Chẳng cần sang Nam Mỹ, ghé Au Lac Do Brazil tận hưởng thịt nướng Churrasco ngay tại TP.HCM

Tái hiện một Carnival ẩm thực thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn

Xuất phát từ lối sống du mục, các anh cao bồi gaucho ở miền Nam Brazil, từ thế kỷ 17, 18 khi đóng trại giữa núi rừng đã biết cách để có các xiên thịt nướng theo kiểu churrasco với nguyên liệu nướng truyền thống chỉ là thịt bò. Không phải cứ đặt thịt lên lửa là xong, để có được các xiên thịt nướng theo kiểu churrasco, họ phải để lửa quanh thịt để áp nhiệt dần dần và đặc biệt phải được nướng trực tiếp trên than hồng.

Cho đến nay, nhờ sự ưa chuộng và phát triển của phong cách nướng churrasco, nguyên liệu đã được biến tấu với nhiều thể loại khác nhau từ thịt heo, cừu, cánh gà, xúc xích, ba chỉ cuộn tôm, đùi heo muối... thậm chí cả trái cây như bắp hay dứa nướng. Thế nhưng, làm nên đặc trưng của churrasco nhất định không thể bỏ qua món Picanha - mông bò nướng trên than hồng hay phong cách phục vụ thú vị của các passador nơi đây.

Chẳng cần đi đâu xa, đến ngay nhà hàng nướng Churrasco Au Lac Do Brazil, tọa lạc tại vị trí "đắc địa" ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ và con đường Pasteur sầm uất. Au Lac Do Brazil sinh ra với sứ mệnh đem đến một cuộc cách mạng vị giác với những món ăn Brazil mới lạ tiên phong tại Sài Gòn.

Chỉ từ 850.000 VND++ mỗi ngày, thực khách sẽ được thưởng thức thực đơn buffet không giới hạn với trải nghiệm phong cách phục vụ "all-you-can-eat" kiểu Brazil - Rodizio. Bạn sẽ thấy người phục vụ di chuyển liên tục khắp nhà hàng, hào hứng giới thiệu các xiên thịt nướng phong phú đến thực khách. Người Brazil còn gọi họ là passador - người vận chuyển. Từng xiên thịt nướng Churrasco mọng nước được các passador trổ tài thái từng lát thịt mỏng trực tiếp giúp bạn thưởng thức món ăn luôn thơm ngon và nóng hổi.

Thực đơn buffet đa dạng với hơn 16 loạt thịt và hải sản được nướng trực tiếp trên than hồng cùng 18 món ăn kèm hấp dẫn. Cách tẩm ướp độc đáo sẽ khiến thực khách ngất ngây trước hương vị đậm đà, quyến rũ mang màu sắc riêng của vùng Nam Mỹ như Cupim Beef Hump (thịt diềm thăn bò); Panceta (bụng heo ủ muối); Costelao (sườn bò nướng); Flank Steak (thăn bụng bò nướng); Calabrian Sausage (xúc xích calabrian), Baked Lobster With Cheese Sauce (tôm hùm nướng xốt phô mai) hay Grilled Salmon Fish (cá hồi nướng)... Và dĩ nhiên, đồ ăn ngon không thể thiếu gói thưởng thức không giới hạn từ bia mát lạnh đến rượu vang chọn lọc cho không khí buổi tiệc thêm nồng nhiệt.

Ngoài Buffet, Au Lac Do Brazil còn có các thực đơn A La Carte đa dạng giúp thực khách dễ dàng chọn lựa từ Set Lunch đến BBQ Platter, hay Wiggle Skewers cho những buổi hội họp nhóm.

Sự chuyển mình của Au Lac Do Brazil khi sáp nhập IN Dining

Hành trình của Au Lac Do Brazil là hai thập kỷ mang trải nghiệm ẩm thực độc đáo của xứ sở Samba đến với khách hàng trong và ngoài nước. Từ năm 2023, Au Lac Do Brazil chính thức sáp nhập vào hệ thống nhà hàng của IN Dining, dưới sự quản lý của tập đoàn F&B hàng đầu như IN Dining, Au Lac Do Brazil trải qua một cuộc lột xác và tái cấu trúc toàn diện, từ kiến trúc đến thương hiệu và hình ảnh, giữ lại những nét đẹp độc đáo vốn có và thêm vào đó là sự xuất hiện của những yếu tố mới trong cả hương vị và trải nghiệm.

Au Lac Do Brazil - được sáng tạo từ niềm đam mê về ẩm thực và văn hoá đa dạng của vùng đất Nam Mỹ như phần trình diễn nhảy Samba truyền thống trên nền nhạc Latin quyến rũ hay các chương trình ưu đãi, kết hợp với bầu không khí năng động và không ngừng đổi mới của TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin nhà hàng:

Chi nhánh 1: 238 Đường Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chi nhánh 2: 131 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hotline: 1900 292 977

Thời gian hoạt động: Trưa (11AM - 2PM); TốI (5PM - 10PM)

Tham khảo Menu và các chương trình khuyến mãi mới nhất tại: https://linktr.ee/AuLacDoBrazil