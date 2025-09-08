Cận cảnh sản xuất bánh trung thu truyền thống hút khách ngay đầu mùa

Anh Sĩ, quản lý cửa hàng, cho biết: Dù trên thị trường có rất nhiều loại bánh hiện đại nhưng năm nào bánh trung thu truyền thống cũng hút khách vì hương vị đặc trưng. Nhiều thời điểm các nhà sản xuất trong làng làm không kịp. Năm nay, khách đã mua khá đông để đón Rằm tháng 7. Hiện giá bánh vẫn chưa thay đổi, bánh dẻo và bánh nướng nhân các loại có giá dao động từ 35.000 - 75.000 đồng/chiếc.