Cận cảnh sản xuất bánh trung thu truyền thống hút khách ngay đầu mùa

Thời điểm này, tuy còn cách Tết Trung thu gần 1 tháng nữa nhưng khi đến làng bánh Xuân Đỉnh (Hà Nội), ai cũng nhận thấy mùi thơm đặc trưng của bánh trung thu truyền thống. Tại cơ sở Sinh Hùng với hơn 60 năm tuổi, công nhân tất bật sản xuất để kịp phục vụ nhu cầu khách hàng đang dần tăng cao.
Người làm bánh cho biết, quá trình sản xuất rất công phu, với nhiều công đoạn. Mỗi chiếc bánh có trọng lượng khác nhau, đòi hỏi nguyên liệu làm nhân phải được cân tỉ mỉ.
Bí quyết để thu hút khách, cũng là làm nên sự khác biệt với các loại bánh hiện đại, chính là phần nhân bánh. Nhân thập cẩm được ưa chuộng nhất, làm từ các nguyên liệu gồm mỡ lợn, lạp xưởng, quất, lá chanh, hạt sen, giăm bông thái hạt lựu...và đặc biệt, không thể thiếu rượu mai quế lộ - thành phần được cho vào sau cùng để làm nổi bật hương vị đặc trưng.
Theo ông Dũng, chủ cơ sở sản xuất bánh, gia đình tự làm lạp xưởng và giăm bông để tối ưu chi phí, giúp mỗi chiếc bánh đến tay người tiêu dùng với giá tốt nhất. Tuy nhiên ông khẳng định chất lượng phải đặt lên hàng đầu, bởi nếu không thì mọi uy tín tạo dựng được sẽ phút chốc bị ảnh hưởng.
Từng chiếc bánh được ông Dũng đích thân trộn nhân theo công thức gia truyền.
Để đảm bảo trọng lượng chính xác, nhân bánh được cân cẩn thận cho từng chiếc, dù lớn hay nhỏ.
Các công đoạn nhồi nhân, cho vào khuôn và ép bánh thành hình đều được thực hiện tỉ mỉ để tránh làm bục vỏ bánh. Nếu công đoạn này không tốt thì sẽ phải làm lại vì khách sẽ không hài lòng với những chiếc bánh không có mẫu mã đẹp.
Bánh được nướng ở nhiệt độ vừa phải để vỏ đủ cứng nhưng vẫn giữ trọn hương thơm của đậu xanh.
Công đoạn cuối cùng là đóng gói bằng khay nhựa và ép nhiệt bao bì.
Anh Sĩ, quản lý cửa hàng, cho biết: Dù trên thị trường có rất nhiều loại bánh hiện đại nhưng năm nào bánh trung thu truyền thống cũng hút khách vì hương vị đặc trưng. Nhiều thời điểm các nhà sản xuất trong làng làm không kịp. Năm nay, khách đã mua khá đông để đón Rằm tháng 7. Hiện giá bánh vẫn chưa thay đổi, bánh dẻo và bánh nướng nhân các loại có giá dao động từ 35.000 - 75.000 đồng/chiếc.