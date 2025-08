Du lịch Phú Quốc 7 tháng đầu năm tăng trưởng 93,6% so với cùng kỳ

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh An Giang, 7 tháng đầu năm 2025, Phú Quốc đã đón hơn 5,2 triệu lượt khách , tăng 31,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 980.000 lượt, tăng mạnh 74,1% . Doanh thu từ du lịch trên toàn địa bàn đạt 24.866 tỷ đồng, tăng 93,6%.

Trong khi đó, từ tháng 5 đến tháng 7/2025 dù được coi là mùa thấp điểm quốc tế, song lượng du khách nước ngoài đến đảo Ngọc vẫn đạt trên 350.000 lượt, bình quân tăng gần 80%/tháng so cùng kỳ năm 2024. Thị trường khách quốc tế, vốn là trụ cột tăng trưởng dài hạn của Phú Quốc đang dần ổn định suốt các mùa, với các thị trường chủ lực như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu ngày càng tăng.

Nhộn nhịp kinh doanh du lịch Phú Quốc

Mới đây, theo báo cáo từ Agoda, nền tảng đặt phòng trực tuyến hàng đầu, Phú Quốc xếp thứ 2 trong danh sách điểm đến được du khách Hàn Quốc yêu thích nhất, chỉ sau Nha Trang và đứng thứ 3 trong lựa chọn nghỉ dưỡng của khách Trung Quốc.

Báo cáo mới nhất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng cho thấy tương tự. Theo đó trong 6 đầu năm nay, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh Phú Quốc đang tăng trưởng 472% so với cùng kỳ, khách từ Nga và các nước CIS đạt mức tăng 311% so với cùng kỳ, khách Hàn Quốc là 178%. Bên cạnh đó là những con số tăng trưởng đáng kinh ngạc từ thị trường Thái Lan, Malaysia…

Đà tăng trưởng ổn định cả trong tháng thấp điểm như tháng 7 cho thấy tính mùa vụ quốc tế và nội địa của Phú Quốc đang dần mờ nhạt, mở ra cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư dịch vụ như lưu trú, nhà hàng, trải nghiệm du lịch tiếp cận thị trường một cách bền vững hơn.

Theo đó tại Nam đảo Phú Quốc, với sự đầu tư bài bản hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và hạ tầng Sun Paradise Land đang ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng. Trong đó riêng Sun World Hon Thom – Tổ hợp giải trí với tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới đến đảo Hòn Thơm, show diễn Nụ hôn của biển cả ghi nhận lượng khách quốc tế tăng trưởng đến 188% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm. Trong đó tuần cao điểm tháng 7, lượng khách từ Ấn Độ tăng đến hơn 4 con số, đạt 1.349% so với cùng kỳ và khách từ Trung Quốc đạt hơn 936% so với cùng kỳ.

Theo số liệu cung cấp từ Sun Paradise Land, tại Thị trấn Hoàng Hôn , Bãi Kem, New An Thới tại nam đảo Phú Quốc, dự kiến 6 tháng cuối năm nay, số lượng khai thác dịch vụ du lịch tại các căn shophouse tăng trưởng hơn 30% so với nửa đầu năm, tương ứng với hàng trăm căn sẽ đi vào hoạt động.

Đơn vị kinh doanh tàu cao tốc Superdong Kiên Giang cũng ghi nhận doanh thu của quý II/2025 đạt 138 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, đặc biệt doanh thu tuyến Hà Tiên đến Phú Quốc tăng trưởng đến 25%.

Ông Woo Sung, một du khách Hàn Quốc chia sẻ Phú Quốc chỉ cách xứ sở kim chi từ 4,5-5 giờ bay nên rất thuận tiện để du lịch, đặc biệt ở đây có đa dạng hoạt động tắm biển, lặn ngắm san hô, tour đảo, chơi golf và hải sản tươi ngon. Ông cũng cho biết Phú Quốc hiện nay đang rất phổ biến trên Naver, công cụ tìm kiếm của Hàn Quốc, với các hướng dẫn chi tiết và gợi ý thú vị về điểm ăn uống, vui chơi, đặc biệt các resort. “Phú Quốc đang đáp ứng tất cả nhu cầu mà du khách Hàn Quốc tìm kiếm”, anh nói.

Phú Quốc và tương lai trở thành “hub du lịch” toàn cầu

Những năm gần đây, Phú Quốc liên tục được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng dân sinh và hạ tầng du lịch, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển du lịch dài hạn. Theo đó Phú Quốc đang có 320 dự án đầu tư với tổng vốn 431.375 tỷ đồng, trong đó phải kể đến sự vào cuộc mạnh mẽ của các tập đoàn kinh tế tư nhân như Sun Group , Vingroup , BIM Group… cùng sự hiện diện của các thương hiệu quản lý khách sạn danh tiếng toàn cầu như Marriott , Accor , Hilton , Rosewood…

Tiêu biểu như tại Nam đảo Phú Quốc, với sự hiện diện của 5 khách sạn 5 sao, hệ thống khách sạn nhiều phân khúc, quần thể du lịch giải trí hàng chục nghìn tỷ đồng với show diễn quốc tế Nụ hôn của biển cả, công trình biểu tượng Cầu Hôn, chợ đêm Vui Phết, đặc biệt là màn pháo hoa nghệ thuật mỗi đêm đang trở thành tâm điểm thu hút khách quốc tế.

Cùng với kế hoạch nâng cấp hạ tầng phục vụ APEC 2027, sân bay quốc tế Phú Quốc đang trong quá trình nâng cấp, mở rộng nâng công suất lên 20 triệu lượt khách/năm, định hướng trở thành cảng hàng không quốc tế hiện đại hàng đầu thế giới. Hệ thống giao thông nội đảo, các tuyến đường ven biển, khu đô thị du lịch mới, trung tâm hội nghị cũng đang được quy hoạch và triển khai đồng bộ. Cảng hành khách quốc tế An Thới được nâng cấp để đón tàu biển lớn, trong khi hệ thống xử lý rác thải, nước thải và hạ tầng số từng bước hoàn thiện. Tất cả đang hé mở một bức tranh thịnh vượng của ngành du lịch Phú Quốc.

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Giám đốc Công ty Du lịch Duy Nhất Đông Dương, đơn vị lữ hành chuyên về khách du lịch khu vực ASEAN nhận định, chỉ trong vài năm diện mạo Phú Quốc đã thay đổi mạnh mẽ nhờ hàng trăm dự án đầu tư từ các tập đoàn lớn, đặc biệt cùng sự bắt tay của Sun Group cùng hàng loạt thương hiệu nổi tiếng thế giới như: Marriott, Accor, Hilton, Rosewood, Rixos, The Luxury Collection hay Ritz Carlton Reserve… đã đưa Phú Quốc trở thành thiên đường du lịch với khách du lịch trong và ngoài nước.

Cùng với hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và đồng bộ, việc xây dựng các cơ chế đặc thù cho đặc khu kinh tế – hành chính cũng đang được xúc tiến, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển dịch vụ. Với nền tảng này, Phú Quốc đang hội tụ đầy đủ điều kiện để sớm trở thành một hub du lịch tầm khu vực, không chỉ hút khách quốc tế mà còn dẫn dắt xu hướng nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch trải nghiệm tại Việt Nam trong tương lai gần. Và cơ hội mới lớn hơn đang mở ra, không chỉ cho du khách mà cho các nhà đầu tư biết nhìn xa trông rộng.