chiêu đãi nhà chồng những món ăn truyền thống của quê hương.

Trong một clip được Rosa đăng trên kênh YouTube “ Mẹ & Sam cuộc sống Brazil ”, đại gia đình người Brazil đã được thưởng thức 2 món đặc sản của Việt Nam do Rosa chuẩn bị - đó chính là bò kho và chả giò. Phản ứng của đại gia đình người Brazil đã khiến nhiều người dùng mạng thích thú.

Nàng dâu Việt vào bếp chuẩn bị món bò kho để tiếp đãi gia đình nhà chồng.

Phản ứng của người Brazil khi ăn 2 món đặc sản của Việt Nam

Đầu tiên, Rosa giới thiệu toàn bộ bữa trưa hôm đó là do cô một tay chuẩn bị. Cô mời mẹ chồng, các anh chị em chồng và cháu chồng đến nhà để cùng nhau thưởng thức các món ăn Việt Nam. Đây không phải lần đầu tiên Rosa tổ chức những bữa tiệc như vậy – trước đó, cô cùng đã làm phở bò, gỏi đu đủ và gỏi dưa hấu mời nhà chồng.

Lần này, Rosa giới thiệu: “Đây là bữa tiệc ngày hôm nay của nhà mình, bao gồm bò kho ăn với bánh mì, chả giò hải sản, các loại nước chấm… Tất cả mâm này hoàn toàn là mình làm”.

Bữa trưa do Rosa chuẩn bị bao gồm bò kho ăn với bánh mì, chả giò hải sản.

Sau khi đại gia đình Brazil ổn định chỗ ngồi, Rosa nói với mẹ chồng: “Mẹ ơi, bánh mì này ăn cùng với bò kho. Mẹ lấy thịt bò ra đĩa và ăn cùng bánh mì”.

Sau khi ăn thử, mẹ chồng của nàng dâu Việt nói: “Mẹ nghĩ mẹ sẽ ngừng nấu món Brazil và chuyển sang nấu món Việt Nam. Ngon lắm con ơi”. Bà liên tục khen: “Trời ơi, đồ ăn ngon quá”.

Mẹ chồng của Rosa rất thích món bò kho của Việt Nam.

Các em chồng của Rosa thì đặc biệt thích chả giò, nhận xét “ngon lắm”, “ngon quá đi mất”. Lúc đó, Rosa giới thiệu món này có nhiều tên khác nhau, có thể gọi là nem, có thể gọi là chả giò.

Thậm chí, mọi người còn đề xuất nấu chả giò để cả nhà cùng ăn vào Giáng sinh. Với chồng của Rosa, anh nói bằng tiếng Việt: “Ngon, ngon lắm”.

Các em chồng của Rosa đặc biệt thích chả giò.

Lúc đó, mẹ chồng Rosa nói thêm: “Mẹ phải học nấu mấy món này thôi. Mẹ thấy món ăn Việt Nam ngon hơn món Ý 100% các con ơi. Thật sự rất ngon”.

Một người em chồng của Rosa thú thật: “Em yêu món bò kho này, hương vị rất đặc biệt”.

Cuối clip, khi Rosa hỏi mọi người thấy bữa ăn hôm nay như thế nào, đại gia đình Brazil đáp “trên cả tuyệt vời”. Còn mẹ chồng của nàng dâu Việt thì khen: “Mẹ rất vui. Con dâu của mẹ có năng khiếu. Con nấu ăn rất giỏi”.

Clip của Rosa thu hút 389.000 lượt xem, hơn 6.300 lượt thích và 520 bình luận. Hầu hết người dùng mạng đều cảm thấy thích thú với phản ứng của gia đình Brazil khi ăn món Việt.

Một người bình luận: "Là người Việt, em rất vui khi xem thấy người Brazil thích món ăn Việt Nam. Giáng sinh này em cũng được một gia đình ở Pháp nhờ đến nhà nấu cho họ món gà chiên nước mắm và món nem nướng sả".

Người khác viết: "Nhìn mọi người ăn uống vui vẻ quá, thấy cháu nấu món gì cả nhà cũng hào hứng, cô dâu Việt giỏi giang quá".

Người thứ ba nhận xét: "Cả đại gia đình ai cũng thân thiện, dễ mến và “xinh” nữa chứ, từ mẹ, con trai, con gái rồi dâu, rể… tất cả".

Bò kho và chả giò - Vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng

Bò kho là một món ăn truyền thống của Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở miền Nam. Món ăn này là thịt bò được hầm nhừ với các loại gia vị và rau củ, tạo nên một món ăn đậm đà, thơm ngon và có thể ăn kèm với bánh mì, cơm hoặc hủ tiếu. Bò kho là một món ăn ngon và bổ dưỡng, cung cấp nhiều năng lượng và các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Món ăn này giàu protein, sắt, vitamin B12 và các khoáng chất quan trọng khác, đồng thời cũng có thể cung cấp một lượng calo đáng kể, tùy thuộc vào cách chế biến và nguyên liệu sử dụng.

Còn chả giò, hay còn gọi là nem rán, thì có rất nhiều phiên bản, phổ biến nhất bao gồm nhân thịt, tôm, miến, mộc nhĩ, và các loại rau củ, được cuốn trong bánh tráng và chiên giòn. Chả giò thường được ăn kèm với bún, rau sống và nước chấm chua ngọt, và là một món ăn quen thuộc trong các bữa cơm gia đình Việt và các dịp lễ tết. Thành phần dinh dưỡng chính bao gồm protein từ thịt, carbohydrate từ miến, vitamin và khoáng chất từ rau củ, cùng với chất béo từ dầu ăn và thịt.



