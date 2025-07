Nhìn từ trên cao cung đường biển 'tuyệt đối điện ảnh' ở Khánh Hòa

Rời vịnh Vĩnh Hy, du khách sẽ được dịp khám phá những thắng cảnh đẹp say lòng người tại Vườn quốc gia Núi Chúa như công viên đá hoang sơ đến kỳ quan san hô ở Hang Rái. Tiếp đó là trải nghiệm không gian yên bình ở làng nho Thái An, xã Vĩnh Hải. Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, tuyến đường ven biển của tỉnh không đơn thuần mang tính chất kết nối giao thông mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt an ninh, quốc phòng. Đặc biệt tuyến đường là huyết mạch kết nối các điểm du lịch đồng thời thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư về du lịch cũng như các lĩnh vực kinh tế khác.