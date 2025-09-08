Các sân bay Việt Nam có thể đón 120 triệu khách năm nay

Theo Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 8 tháng đầu năm, các cảng hàng không trên cả nước đã phục vụ gần 83 triệu lượt hành khách (đến và đi), tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 31 triệu lượt (tăng 13%), khách nội địa hơn 52 triệu lượt (tăng 8%). Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 1 triệu tấn, tăng gần 15%.

Tính chung toàn thị trường hàng không (bao gồm hãng trong và ngoài nước), lượng khách vận chuyển đạt gần 57 triệu lượt, tăng gần 11%. Riêng các hãng hàng không Việt Nam ghi nhận 39 triệu lượt khách, tăng gần 9%, với 13 triệu khách quốc tế và 26 triệu khách nội địa. Hàng hóa vận chuyển của các hãng đạt gần 305.000 tấn, tăng hơn 6%.

Riêng trong tháng 8, sản lượng hành khách qua cảng hàng không đạt hơn 11 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 4 triệu lượt (tăng 13%), khách nội địa hơn 7 triệu lượt (tăng 8%). Lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 153.000 tấn, tăng gần 15%.

Trong 8 tháng đầu năm, các cảng hàng không trên cả nước đã phục vụ gần 83 triệu lượt hành khách. Ảnh: Quốc Anh.

Tổng thị trường vận tải hành khách tháng 8 đạt gần 8 triệu lượt (tăng 11%), gồm hơn 4 triệu khách quốc tế và hơn 3 triệu khách nội địa. Sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 135.000 tấn, tăng hơn 17%. Các hãng hàng không Việt Nam đóng góp hơn 5 triệu lượt khách (gần 2 triệu khách quốc tế, hơn 3 triệu khách nội địa) và vận chuyển trên 39.000 tấn hàng hóa, tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Có thể thấy, mức tăng trưởng nêu trên của ngành hàng không phản ánh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục phục hồi và bùng nổ, đặc biệt nhờ sự khởi sắc của thị trường du lịch và hoạt động thương mại - dịch vụ.

Theo Cục HKVN, trong cơ cấu thị trường, khách quốc tế ghi nhận mức tăng cao khi Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Khách nội địa duy trì đà tăng ổn định, đóng góp lớn vào tổng sản lượng. Các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc đều ghi nhận lượng hành khách vượt kế hoạch.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, ngành hàng không đang đẩy mạnh mở rộng hạ tầng, nâng công suất các sân bay, cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng cường an toàn khai thác. Các dự án trọng điểm như sân bay quốc tế Long Thành hay mở rộng Tân Sơn Nhất, Nội Bài đang được thúc đẩy để kịp thời đáp ứng nhu cầu vận tải trong những năm tới.

Giới chuyên gia đánh giá, với tốc độ tăng trưởng hiện nay, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không Việt Nam năm nay có thể cán mốc gần 120 triệu lượt - mục tiêu mà Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành du lịch, logistics và kinh tế quốc gia.4