Chỉ tốn 5k để đi xe đến sân bay Tân Sơn Nhất, một cách quá hay mà cực ít người biết đến

Việc di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh luôn là một bài toán khiến nhiều người phải cân nhắc, đặc biệt là giữa vô vàn lựa chọn như taxi, xe công nghệ hay xe cá nhân. Tuy nhiên, xe buýt công cộng lại nổi lên như một giải pháp thông minh, có thể giúp hành khách tiết kiệm nhiều chi phí di chuyển.

Hiện nay, TP.HCM có một số tuyến xe buýt chạy thẳng từ trung tâm thành phố đến sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó nổi bật là các tuyến 152, 103 và 109. Dù bạn là một du khách đang khám phá Sài Gòn hay một người dân thành phố chuẩn bị cho chuyến công tác, việc nắm rõ thông tin về các tuyến xe buýt sân bay sẽ giúp hành trình của bạn trở nên dễ dàng và chủ động hơn rất nhiều.

Trong đó, tuyến 152 là tuyến xe có chi phí rẻ nhất, chỉ 5.000 đồng/lượt di chuyển. Lộ trình của xe 152 khá thuận tiện, xuất phát từ Khu dân cư Trung Sơn, đi qua các trục đường chính của trung tâm như đường Trần Hưng Đạo, chợ Bến Thành, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và có điểm cuối là sân bay Tân Sơn Nhất. Với mức giá vé vô cùng phải chăng chỉ 5.000 VNĐ mỗi lượt, đây là lựa chọn cực kỳ kinh tế. Tuyến 152 hoạt động từ khoảng 05:15 sáng đến 18:15 tối, phù hợp cho những ai di chuyển vào ban ngày.

Xe buýt 152. Nguồn: Báo tin tức

Tuyến đường của xe buýt 152

Tuyến: 152 Thời gian: 5h15 - 18h15. Chi phí: 5.000 đồng/vé. Lộ trình: Lượt đi: Chỗ đậu xe buýt cuối đường số 10 (Khu dân cư Trung Sơn) - đường 9A - (quay đầu gần giao lộ đường 9A và đường Nguyễn Văn Linh) - đường 9A - Dương Bá Trạc - Nguyễn Văn Cừ - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Pasteur Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Giót - Trường Sơn - Cầu Vượt - sân bay Tân Sơn Nhất (ga Quốc tế). Lượt về: Sân bay Tân Sơn Nhất (ga Quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga Quốc nội - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Lê Lai - Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ - cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - đường 9A - chỗ đậu xe buýt cuối đường số 10 - (Khu dân cư Trung Sơn).

Ngoài ra, tuyến 103 cũng là lựa chọn đáng chú ý cho hành khách muốn đến sân bay Tân Sơn Nhất bằng xe buýt. Tuyến này có hành trình xuất phát từ Bến xe Buýt Chợ Lớn, đi qua nhiều tuyến đường chính như Lê Quang Sung, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Kiệm rồi kết nối thẳng ra sân bay. Giá vé rất rẻ, chỉ 6.000 đồng/lượt, phù hợp cho mọi đối tượng, đặc biệt là sinh viên và người lao động. Xe hoạt động từ khoảng 5h sáng đến 7h tối, với tần suất đều đặn, giúp hành khách dễ dàng sắp xếp thời gian di chuyển.

Nguồn: Đạt Nguyễn

Lộ trình tuyến 103

Tuyến: 103 Thời gian: 5h - 19h. Chi phí: 6.000 đồng/lượt Lộ trình: Lượt đi:

Bến xe buýt Chợ Lớn A - Lê Quang Sung - Nguyễn Thị Nhỏ - Hồng Bàng - Tạ Uyên - Đường 3/2 - Lý Thường Kiệt - Tô Hiến Thành - Thành Thái nối dài - Tam Đảo - Đồng Nai - Trường Sơn - CMT8 - Hoàng Văn Thụ - Phan Đình Giót - Trường Sơn - Cầu vượt - Ga Quốc tế (sân bay Tân Sơn Nhất) - Ga Quốc nội - Trường Sơn - Hồng Hà - Vòng xoay - Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão - Quang Trung - Lê Văn Thọ - Lê Đức Thọ - Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ) - Bến xe Ngã 4 Ga. Lượt về:

Bến xe Ngã 4 Ga - Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ) - Lê Đức Thọ - Lê Văn Thọ - Quang Trung - Nguyễn Kiệm - Vòng xoay Bạch Đằng - nhánh rẽ vào Ga Quốc tế - Ga Quốc nội - Trường Sơn - Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Xuân Diệu - Xuân Hồng - Trường Chinh - CMT8 - Trường Sơn - Đồng Nai - Tam Đảo - Thành Thái nối dài - Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt - Đường 3/2 - Tạ Uyên - Phú Hữu - Bến xe buýt Chợ Lớn A.





Bên cạnh đó, tuyến 109 là xe có lộ trình vàng khi chạy thẳng từ công viên 23/9 qua những con đường sầm uất của trung tâm rồi tiến thẳng ra sân bay, có cả khu vực riêng để hành lý rất tiện lợi. Mức giá vé 15.000 VNĐ mỗi lượt hoàn toàn xứng đáng cho sự thoải mái, so với trải nghiệm thoải mái mà hành khách nhận được, bởi đây là xe buýt điện, có máy lạnh mát mẻ. Một ưu điểm lớn của tuyến 109 là thời gian hoạt động kéo dài từ 05:30 sáng đến tận 22:00 tối, giúp phục vụ cả những hành khách có chuyến bay muộn.

Xe buýt 109 là tuyến xe buýt điện. Nguồn: Trung tâm GTCC TP.HCM

Lộ trình tuyến 109

Tuyến: 109 Thời gian: 5h45 - 22h30 Chi phí: 15.000 đồng/lượt Lộ trình: Lượt đi: Bến xe buýt Sài Gòn - đường Phạm Ngũ Lão - Yersin - Trần Hưng Đạo - Hàm Nghi - Pasteur - Võ Thị Sáu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Giót - Trường Sơn - cầu vượt - sân bay Tân Sơn Nhất (ga Quốc tế). Lượt về: Sân bay Tân Sơn Nhất (ga Quốc tế) - điểm đón khách tại làn B ga Quốc nội - sân bay Tân Sơn Nhất (Ga Quốc nội) - Trường Sơn - Đường Trần Quốc Hoàn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Lê Lai - bến xe buýt Sài Gòn.

Có thể nói, xe buýt công cộng là một trong những lựa chọn hợp lý, tiết kiệm và tiện lợi để di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, hành khách vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng về thời gian di chuyển, hành lý, lịch trình bay và tần suất xe để tránh rủi ro lỡ chuyến. Với sự chuẩn bị chu đáo, xe buýt sẽ trở thành giải pháp thông minh, vừa tiết kiệm chi phí vừa mang lại trải nghiệm thoải mái cho hành trình của bạn.